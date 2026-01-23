TikTok掀孕期收集初乳熱潮或令孕婦焦慮　過度刺激或增乳腺炎風險

TikTok挑戰｜TikTok有網紅孕婦教孕媽媽在產前收集初乳，令不少孕婦都紛紛仿傚。初乳對嬰兒有不少好處，但社交平台不斷熱捧收集初乳，可能增加孕婦的焦慮和壓力。



TikTok瘋傳孕期收集初乳影片

最近，一段影片在TikTok瘋傳，影片中名叫Kurin的孕婦用手擠壓乳房，擠出初乳後再用針筒收集淡黃色的初乳。Kurin在影片中表示，擠初乳時，最初幾分鐘很不舒服，乳頭更是很痛。

她解釋，她收集初乳的原因是為了以備不時之需，如果日後寶寶有吸吮困難的問題、生病，或者要與她分開一段時間，都可以飲用一早收集好的初乳。她指自己在預產期前的幾個星期開始，幾乎每天都會收集初乳。

這段影片早於兩年前已經上載到TikTok，最近又開始受到關注，目前是TikTok上「#colostrumharvesting」中最高瀏覽次數的影片。

收集初乳漸成孕婦群體潮流

現在也越來越多同類影片，不少孕婦都拍片展示一支支裝滿初乳的針筒，並鼓勵其他孕婦一起嘗試。收集初乳似乎已經逐漸成為孕婦群體的潮流。有些人更表示，自己將初乳冷凍起來，保存數月甚至數年，等寶寶生病時再拿來使用，甚至可以給生病的成人使用。

初乳有甚麼作用？

初乳富含蛋白質、維他命、礦物質及抗體，有助嬰兒建立免疫系統。一名國際認證泌乳顧問指出，嬰兒身體的第一層保護是覆蓋皮膚的胎脂，可以幫助抵擋細菌，而第二層保護就是初乳。

十多年前已有一些醫護人員建議在特定情況下收集初乳，例如患有糖尿病的孕婦可收集初乳，讓嬰兒出生後能立即飲用初乳以穩定血糖。此外，接受剖腹產的孕婦可能會較遲才分泌母乳，可以提前儲存初乳讓嬰兒飲用。

初乳風潮可能為孕婦帶來壓力

近年也有不少產品以「牛初乳」作為宣傳重點，例如名人Kourtney Kardashian推廣用牛初乳製成，聲稱可提升免疫力與腸道健康的保健品。

各界對初乳的熱捧，可能會為孕婦帶來額外壓力和焦慮感。收集初乳的過程會花費大量時間和精力，孕婦也需要承受擠壓乳房的不適和疼痛感。而這些影片會令孕婦懷疑，是否要用初乳填滿雪櫃才算得上是一個合格的媽媽。

美國一名母乳餵哺及家庭醫學醫生Miena Meek Hall更指出，社交平台的趨勢讓孕婦不切實際的期望，誤以為必須在雪櫃裡儲存數安士的初乳才算足夠，但實際上這種想法是不符合生理現實的。

收集初乳的過程會花費大量時間和精力，孕婦也需要承受擠壓乳房的不適和疼痛感。而這些影片會令孕婦懷疑，是否要用初乳填滿雪櫃才算得上是一個合格的媽媽。（Freepik）

過度刺激可能阻塞乳管、增乳腺炎風險

而且，孕婦在孕期刺激初乳分泌，其實不會對長遠分泌母乳有幫助。真正影響母乳產量的關鍵，在於分娩後胎盤排出，母體隨之出現荷爾蒙變化，這時身體才能啟動持續製造母乳的機制，並逐步增加分泌量。

另外，刺激乳頭有機會促進身體分泌催產素，繼而引起宮縮。雖然早於2025 年，一項研究顯示健康的孕婦可由34週起收集初乳而不會引發早產，但專家仍建議，即使是低風險的孕婦，也應該至少等到37週後才開始收集。

除以之外，收集初乳也可能會令乳管阻塞，甚至增加乳腺炎風險。而且，初乳也有保存時限，存放了近一年的初乳或母乳，未必有利消化，免疫作用亦會隨時間下降。