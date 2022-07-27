BB房｜佈置嬰兒房關鍵在「實用」　4大建議　謹記預留位放「它」

懷孕生產真的是一件很神奇的事，從兩個人的愛中長出了另一個生命，然後在子宮裏着床、慢慢長大，隔着肚皮就開始和他產生情感，在還沒有謀面之前，就已經開始好愛好愛他。



隨着孕期來到中後階段，除了買齊所有的寶寶用品之外，準備一間滿是愛意的嬰兒房也是必須的！不過可千萬別興致勃勃佈置了一大堆，最後才發現全都重看不重用，因此本篇編輯就要教你從實用的角度，設計一間既能讓寶寶住得舒適，照顧者使用起來也順手順心的 baby room：

家中快有新成員來臨，當然要為他/她準備一個舒適的休息空間：（按圖了解）

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1. 東西順手最重要

想要佈置一間實用的嬰兒房，就必須先設想到照顧新生兒可能會遇到的各種狀況，比方說突然吐奶怎麼辦、才剛換完尿布又髒了，或是一邊喝奶一邊大小便等崩潰事件。因此最好在嬰兒床旁擺放任何你可能需要用到的東西，除了基本必需品——尿布、紗布巾、手帕、寶寶衣物，還需要以備不時之需的抹布、棉花棒、衛生紙、濕紙巾等等應急用品。

如果說經常更換照顧位置的話，也可以乾脆直接使用有輪子的推車櫃，方便隨機移動！

2. 必備的雜物遮醜籃

誠如上述所說，在照顧寶寶時經常會有很多突發情形，想要將空間維持一定的整潔真的很不容易。這時就要善用方便的雜物遮醜籃！這類型的收納桶有非常多優點，第一個是超大容量很耐裝，第二個是清潔很容易，第三也是最重要的，把雜亂的物品都放進去之後，空間就不會亂糟糟的，像是玩具、娃娃或是用過的毛巾、手帕、髒尿布，都可以暫時放到裏面，等育兒稍微有空檔時再來好好一次整理。

環保一點的話，也可以把家裏原有的箱子、垃圾桶加一層裝飾的布套，就能升級成為質感 up up 雜物遮醜籃，兼顧實用性與美觀。

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3. 為自己準備一張椅子

雖然說嬰兒房是專為寶寶而設計的空間，但可別因此就忽略了照顧者的需求，畢竟在孩子真的成熟懂事之前，還是需要大人協助照看。先超前部署準備一張好坐的椅子，未來的自己一定會感謝現在的你！

這張椅子的功用在於可以作為你短暫休憩的場所，不僅方便擠奶、餵奶、哄睡，觀察寶寶的任何需求，也能在寶寶入睡之時，隨時在旁照守護，不需要因為一兩聲的嗚咽就忙得跑來跑去，更可以藉此做一些自己想做的事。

成為媽媽後，也別忘了留給自己一點 metime 的獨處時間，不論是看書、追劇還是寫日記都好！

4. 保留剩餘空間彈性運用

嬰兒房通常都會在寶寶出生之前就先整理完畢，不過一定要記住孩子的成長速度飛快，在規劃時不需要像大人的臥房一樣，急着一次到位，記得先預留空間或是選擇可移動式、可隨着成長變換的嬰幼兒家具，這樣當孩子長大時，也才有更大的彈性可以變化成為兒童房、遊戲房、書房等等喔！

從少女變成媽媽的過程，在懷胎短短十個月中可以改變許多事，比方變得更務實一些，不再只關注夢幻的居家佈置，而是先以實用為主，再看看怎麼在自己喜歡的風格中維持原先的生活品味，又或者貨比三家寶寶的嬰兒用品，堅持選擇安全、放心的材質，買貴一點也無妨。

儘管這些蛻變起初會讓人覺得不像自己，可是後來會漸漸發現這都是因為愛着一個人而長出的翅膀，願意承載着他的重量一起飛翔，是最迷人的母愛阿！

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【本文獲「女子學」授權轉載。】