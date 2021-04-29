新手父母唔夠瞓？多孩媽媽瞓得更差　研究：爸爸不受影響

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-04-29 21:13

家裡多了新成員，對父母來說，首當其衝的定當是影響睡眠質素。以為新手父母都是「唔夠瞓」？加拿大麥吉爾大學為父母進行一項針對睡眠質素的研究，發現愈多孩子的媽媽，睡眠質素便愈差，而爸爸卻依舊不受影響！

按圖了解研究結果：

多孩媽媽瞓得更差

這項研究由加拿大麥吉爾大學博士生Samantha Kenny帶領，結果發表在《睡眠研究雜誌》（Journal of Sleep Research）。團隊研究了111位育有6個月大嬰兒的父母，包括54對夫婦和3個單親媽媽的睡眠模式。他們完成了為期2周的睡眠日記，以記錄睡眠時間、睡眠連續性和睡眠質量，比較新手父母和有經驗的父母之間，睡眠質素是否有所不同。

研究同時考慮了母乳餵哺的頻率、嬰兒的睡眠位置、媽媽的工作和情緒狀態等，結果顯示，比起新手媽媽，育有多個孩子的媽媽半夜「紮醒」的次數較多，睡眠質素更差。然而，對於爸爸來說，與成為爸爸前比較，睡眠質素並沒有太大差異。麥吉爾大學教育與諮詢心理學系助理教授Marie-HélènePennestri表示，如果夫妻間沒有共同分擔育兒責任，婚姻關係將愈見緊張。

比起新手媽媽，育有多個孩子的媽媽半夜「紮醒」的次數較多，睡眠質素更差。

平衡日夜的育兒工作

2017年，美國喬治亞南方大學（Georgia South University）亦曾進行類近研究，追蹤了5,800名成年人的睡眠模式。結果發現，有孩子的婦女每月平均感到疲倦14天，而父親的睡眠方式並沒有因孩子而產生任何變化。研究夥伴Kelly Sullivan提醒，睡眠質素不僅影響媽媽的育兒情緒，更對整體健康，包括體重、心臟帶來潛在隱憂。

根據美國國家醫學圖書館的數據，睡眠中斷、睡眠不足會導致不同心理問題，例如情緒失調、壓力，長遠會引起肥胖、慢性疾病，甚至是癌症。麥吉爾大學研究人員建議，媽媽不妨平衝分配日間與夜間的育兒工作，減輕睡眠不足的情況。

質料來源：Romper、Journal of Sleep Research

相關文章：兒童睡眠｜早睡早起唔單止精神好 專家：孩子按時睡覺成績更優異

按圖即睇小朋友睡眠時長標準：

按圖即睇培養孩子穩定作息的方法：