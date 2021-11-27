子女失戀切忌叫他們「不要傷心」　輔導心理學家建議應該咁做

香港年青人愈來愈早熟，不少初中生已有和異性單獨約會的經驗，約會數次就說要認定對方，在友儕甚至家人間公開「情侶關係」，可是來得快，走得快，相處沒多久就覺不對勁，決心分手，初嚐失戀滋味！

【作者：全邁進註冊輔導心理學家陳凱榮】



面對子女天天在家哭得悽涼，家長們都不知所措，很想了解情況並安慰他們，但又怕觸及孩子痛處，令情緒一發不可收拾，真可謂是「難為了家長」。全邁進心理服務註冊輔導心理學家陳凱榮建議：「千萬別叫他們『不要傷心』！讓失戀的情緒得以適當舒發，與他/她一起訂立『收拾心情的期限』，大家協商好在兩三個星期，甚至一個月之後就要重拾正常的生活，在這段期間，家長亦應盡量陪伴，和子女一起慢慢恢復過來！」

用自身經驗分享

雖然不同年代對「拍拖」的定義可能都不一樣，但失戀的心情總是雷同的。家長們可以用過來人的身份和失戀的子女分享經驗，全邁進註冊輔導心理學家陳凱榮提醒，家長在不同時候在子女心目中會擔當不同的角色，「當上失戀孩子的朋友，聆聽他/她的戀愛故事和失戀的原因，可以的話分享一下自己的親身經歷，細説當年如何收拾情緒等…」此外，亦不妨找一些孩子的朋輩幫忙，如比較成熟的表哥表姐等。緊記，聆聽是第一步。

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培養興趣重建自信

在青少年眼中，失戀是包括失去了身份和自信，上星期在朋友之間自己仍是「xxx的女朋友」，亦可以奉旨時時刻刻和對方在一起，失戀後像脫了一件心愛的外套，拿起手機仍見到對方的照片，但就不可以再打電話給他了！陳凱榮提醒，家長可建議孩子多發掘自己的興趣及大家一起參加不同活動，「有時只是在家焗一個蛋糕，孩子都可以得到自己的成就感，和家人朋友分享時亦是一種陪伴，讓他們可以慢慢走出覺得失去了對方的孤獨感。」

陳凱榮亦提醒各位家長，子女失戀時已很低落，家長應該以同理心出發，切忌出言責罵，聆聽和開解是最重要的。此外，當發現他們情緒過分失控，出現暴飲暴食又或者食慾不振、有自殘傾向的話，可能有機會演變成情緒病，需要找專業人士幫忙了。

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