惡露｜下體出血有腥味屬正常　常於10天後減少　3原因或令它不止

經歷了苦樂交織的生產過程後，媽媽們的子宮也開始慢慢復原。此時女性將經歷子宮藉由收縮以恢復原有子宮大小的疼痛期外，連帶會排出殘留於子宮、被稱為「產後惡露」（Lochia）的胎盤剝離物質。

文：文子齊 醫學審稿：醫學審稿：Hello醫師



究竟惡露是甚麼？跟月經又有何差異或相似之處，讓媽媽們常誤以為是經血而疏於照顧？《Hello醫師》為新手媽媽們一次解惑認識惡露，以及產後如何護理，及早和惡露說Bye-Bye。

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惡露是甚麼？

當孕婦順利分娩後，子宮內仍會佈滿許多胎盤碎片、黏膜組織和血液混合成的殘餘物質，也就是「惡露」，而媽媽們產後則會經歷數天時間，透過子宮的自主收縮將惡露排出體外。一般來說，正常的惡露帶有些微血腥味，不過分泌量、顏色與數量則會隨着產後的天數而有所變化，也是逐漸復原的信號。

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正常的產後惡露變化依序分為以下3個階段：

紅色惡露：呈鮮紅色，約產後1-3天開始出現，不僅血量較多帶微腥味，惡露並會摻雜着紅血球、上皮細胞，偶爾有胎糞、胎毛、少部分組織液排出。



漿性惡露：呈現粉紅色，約產後4天會出現，伴隨着血清狀的物質，量會變少。



白色惡露：呈乳白色或黃色，大約在產後的10天會出現，此時惡露應呈量少無味，主要為白血球、單核蛻模細胞、子宮頸黏液所組成。



圖解產後惡露3階段！顏色大不同（Hello醫師授權使用）

惡露跟月經怎麼分？

惡露跟月經常常讓許多產婦搞混，其實媽媽們可以從哺餵母乳來分辨。若產後沒有哺餵母乳，月經約在產後6-8周內出現，快則4-5周；而有持續哺乳的媽媽，則要等到產後4-6個月才有月經來潮。

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惡露不止的原因

一般而言，產婦約每2小時需更換產褥墊，以免惡露過多而溢出，進而引發感染的風險。但若產婦發現血塊太大或是血流不止，或者於產後10天發現惡露有膿樣分泌物，建議須盡快就醫。

造成惡露不止的原因如下：

子宮收縮不良：當生育時間過久或生育次數較多時，較易造成子宮收縮不良，並影響子宮血管持續出血或形成血塊。



使用血管擴張劑：幫助血流順暢、降低血壓。



服用過量生化湯：生化湯含有活血用的當歸，若生育後過早開始飲用且過量，容易造成產後子宮新生的內膜不穩定，使惡露難止。



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剖腹產、自然產的惡露有差別嗎？排多久才會乾淨？

針對採剖腹產的孕婦，醫生皆會一併將子宮內的殘餘胎盤與血塊清理乾淨，因此剖腹產的產婦所產生的惡露，會比自然產的女性來得少之外，惡露持續時間也較短。

至於惡露何時才會完全排出體外，每位產後媽媽的狀況皆有所不同，一般而言，平均約需時4-6周，並受產下的胎兒體型大小影響，胎兒體型越大者惡露持續時間越長，但也有產婦在產後2-3周就將惡露排清。

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如何加速惡露排出體外

產後的媽媽們可透過下列方法，加速惡露排出體外：

．按摩子宮

．漸進緩慢地運動、下床走動



產後護理須知

在媽媽學習照顧寶寶前，可別忘了先把自己的健康照顧好，以下提供4點建議，幫助媽媽們產後恢復地更加順利：

．勤換產褥墊，惡露未排乾淨前，如廁後須沖洗會陰部，避免惡露殘留而引發感染。

．飲食均衡，攝取各式肉類、蔬菜及水果，以幫助加速產後恢復。

．攝取充足水分。避免過度服用生化湯、攝取酒精或寒性食物。



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：什麼是惡露？惡露月經這樣分！產後護理避寒無酒好得快】