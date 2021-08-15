愈早培養正確理財觀愈有效　12%家長從未與子女談及理財 ︱投委會

對於教孩子理財這回事，家長可能有不同的想法。「不用那麼早讓孩子與金錢打交道啊！」、「講錢會否令孩子好功利好物質？」、「我的孩子未有自己用錢的需要，不用開始教理財吧！」、「孩子長大自然會懂理財。」、「理財就由老師去教吧！」......



事實上，理財是人人都必須要有的生活技能。尤其是小朋友，他們是一張白紙，父母更需要從小教導他們正確的金錢及價值觀。不過，投資者及理財教育委員會（投委會）於今年進行的「親子理財調查」發現，在1,203名子女正就讀介乎幼稚園到大專院校的家長之中，不足3成（28%）有抽空與子女討論金錢管理，約八分一（12%）稱他們從未與子女談及相關話題，認為他們年紀尚小，未能明白理解。

父母就是最好的老師

金錢是小朋友日常生活中不可避免接觸的東西，父母早日與他們打開理財對話，向他們灌輸正確的金錢觀，能引導他們從小建立良好的理財習慣，長大後能更有信心為自己及家人作出負責任的財務決定。

至於在什麼時候開始教孩子理財？其實並無特定歲數，不過俗語有云：「三歲定八十」，愈早開始當然愈好。不少研究亦曾指出，愈早培養小朋友正確的理財行為及態度，對他們日後的成長有正面的影響。

與子女邊玩邊學理財

今個暑假，投委會推出了《錢家講故事》數碼親子理財學習資源，幫助家長以互動玩學方式與子女打開理財對話，輕鬆又愉快地學習金錢管理概念及技巧。

《錢家講故事》分為兩個系列－《錢家管錢錢》及《錢家醒你》，分別適合4至7歲及8至11歲小朋友。透過六個親子理財故事及生活情境，小朋友可以一邊聽故事、一邊利用互動功能選擇不同情節，與家長討論不同的結果。完成故事後，小朋友可挑戰網上小遊戲及練習，鞏固理財概念，寓學於玩！

小朋友可透過此互動好玩的資源，學習金錢管理的概念及技巧，包括：將金錢分配至儲蓄、分享及消費、透過儲蓄達成理財目標、購物前分清需要及想要、善用金錢及八達通，精明消費例如貨比三家、檢查帳單、比較價錢優惠及品質，開支不超出預算等。

作者簡介：

投委會於2012年成立， 是專責帶領香港金融理財知識和能力發展的公營機構， 並獲四家金融監管機構及教育局支持。投委會透過消費者教育平台「錢家有道」推廣及提供免費和持平公正 的理財教育資源及計劃，並帶領理財能力策略為持份者 締造有利環境，從而為香港不同群組提供更多優質的 理財教育。

親子理財頻道：www.ifec.org.hk/parent

【編按：文章題目為編輯所擬。】

相關文章：直資私立小一報名開始 家長必先考慮五大經濟因素︱投委會

家長在備戰這場升小挑戰時，記得要先考慮以下的五個要點，儘早考慮及計劃家庭財政。