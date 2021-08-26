收納｜孩子衣服只需48件已夠　兩孩媽媽分享3個「減法生活」法則

家是一個人的避風港，可以讓你在外面忙碌奔波一天後，有個可以放鬆身心的地方，因此家的氛圍，如果是整潔且明亮的，可以在一定程度上增加舒適感。疫情宅在家，你有沒有在某個瞬間，審視起自己的居家環境？之前衝動購物下買的物品，是否還堆積在角落呢？過慣了「加法」的人生，近年來流行的極簡生活，提倡的是「減法」人生，而知名女星六月也是此生活觀念的遵循者，透過自律打造幸福家庭！



「斷捨離」的減法生活（按圖了解！）

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「讓生活中只留下最喜歡的，並專注於當下。」

家裏有一子一女，與老公李易的姐弟戀10年婚姻幸福又美滿，她在自己的新書《讓生活只留下最喜歡的》中分享到，自己不論是面對工作、家庭、情感以及生活上的大小事，奉行着「只保留真正需要」及「真正能讓自己感到幸福愉快的」，藉此來去蕪存菁，將對自己無正面能量的事物剔除。

1. 不喜歡的東西，一件都不必留

「知道自己喜歡甚麼，不喜歡甚麼」看似很明白的一句話，又有誰能真正了解不隨波逐流呢？六月認為：「最重要的一件事，就是要懂得判斷甚麼是自己最喜歡的？有一點猶豫就是不喜歡，再次強調，不要覺得擺着一定會穿到、用到！」當你知道自己適合甚麼後，便不會因為「大眾流行」而讓自己添購過多的物品。

曾聽過奉行斷捨離的人，分享過一句很有道理的話，現在的房價每呎都高到嚇人，將這些雜物佔據的土地面積換算成金錢的話，土地成本相當驚人，在不知不覺中把居住空間讓給「物品」。

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2. 小孩的衣服只要48件

這點一定很多媽媽看到直呼「不可能」！很難想像，六月除了把減法生活落實在自己身上，對於兩個寶貝孩子也不例外。媽媽們一定懂，孩子長得很快，很多衣服甚至只有一季的壽命，恩典牌才會如此受歡迎。六月秉持着省錢又環保的理念，不刻意花錢購買，接收親朋好友狀況良好的衣物，並盡可能保持衣服的良好狀態，未來再繼續把它交接給下一棒。

孩子衣服48件又是從哪裏計算出來的？根據六月的精算，從睡衣、外衣、外褲、貼身衣物…等，經過她的審美觀篩選後留下實穿、百搭的單品。拒絕讓多餘的衣物佔據衣櫥，如此一來，收納方便也能省下找衣服的時間。

3. 「333原則」

333原則就是：3個月清理一次，花3秒判斷去留，最後只要33件衣物。這其實需要搭配第1個原則，得先清楚了解自己後，便能快速篩選，如果真的想購買衣服，維持一進一出的原則，務必控制自己在33件的扣打中。

六月自己因為這個習慣，降低了不少的購物慾，節流之餘又能維持環境整齊。333原則不僅能應用在衣物上，也可以擴大到生活中的大小事，並因應自己的生活習慣進行更改。

丟掉物品也許會覺得心痛和浪費，但也可以當作一個警惕，以後在購買時，先想一下自己是需要還是想要，保持清醒才是真正斷捨離的根本。當真的能將自律與取捨融入生活後，幸福美好也正一點一滴的被你加入在人生中！

《讓生活只留下最喜歡的》（時報出版）

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：防疫在家最適合「斷捨離」學習減法生活，六月：專注於生活在當下，保留最喜歡在生命】