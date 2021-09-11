聖公會李兆強小學推小一新生適應課程　認識校園培訓自理能力

漫長的暑假已經結束，新學期又開始了。今年的九月對於聖公會李兆強小學的一年級學生來說，一定是他們難忘的開學日。

【文章、相片及影片由學校提供】



為了讓我們的準小一生認識學校，學校在暑假時已製作一系列「至SHARP 至醒兆強人」節目上載校網，向新生及家長講解上課、小息及放學的各項須知，為小學的學習生活作好預備。在八月二十七日，小一適應課程在陳小燕校長致辭歡迎後便開始了。

適應課程內容豐富，包括有學科的銜接課程，也有讓他們認識校園設施的「我的校園」活動，亦有讓他們與社工姑娘接觸的「親親姑娘」時間，更有培訓自理能力的「我是兆強人」適應課，各項活動都能幫助小一新生更快投入小學生活。除此之外，學校亦舉辦了網上實時家長會，由校長帶領校內不同範疇的負責老師，各向家長介紹各項須知，讓家長們加深對學校的認識，以達至家校合作，為孩子的身心靈健康成長共同努力。

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九月一日開學日當天，原本學校亦會安排家長出席「小一迎新會」，但因疫情避免聚集關係，只能拍攝小一學生在禮堂表演的「小一迎新會」特備節目，節目內容相當豐富，各班一年級新生盡展潛能，分別以廣東話、英文及普通話朗誦古詩、唱詩歌及兒歌，表演時還配合色彩繽紛的道具。一眾新生在輕鬆愉快的氣氛下，向家長和老師展示數天適應課的學習成果。相信家長們欣賞過各班用心演出的片段後，亦會深深感受到孩子的努力及老師的無限愛心。

「好的開始是成功的一半」，一年級的同學在充滿關愛的教師團隊培育下，定能成為滿有祝福、滿有恩典，亦滿有自信的「兆強優等生」!

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