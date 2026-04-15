新手爸媽必睇｜ClubONE百日宴最平$4,288起 享現金回贈或主題佈置

為百日寶寶舉辦第一個慶祝派對，既要招呼親友，又要照顧BB，還要比較場地、菜單、價錢……是否令您感到頭痛？ClubONE會所一號明白父母的所有考量，特別提供多元化的百日宴選擇。無論您屬意戶外草地、維港海景還是傳統宴會廳，我們都能滿足。精選百日宴套餐優惠低至$4,288起，更附送多重禮遇，讓您專心享受與親友共聚的溫馨時光，無需為繁瑣事煩惱！



百日宴菜單選擇｜三款套餐 $4,288起

宴會菜單設有三款選擇，價格由$4,288至$7,388，豐儉由人。宴會菜式包含名貴海味如蠔皇厚菇扣花膠、紅燒竹笙雞絲翅、海皇玉液燴燕窩等，亦有生猛海鮮如清蒸沙巴龍躉、清蒸海星斑等。其他宴會受歡迎的菜餚如百花炸釀蟹鉗、脆皮吊燒雞、蟹籽海皇炒絲苗、朱古力心太軟等，均包含其中。同款菜式如定於星期一至五舉行，更享優惠價。

按此查看菜單選擇！

百日宴3大限時優惠

ClubONE會所一號為舉辦百日宴的爸媽送上3大限時優惠，包括：

1. 高達港幣3,000元現金大利是*

2. 宴席專屬名牌*

3. 場地佈置禮券*

優惠期至2026年12月31日，有興趣的家長不要錯過！

*優惠受條款及細則約束，如有任何爭議，ClubONE保留最終決定權

水中天 | 城門河畔景致

位於沙田的水中天，坐擁180度城門河畔景致，設有寬敞宴會廳及戶外花園。場地空間靈活多變，可配合不同規模的百日宴需求，讓賓客在河畔美景中，一同見證寶寶的重要時刻。

按此了解更多水中天！

德藝會 | 夢幻Baby Blue主題

ClubONE德藝會設有精緻宴會廳，以夢幻Baby Blue為主題佈置，風格溫馨活潑。場地適合舉辦50至100人的百日宴，並提供多款度身訂造的菜單選擇，是年輕父母舉辦小型派對的熱門之選。

按此了解更多德藝會！

The Victoria | 氣派維港海景

若家中長輩偏愛華麗氣派，位於尖沙咀的The Victoria維港皇宴絕對令你眼前一亮。場地坐擁180度無遮擋維港海景，酒店級裝潢配合無柱式宴會廳設計，視野開揚，最適合與三代同堂一同慶祝，締造尊貴而溫馨的回憶。

按此了解更多The Victoria維港皇宴！

宴會場地遍佈全港

ClubONE多間宴會場地位置優越，交通便利，是宴請親友的首選。家長或親友喜愛戶外場地的話，亦有不少選擇。多個寬敞的宴會廳能充分配合不同規模的活動所需，空間可靈活使用，滿足任何形式及圍數要求，讓到場賓客盡情享受。在靈活的配套設施及安排下，為家長締造精彩的宴會體驗。場地地點包括啟德、淺水灣、沙田、尖沙咀、九龍灣等，選擇豐富。

ClubONE 宴會Whatsapp查詢：6210 8245