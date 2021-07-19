沐浴露｜嚴選10款好評嬰孩洗澡產品　4大要點爸媽選購時要留意

BB的角質層比起成年人的角質層更薄，肌膚尚未形成完整屏障，因此不管是沐浴用品選購，或是洗澡方法都需更加注意。台灣兒科醫師分享了4個挑選BB沐浴用品的建議，讓沐浴時光也能成為BB的一大享受。



揀選BB沐浴用品該注意哪些事？（按圖了解！）

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10款比較推薦的嬰孩沐浴露產品：（按圖了解）

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BB沐浴用品選購4重點

單純用清水清洗，能達到65%清潔力，但無法完全清除BB身上的汗漬、食物殘渣及排泄物，多數髒污需要界面活性劑來徹底清潔，雖說BB沐浴用品大多選用較溫和的介面活性劑成分，但每位BB的膚質、狀況皆不同，爸媽在評估時，還可參考以下項目，為BB挑選一款最適合的沐浴用品。

1. pH值中性．弱酸性



綜觀BB沐浴用品，會發現大多數產品的pH值都在5.5左右。許多爸媽會問，讓BB使用成人的洗潔用品，或者用清潔力較強的鹼性洗劑有關係嗎？來自台灣的施養真醫師提到，BB剛出生時，皮膚的pH值其實偏鹼性，大約出生4天後，才會漸漸轉為接近成人的弱酸性，因此若沐浴用品並非中性或弱酸性，可能傷害皮膚的弱酸性屏障。

2. 不添加防腐劑．香精



BB洗澡時，全身肌膚都會接觸到沐浴用品，稚嫩的肌膚若碰到任何刺激的成分，皆有可能誘發過敏、皮膚炎，施養真醫師表示，尤其是過敏BB，應儘量選用無香、不含酒精、Paraben防腐劑，若有添加物，最好也是經美國食品藥物管理局（FDA）認證，通過基本安全標準。

3. 不刺激眼睛



為了讓爸媽更方便使用，也有品牌推出2合1的洗髮沐浴露，施養真醫師建議，像是洗髮沐浴露或一般洗髮精，也可進一步留意是否為不流淚配方，減少對BB眼睛的刺激。

4. 容易起泡



月齡較小的BB，可選擇容易起泡的沐浴用品，不僅爸媽能夠快速幫BB清潔完成，且洗完澡也較不會有黏膩感。

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編輯精選BB沐浴用品

1. Chicco．原生脂嬰兒洗髮沐浴露



．容量：500mL

．適用膚質：通過低過敏測試，敏感肌也適用

．適用月齡：出生即可使用

溫和潔淨不刺激

新生兒的身上，總會看到一層白白的胎脂，用來保護BB敏感脆弱的肌膚，但胎脂從出生後的1周左右，就會漸漸消失，「Chicco原生脂嬰兒洗髮沐浴露」就是為了從第7天開始，延續媽媽最純粹的呵護！洗髮沐浴雙效合一，使用近似胎脂成分及植物性界面活性劑，且不含Parabens、Phenoxyethanol防腐劑、SLS、SLES刺激性界面活性劑、色素、酒精及皂鹼，給予嬰兒最貼近肌膚的溫和潔淨力，強化肌膚屏障。

嬰兒專用不流淚配方

天然蘆薈、洋甘菊萃取、甜菜鹼成分，對肌膚有良好的保濕與滋潤作用，並溫和潔淨柔軟BB頭髮。不流淚配方，不易刺激嬰兒眼睛，適合每天使用，新手爸媽或外出使用更方便。

網友大聲說

家裏有皮膚敏感的孩子，每次要選購沐浴、護膚用品時，都會上網做功課，仔細比較其他媽媽使用的評價、成分，終於挑到Chicco原生脂系列產品。這款嬰兒洗髮沐浴露的成分溫和，泡泡細緻，但很好清洗，洗完乾爽不滑膩，也不會殘留過重的香氣，用了幾個月後，BB肌膚狀況更穩定了。

2. 慕之恬廊．多慕雙潔乳



．容量：500mL

．一般肌／敏感肌用：一般肌（另有偏乾、乾燥及敏弱肌專用款）

．適用月齡：出生即可使用

強化肌膚屏障

多慕®雙潔乳內含專利活性成分「牛油果複合活源醣」，萃自有機牛油果，可減緩肌膚表面上的肌膚活源流失同時強化肌膚屏障，抵禦外在環境的刺激。配方皆為生物可分解，不含皂鹼及paraben、phenoxyethanol、MI/MCI類防腐劑，新生兒也可安心使用。

浴後肌膚保濕不乾澀

含維他命原B5、牛油果複合活源醣等成分，配方溫和，含優越補水效果且不易刺激眼睛及BB幼嫩肌膚，藉由每日沐浴啟動保養第一步，防止肌膚粗糙。

網友大聲說

之前就使用過慕之恬廊的產品，不但成分天然，保濕的效果也很好，所以讓我想嘗試多慕雙潔乳，實際使用後發現，BB皮膚有點粗糙的地方都變得滑順了，明顯感受到很好的保濕效果。另外，讓我很放心的是，這罐2合1的洗髮沐浴乳，就算泡泡不小心碰到眼睛，BB也沒有因為不舒服而哭鬧，淡淡香氣聞起來很舒服，是款媽媽自己也會想使用的沐浴用品！

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3. Grahams Natural．嬰兒舒敏沐浴露



成份溫和，內含維他命B5、玻尿酸、積雪草等明星修護成份，清潔同時兼顧保養，肌膚洗後更加柔軟、保水、細緻，能緩解BB皮膚緊繃、乾燥、粗糙等問題。 有助肌膚重建親水性皮脂膜，抵抗外來環境侵擾，使BB重回舒適和柔嫩。

4. Dr's Formula．嬰幼童洗髮沐浴精



長庚專業團隊與兒童皮膚科醫師，針對嬰幼兒肌膚特性，精選東西方頂級成分：辣木子蛋白、蛇床子萃取、乳油木果脂、草本舒緩複方精萃等，提供「防護、舒緩、修復、水潤」4大功效，呵護嬰幼兒稚嫩肌膚。

5. Burt's Bees．寶貝嬰兒洗髮沐浴露



專為BB嬌嫩肌膚打造，取自葵花油、椰子油等天然溫和的潔淨成分，在養成BB健康肌膚的關鍵期，給肌膚剛剛好的清潔力與潤澤度，且通過小兒科醫師檢測及低敏測試，貼心的不流淚配方，給BB從頭到腳全方位的細緻呵護。

6. 丹麥德瑪Derma．有機水嫩洗髮沐浴露



來自純淨北歐的Derma為丹麥家喻戶曉的國民洗護品牌，獲得4大嚴苛的世界權威認證，以低敏、無香味的安全成份保護BB肌膚。有機水嫩洗髮沐浴露同時蘊含保濕甘油、蘆薈，與不流淚配方，能溫和洗淨肌膚，舒緩乾燥不適。

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7. 美國Hallmark．怪獸派對 自然之萃2in1洗髮沐浴溫和呵護泡泡露



美國百年經典品牌Hallmark是許多小兒科、嬰兒室推薦並指定使用的品牌。從洗沐為肌膚打底，頂級植研萃取親膚泡泡露，添加海藻糖、蜂蜜保濕水嫩，綿密泡泡包覆滿滿水能量，一瓶即能從頭到腳溫和洗淨。

8. 貝恩．嬰兒泡泡香浴露



泡浴免沖洗，洗沐一瓶搞定！選用菩提花、洋甘菊萃取，成分溫和。植物性界面活性劑及葡萄醣微發泡配方，泡沫柔細不刺激。不含塑化劑、Paraben、礦物油、人工發泡劑及致敏香料。呵護敏弱肌，提升肌膚防護力。

9. 綠藤生機．寶貝Touching沐浴露



為台灣國家兩廳院指定洗沐產品。以 98.6%天然來源成分打造的無香味配方，能悉心維護BB每一寸細嫩肌膚，並減少氣味、精油造成刺激的可能；每一個成分，皆為BB肌膚的真實潔淨而存在，可用於泡泡浴，敏弱肌膚亦可使用。

10. Aveeno Baby．燕麥沐浴洗髮露



美國兒科醫師推薦No.1！萃取源自加拿大、歐美等地活萃燕麥精華，沐浴洗髮2合1，清潔、保養BB肌膚與頭髮，不流淚的溫和配方，讓BB沐浴後，肌膚不再乾燥，提升肌膚保濕抵抗力！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：挑選寶寶沐浴用品，4重點必看 ！編輯私推10款好評沐浴乳、沐浴露，保護寶寶柔嫩肌膚】