文具暗藏危機｜4種文具或含致癌成分　長期使用會出現嘔吐頭痛

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-04-05 21:00

文具可以說是陪伴小朋友成長中的重要伙伴，每天做功課、畫畫都會用上。不少文具都會增加不少香味、各種卡通造型去吸引小朋友，然而在芳香和鮮艷的色彩背後，暗藏着危害小朋友健康的化學成分，當中包括致癌芳香胺，以及鉛、汞、鎘等多種重金屬元素。

按圖即睇文具暗藏化學成分：

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螢光筆墨水氣味含有毒成分

新華社報導，中國科學院合肥物質科學研究院對市場上深受中小學生歡迎的4個品牌香味螢光筆拆解部件逐個檢測分析，發現揮發性氣味來自螢光筆內的墨水，一共檢測出15種揮發成分，其中10種為有毒物質，當中包括高危害毒物質丙烯晴，長期吸入會引起噁心、嘔吐、頭痛、疲倦等症狀。

廣東一家文具檢測機構負責人説，兒童文具上各種不同的氣味大多並非天然味道，而是由各種化學物質發出的氣味。常見的有中等毒性的乙苯、醋酸異辛酯等，長期接觸這些氣味會增加健康風險。

顏色鮮艷或有致癌成分

而看似純潔的白紙其實也不一定安全，根據內地相關規定，紙張、作業本的白度不應大於85%。廣東省市場監督管理局有關負責人説，白度過高的紙張會對眼睛産生刺激，還可能存在熒光性物質超標，在日光反射下，容易對人的視力造成損傷。

一些書本封面、筆袋上五顏六色的劣質彩色顏料，可能含有致癌芳香胺，以及鉛、汞、鎘等多種重金屬元素，長期接觸可能導致致癌物向人體遷移，誘發癌症。

筆蓋救命孔成效大減

市場上最好賣的文具往往是造型突出、搞笑的產品。例如擦膠被製作成辣椒、粟米，原子筆掛着各式吊墜等。一般情況下，任何筆蓋上都會設有小孔，防止小朋友吞下筆蓋導致窒息，但是，這些增加了吊墜、做成卡通形狀的筆，筆上的附屬裝飾往往會把筆蓋上的通氣孔掩蓋或者堵住，埋下安全隱憂。

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