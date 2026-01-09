一定要切會陰？誰來陪產？預先準備「8件事」減輕分娩過程不安感

生產計劃書（Birth Plan）的內容因人而異，有些產婦依照醫療院所提供的制式表格填寫，也有些自行擬定，但無論如何都需對生產流程有初步了解，來自台灣的陳鈺萍醫師建議，撰寫計劃生產計劃書前，可先思考待產、生產及產後等3階段，由以下8項目着手，也可再依照個人需求做增減。



規劃生產計劃書前要考慮的要點：（按圖了解）

+ 22

階段1：待產

1. 陪伴者

產婦可先思考希望由誰來陪產，通常為自己最為信任的對象，可讓自己感受到安心與支持的人，例如：老公、家人、閨密等，並非僅限一人。建議陪產者與產婦一同上產前教育課程，了解生產程序與可能遇到的情形，在必要時，就能提供產婦最大的支持。

2. 待產環境

待產環境容易影響產婦心情，產婦可先設想自己在甚麼樣的氛圍下較容易放鬆或感到安心，將這些元素帶進待產、生產場所，將能使產婦更專注於生產，例如：現場燈光的明暗、音樂類型與香氛種類等。

3. 待產姿勢

進入待產階段，醫護人員通常會為產婦裝上胎心音監測器，以掌控子宮收縮情況、胎心音與胎動。不過，對有些產婦而言，裝上胎心音監測器不僅不舒服，一旦裝上，就只能待在產床上，無法進行適當活動來幫助生產。

陳鈺萍醫生指出，除了生產具高風險的產婦必須持續監測胎心音外，低風險的產婦可根據自身需求來選擇連續、間斷或胎兒有狀況時再使用，如此也能以更為舒服的姿勢來待產，適度走動更能加快子宮頸擴張速度。

4. 減痛、加速產程

許多產婦擔心無法克服對產痛的恐懼，要求以施打減痛等醫療介入，其實也可藉由其他非藥物的方式來克服，例如：按摩、陪伴、冥想、分散注意力等，或是透過其他姿勢、生產球等來舒緩產痛，產婦可依照自身喜好來選擇。

對於加速產程的進行方式，產婦可於生產計劃書中表明，並與產科醫生討論，例如：哪些情況下必須使用人工破水、催生藥物等。

相關文章：自然分娩也要麻醉？剖腹後易覺冷？醫生親解10大「生產麻醉」FAQ

+ 36

階段2：生產

5. 生產姿勢

目前大多數產婦仍於醫院、診所產檯上生產，不過，其實生產姿勢是可被選擇的，例如：蹲式、半坐臥姿、跪趴姿等。陳鈺萍醫生形容，生產有如「解一坨大便」，躺於產檯上並不利於生產，建議孕期就與醫護人員、助產師討論自身的身體狀態，來決定最合適的生產姿勢。

6. 會陰切開

進行會陰切開的目的為加快產程、防止嚴重撕裂傷延伸至肛門或直腸，但目前已有許多醫學實證證實生產時不需常規剪會陰。陳鈺萍醫生說明，產婦分娩過程，外陰部會延展、變薄，使胎兒胎頭慢慢滑出，過程中，陰道口前後左右肌肉張力均等，會陰部並不會撕裂。相較於使用會陰切開，最低傷害為2級中度裂傷，不切開會陰則可能無傷或僅有1級輕度裂傷。

不過，若生產過程中出現緊急情況，仍須使用，例如：出現胎兒無法順利娩出，心跳微弱、需使用真空吸引，但會陰部延展度不夠，無法放入真空吸引器時，就必須進行會陰切開。

階段3：產後

7. 寶寶斷臍方式

為了讓爸爸對生產一事更有參與感，可由爸爸來斷臍。一般常規做法，為了避免增加產婦出血風險與寶寶黃疸需照光等疑慮，寶寶出生後會採取立即斷臍。不過，最新醫學實證已破解上述說法，目前最新做法為「延遲斷臍」，除了可給寶寶更多的血容積、增加寶寶血色素值，也能減少貧血機率。

8. 母嬰肌膚接觸

寶寶出生後，產婦可選擇抱寶寶的時機點，例如：生產後擦乾即刻肌膚接觸、量完體重後、擦乾包好後與給予眼藥之前等。而產後寶寶與媽媽立即肌膚接觸，除了讓寶寶更有安全感，增加親子間的親密連結，更有益於寶寶順利含乳。

相關文章：懷孕｜沒事做就睡覺？甜食要全戒？ 準媽媽別被這8個迷思誤導

+ 18

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：規劃生產計劃書，從3階段8項目着手，孕媽咪也能表達對生產的期待！】