一次過買整個星期食材怎存放？　部份蔬果可先汆燙再冷藏延長鮮度

撰文： 媽媽寶寶 最後更新日期： 2021-06-18 12:26

疫情持續延燒，菜市場人擠人增加風險，足不出戶待在家自「煮」防疫成為全民運動，無法常跑市場及超市，外送蔬菜雖然很方便，但媽媽們還是希望可以買到新鮮且能久放的蔬果，如何在減少外出之下，一次將一周的食材採買齊全呢？

點擊下圖看看如何讓食材更耐存！

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購買一周食材時，優先選買6大類耐存食材

除了泡麵、乾糧外，國泰健康管理營養師施瑞雯提供其他購買選擇，可採買下列較耐存放的食材，部分食材可常溫存放，也能省去冰箱存放空間：

1.全穀根莖類

番薯、薯仔、芋頭、山藥、南瓜、帶殼粟米（比剝好的存放更久）。

2.蛋豆魚肉類

水洗蛋、盒裝豆腐、乾豆皮、冷凍毛豆、冷凍肉品、冷凍海鮮。

3.乳品類

奶粉、保久乳、常溫乳酪、芝士片。

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4.蔬菜類

菇類（冬菇、雞髀菇、黑木耳）、莢豆類（甜豌豆、四季豆、秋葵）、筍類（蘆筍、竹筍、玉米筍）、根莖類（洋蔥、紅白蘿蔔、大頭菜）、甜椒、絲瓜、椰菜花、椰菜、大白菜。

5.水果類

橙、蘋果、百香果、菠蘿、西柚，常溫存放即可。

6.辛香料

蒜頭、老薑。

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海鮮肉類分開處理，肉品冷藏僅兩日

預先處理除可縮減海鮮肉類及蔬菜的體積外，可延長食材保存日程及鮮度，國泰健康管理營養師施瑞雯表示，新鮮肉品於冷藏約可存放兩日，建議冷藏僅存放兩日需求量，其餘肉品裁切適合的重量及形狀後分裝放入冷凍，避免反覆解凍影響品質。

海鮮、禽肉、畜肉各類肉品預處理時，建議刀、砧板應再次清潔與擦拭，避免肉品交叉污，影響肉品存放時間。

蔬菜汆燙「殺菁」再冰

蔬菜存在天然酵素，而這些酵素在冷凍或冷藏的過程中仍然會持續作用，導致營養流失與色澤質地的改變。不過，可透過「殺菁」達到保存效果，殺菁是指蔬菜用熱水汆燙方式破壞酵素活性，放入熱水後汆燙瀝乾，再冷藏或冷凍，讓保鮮更持久。

適合殺菁的食材，像是：椰菜花、四季豆、玉米筍等，較不會收縮的蔬菜。

這樣保存葉菜和海鮮肉類，才新鮮！

葉菜類是所有食材中最難保存的，來自台灣的國泰健康管理營養師施瑞雯建議，優先去除爛葉與污泥後，再用廚房紙巾包裹；紙巾吸附多餘水分能延緩葉菜腐爛的速度。

可常溫擺放的洋蔥、薑蒜及水果等，使用蔬果網袋，透過懸吊的方式節省空間，網眼可使空氣流通保持乾燥，延長保存期限。

此外，海鮮肉類可用保鮮盒或密實袋盛裝，除了可延長保鮮亦能避免各類食物交叉污染，營養師施瑞雯也提醒，包裝寫上日期與品名，便於辨認且能確保先進先出的保存方式。

疫情關鍵的時刻，建議透過外送蔬菜，若需要外出購菜，一次買足，減少外出，買好就走，避免逗留降低染疫風險，在家齊心抗「疫」！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：新冠本土疫情期間，一次買足一週食材！營養師傳授「購菜」撇步，優先選6大類耐存食材】