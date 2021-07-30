怎樣為孩子選擇暑期活動？建議家長考慮的4件事|Karen 教養信箱

最近，我收到一位媽媽的短訊，問道：「我的孩子非常活躍好動。在暑假期間，我應選擇哪些活動給孩子呢？」



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相信很多家長在暑假期間都為自己的孩子安排各式各樣的活動，希望孩子們有一個快樂又充實的假期。有見及此，我今次會分享我如何為自己活躍好動的孩子安排一個孩子心目中充滿歡樂和父母的愛LOVE時間表。

Learning time 學習時間

孩子從小就被我灌輸工作與生活上平衡(work-life balance)的重要性。在放暑假的第一天，我和孩子就會一起編寫日常慣例表，讓孩子有參與度和選擇權去分配自己的學習時間、玩樂時間和休息時間。另外，這日常慣例表可幫助孩子培養良好的學習習慣。

孩子每天用心學習，不但可以確保他們慢慢學會追求有效率及進度的學習效果，而且可以避免測考時「臨急抱佛腳」的高壓危機。最重要的是孩子要學會管理好自己的時間，從中培養出責任感，把自己定的工作一個一個完成。孩子長大後自然懂得專注於工作之後，要適時休息、陪伴家人、結交朋友和培養興趣等。這才能讓孩子學會照顧好自己的身心靈呢！

Outdoors opportunities 户外機會

大自然是我們的教室。我們家長可安排一些户外機會，好讓孩子透過户外活動和對大自然的觀察而學習如何發問和面對問題，提升孩子的探究精神和解難能力。

另外，在親近大自然的過程中，孩子會慢慢學會保護生態環境，例如：愛護昆蟲、珍惜用水和實踐環保等，從而建立生活智慧，將書本上所學的應用到生活中。最重要的是讓孩子在欣賞大自然的同時，發現自己，漸漸欣賞自己的優點和好處，才能讓自己變得更有自信。

Voluntary work 志願工作

常言道：「助人為快樂之本。」在這個炎夏裡，孩子可參與不同的志願工作(例如：賣旗和畫心意卡等) ，從中學會付出和行善。只要孩子懂得心存感恩，才能真正體會到「樂於助人」的中國傳統美德。

另外，家長可趁著悠長的假期與孩子一起在家裡收拾物品，一起安排把過多的舊衣和玩具回收和捐贈，好讓孩子學會這種「捨棄」轉化為捐贈物資給社會有需要的人士。最重要的是從小培養孩子「樂於助人」的精神。家長可每天都讓孩子做些簡單家務(例如：準備餐桌和收拾房間)，為家庭付出和服務。助人要從日常小事做起，勿以善小而不為。

Extracurricular activities 課外活動

大概在五月份，我總會跟孩子商量一下如何安排他們暑假時的課外活動。每年，我都會鼓勵孩子有些新嘗試，好讓孩子有新體驗來培養出他們的新興趣。另外，我們家長可先了解孩子在成績以外的潛能和興趣，再要給他們機會，並陪伴他們練習。

只要孩子越做越熟練，越做越有自信，他們就更有信心嘗試其他新事物。最重要的是孩子在新的課外活動環境下，學習自處、適應和交友。

我們家長們如果可以多細心觀察孩子的表現，發掘他們的潛能，並抓緊時機而悉心培養，我們的孩子也許就會變得不一樣、不平凡呢！

Karen媽媽（專頁：KIDS N YOU）

KIDS N YOU創辦人、資深認證家長導師、香港教育領導協會專業夥伴、教養專欄作家。Karen曾籌辦多場校長講座 (拔萃女書院、港大同學會小學、聖士提反書院、英華小學、真道書院、救恩學校（小學部）、優才（楊殷有娣）書院小學部、德萃小學、香港靈糧堂幼稚園等)。Karen畢業於英國里茲大學食品研究及營養學理學士及倫敦帝國學院國際健康管理學理碩士。育有一子一女的她深入了解各學校的辦學理念和教學實踐，並持續進修「正向心理學」、「正面管教」和「進念思維」。着重運用性格優勢，深信以「不打罵、多鼓勵」的教養方式可培養身心靈健康的新一代。

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