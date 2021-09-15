消委會│教科書價格升幅高於通脹　新學年高小平均購書費逾3千

消委會今日（15日）公布2021/22年度中小學購書費調查結果，發現小學生及中學生整體平均購書費分別較上學年上升5.3%及3.6%，升幅顯著高於同期通脹（0.4%）。逾7成半學校表示，學生的學習開支未有受疫情下的網上授課影響，長遠來說教材將漸趨電子化。



升幅高於去年

消委會在教育局協助下，以隨機抽樣方式，在全港抽出87間小學及76間中學，並向學校發信收集新學年和上學年的書單及有關資料，包括必須購買的課本、作業及校本教材等的費用，再加以分析及計算於扣除各種折扣後，各級別的平均購書費和兩學年間的變化。截至8月底，調查共得到57間小學和50間中學提供相關資料。

調查的小學新學年平均購書費為$3,083，按年顯著上升5.3%，升幅高於去年的2.8%；各級別的平均購書費介乎$2,879至$3,223，按年升幅介乎4.9%至5.5%。而高小新學年的平均購書費（$3,181）則稍高於初小（$2,984）。

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小學練習佔過半書量

學材使用量是影響購書費支出重要因素之一。在小學級別方面，中文、英文、數學及常識科平均使用9至10本書目，每科的補充練習用書量平均為5至6本，佔整體至少一半。

而在新學年，這4科目中，較多小學選用的練習加價幅度由3.4%（常識科）至6%（數學科），相信是小學整體購書費錄得顯著升幅的原因之一。

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書商折扣減 學校自編教材

值得留意的是，今年書商向中小學提供的購書折扣明顯有減少。39間小學（72%）獲較高的86折至89折優惠，數量較去年調查少6%；7成中學（33間）獲書商提供89折至9折優惠，數量較去年的調查少4%。

57間調查的小學中，近9成（51間）會自行編製學材，主要用於輔助教學，大部分小學自編教材的印製費用為數十元至數百元，一般不多於$330，當中只有3成半小學免費向學生提供自編教材。

環保措施減負擔 教材趨電子化

消委會建議，各中小學可採取措施將課本循環再用，推動環保，包括由學校購買輔助學材供學生借用、添置故事書供學生輪流使用，以及舉辦舊書捐贈或寄賣活動，讓學生可以較相宜價錢添置課本和學材。同時，消委會建議學校可協助使用舊書而另需散購學材的學生取得購書折扣，以減省整體購書費。

網上授課成為近年教學的新常態。就轉用網上授課對學生及教學的影響，根據24間小學及20間中學的回覆，逾7成半學校表示學生的學習開支未有受網上授課影響。惟大部分回覆的中小學表示，長遠而言，將來選取教材的方向或會有所改變，例如逾4成學校表示會多考慮選用附設網上教學資源的印刷書、自行編製更多網上教材，並有近2成表示會多選用電子書。

香港教育出版專業協會：已盡力抑制書價

香港教育出版專業協會表示，教科書出版業界面對疫情持續下各方面的不明朗情況，已盡力抑制書價。出版社經營成本上漲的幅度遠超過綜合消費物價指數涵蓋的項目，特別是人力資源、紙價、增加招聘的競爭力及物流佔教科書成本極高的百分比。

該會又表示，本港出生率急速下降亦導致教科書市場持續萎縮；再者，業界投放大量資源以開發電子教學，縱使其使用量不高，業界仍不斷更新電子教科書的研發以配合不同電子格式，令成本大增。儘管各方面的成本上升，經濟不景，教育出版業界仍會盡社會責任，共克時艱，減輕家長的負擔。

教育局：出版社宜與家長共渡時艱

教育局表示，在疫情打擊經濟的情況之下，出版社同樣受到影響。儘管如此，該局表示仍主動呼籲出版社繼續履行企業社會責任，與家長共渡時艱，於訂定教科書價格時盡量克制，並得到大部分出版社正面回應。

該局另表示有不斷開發多元化、配合不同學習領域／科目課程宗旨和目標的教學資源，免費供學校選用。為協助有經濟需要的學生支付書簿費用，政府除了一直推行「學校書簿津貼計劃」和「綜合社會保障援助計劃」外，自2019/20學年起每年為每名中小學和幼稚園學生提供$2,500學生津貼，相信能進一步減輕家長在教育開支方面的負擔。

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