已有保母照顧孩子　妻子仍每天喊累？老公不忿　網民齊獻一個建議

編按：一名爸爸網民曾於網上分享，他每個月拼命工作也給足家用，妻子擔任全職媽媽也有請保母幫忙，但每天下班後，總還是見妻子厭世喊累，不知她是甚麼一回事，所以想向網民請教。



這位爸爸的抱怨合理嗎？（按圖了解）：

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剛才看到一篇抱怨老公不幫忙也不願多分攤家用的文章，我也想抱怨ㄧ下…

我們家有2個女兒，一個中班、一個即將足歲，我每個月給老婆台幣6萬元（包含大孩子的學費加她顧小孩子的費用。）家裏的房貸水電網絡小孩註冊保險奶粉等其他所有的開銷都是我負擔。我每天幾乎工作12小時，月休3-4日。（為了生活）

大孩子白天上課，小的我老婆拿我給她的錢去請保姆，然後她就在家…可是晚上我工作完回家看到她就是一臉厭世臉，跟我說她顧小孩很累，我很想說難道我很閒嗎？

其實我如果假日放假，也會幫小孩洗澡陪睡，也會幫忙晾衣服等等。但平日工作比較晚，就是她一個顧兩個，我想問各位看法，是我的不對嘛？還是我老婆是不是生病了？

網民回應:

．「你讓她繼續請保姆，然後去工作分攤家計，下班回家的事共同分攤，這樣經濟上你也可以輕鬆一點，一個完整的家是父母一起陪伴小孩長大，身體搞壞就不好了」

．「有時候老婆需要的是陪伴，和共同幫忙照顧小孩。假日或是回家時，盡力幫忙吧！加油」

．「她不是病了，是好吃懶做，既然請保姆，就請她出去工作吧。」

．「不是啊……她請保母顧小孩然後自己在家沒上班？想當貴婦也不是不行，但真正的貴婦都會管好自己的嘴欸…」

．「沒事~就有種病~叫做公主病~!」

．「你娶的不是公主，你是娶到有公主病的」

．「有請保姆，大的孩子也在上課，那你老婆大可出去工作啊…能工作是多幸福的事啊～」

．「那你是自私的壞人，快讓你老婆出去工作賺錢，一起分擔家用囉」

．「都請保姆了，幹嘛待在家？！隨便都有工作啊⋯⋯你家附近的早餐店、超商一定都缺人...是她不願意工作吧⋯⋯」

．「我可以理解有的媽媽給保母顧孩子，然後自己下廚煮飯給老公跟小孩吃、並且充實自己的生活，但....感覺上您的老婆似乎遇到了一些狀況，可以問問他怎麼了 ，聊聊看吧」



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