長輩迷信捏嬰兒鼻樑會變高？名醫幽默拆解迷思：有意見一律照鏡子

許多新手爸媽在育兒過程中，常會聽到長輩叮嚀「趁小時候多捏鼻子，長大才會變挺」，甚至有家長擔心過度幫孩子吸鼻涕會導致「鼻孔變大」。針對這類深根蒂固的育兒迷思，台灣知名婦產科醫師蘇怡寧近期在社群平台發文直言，鼻子的外型主要由基因決定，呼籲家長「真的不要鬧了」。



近日有一位媽媽苦惱分享，愛子出生後，家中長輩不斷堅持要幫孩子捏鼻子，認為這是變美的「祕訣」；不僅如此，連丈夫也開始說孩子的鼻孔愈來愈明顯，懷疑孩子鼻孔變大是吸鼻涕或挖鼻子所致。儘管她多次解釋鼻型與基因有關，且嬰兒鼻部組織脆弱，不適合隨意捏壓，仍遭到家人種種質疑，無奈之下只好轉而向專業醫師求助，希望能透過醫學觀點化解家庭紛爭。

小孩鼻子的外型主要由基因決定（AI生成圖片）

對於「捏鼻子會變挺」的傳聞，蘇怡寧醫師忍不住直呼「不要鬧耶」。他首先認同該位媽媽的觀點，表示鼻子的外型主要是由基因與發育決定，目前並沒有任何醫學證據支持「捏鼻子可以改變鼻型」；蘇怡寧更提醒，新生兒的鼻部組織非常嬌嫩，若為了追求美觀而頻繁、用力捏壓，不僅無法達成效果，反而會增加孩子鼻部受刺激、甚至受傷的風險。

至於家長擔心「鼻孔變大」的問題，蘇醫師解釋，鼻孔的視覺感受與天生外型及臉部發育有關，正常的吸鼻涕或清理鼻屎，並不會導致鼻孔變形。真正需要注意的是，太常吸鼻子可能會刺激鼻黏膜，建議有需要時「輕柔處理」即可。

蘇怡寧進一步說明，有些家長會以「新生兒耳型可以矯正」為例，認為鼻子也能比照辦理。但他澄清，雖然部分新生兒耳型異常確實能在出生早期透過「耳模」矯正，但那是因為該階段耳軟骨具備較高的可塑性，但專業醫療處置與家長徒手捏壓是兩回事，絕非用手捏一捏就會好轉。最後，面對家人的固執，蘇怡寧幽默力挺這位媽媽：

有意見的我一律建議照鏡子喔。

貼文曝光後，隨即引發大批媽媽湧入訴苦，紛紛表示遇到類似情境：

「我媽到現在也還在叫我捏鼻子」

「真的常常聽到，但不知道該怎麼解釋沒有用」

「僅代表家中幼童感謝蘇醫師，她們的鼻子快被親友捏爆了，我說長大就會尖了，不尖能健康就好」

「捏一捏鼻子就比較挺，那醫美隆鼻的要賺什麼」

「以為是捏塑喔！鼻子捏一捏就挺，那眼睛一直幫他撐就變大、腳拉一拉就變長，還要AI修圖幹嘛」



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