啟德車站廣場、啟德大道兩公園12.7新開放　必玩超放電兒童遊樂場

啟德最近新開兩個公園，不但有超大草坪讓大家野餐曬太陽，還有小朋友必去的超放電兒童遊樂場。兒童遊樂場有各種特色遊樂設施，例如6人鞦韆、繩索橋等等，超級放電！公園位置於啟德站上蓋，非常方便前往，爸爸媽媽記得帶仔女去玩啦！

攝影：余嘉文



啟德車站廣場(一期)以及啟德大道公園日前正式開放，車站廣場及公園位於啟德站上蓋，乘搭屯馬線前往非常方便。兩個工人合共佔地約6.7公頃，提供主題花園、健身設備等康樂設施，車站廣場建於前機場北停機坪地區，佔地約3.5公頃，提供寬敞的露天廣場及大草坪，可以帶同寵物一同前往，並有休憩涼亭供休息，園內亦有展板展示舊啟德機場的照片，爸爸媽媽可以和小朋友了解歷史。

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鄰近啟德車站廣場的啟德大道公園，佔地約3.2公頃，提供包括花型燈裝置及音樂管的花園，夜晚前往別有一番風景，另外兒童遊樂場就最受小朋友歡迎，內有特色各種特色遊樂設施，例如6人鞦韆、繩索橋、滑梯等等，亦有籃球場及健身園地，超級放電！

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啟德大道公園

地址：啟德市中心

開放時間：24小時

前往方法：由港鐵啟德站A出口步行前往，或乘搭多條巴士及小巴路線到達

啟德車站廣場一期

地址：啟德市中心（前機場北停機坪地區）

前往方法：由港鐵啟德站A出口步行前往，或乘搭多條巴士及小巴路線到達

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