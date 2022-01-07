7-Eleven推8款Sanrio陶瓷碗　可放微波爐　雙面圖案可愛又實用

Sanrio粉絲要留意！有便利店推出Sanrio characters 拼拼陶瓷碗，讓大人和小朋友可以用喜歡卡通人物的碗吃飯，還能夠入微波爐，非常實用。另外更有「豐「竹」托盤」，方便聚餐！



7-Eleven 最近推出「Sanrio characters拼拼陶瓷碗」，每一個碗身前後分別印有2個不同Sanrio characters角色，包括括Hello Kitty、Kuromi、Kerokerokeroppi、Little Twin Stars、Pompompurin(布甸狗) 、Ahiru No Pekkle (AP鴨) 、Cinnamoroll和Corocorokuririn (CK鼠)等，當中Kuromi及Corocorokuririn更是首次登陸7-Eleven。

7-Eleven 最近推出「Sanrio characters拼拼陶瓷碗」（余嘉文攝）

每款「拼拼陶瓷碗」以其角色代表的顏色為主，碗身與蓋子採用深淺顏色設計，每款蓋子上均附上其超萌大頭造型設計的矽膠排氣塞，其中Little Twin Stars的排氣孔更以Lala 及Kiki二合為一設計，粉絲一定要儲！陶瓷碗耐受溫度為0-100℃，容量約500ml，蓋子內部有橡膠墊圈配上矽膠排氣塞，可增加密封及保鮮效果。

加熱前，只需輕輕掀開排氣塞，即可直接將陶瓷碗連蓋放入微波爐加熱，氣孔可直接排氣，輕鬆加熱不必掀蓋。不過要留意，如長時間或高溫加熱時 (兩分鐘和800W以上) ，就要避免把蓋子放進微波爐裏。新年時，更可以放上賀年糕點、糖果、瓜子、糖蓮藕、開心果等，變成賀年小全盒。

+ 14

「Sanrio characters拼拼陶瓷碗」詳情：

印花派發詳情：由2022年1月12日早上7時起至2022年2月22日，於7-Eleven分店購物滿$20#即可享印花1個。其後每$10可獲多1個印花，如此類推。

換購詳情：由2022年1月12日早上7時起至2022年2月25日，儲齊10張印花加$78，即可隨機換購「拼拼陶瓷碗」2個或儲齊6張印花加$42，即可隨機換購「拼拼陶瓷碗」1個。

yuu 獎賞計劃會員專享優惠：推廣日期：由2022年1月12日早上7時起至2022年2月22日止。兌換日期：2022年1月12日早上7時起至2022年2月25日，以8,800 yuu積分加$5，隨機換購「拼拼陶瓷碗」1個。



👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻迪士尼金卡改條款引起不滿，迪士尼園方就事件致歉並表示係誤會一場！即睇：迪士尼金卡改條款惹不滿 園方致歉：未有計劃取消金咭泊車優惠👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

另外，7-Eleven 亦推出「豐「竹」托盤」，托盤刻有8位Sanrio characters可愛人氣角色圖案，可擺放4個「拼拼陶瓷碗」，將各款賀年食品，如糖果、糕點等盛載於陶瓷碗內，就可化身成色彩繽紛的新式全盒，寓意新一年豐足常滿。亦可以擺放茶具，朋友來拜年時用托盤將全盒奉上或盛載茶具奉上，相當實用。「豐「竹」托盤」通過歐盟和美國FDA對食物接觸容器的要求，大人及小朋友皆可安心使用。

7-Eleven 亦推出「豐「竹」托盤」，托盤刻有8位Sanrio characters可愛人氣角色圖案，可擺放4個「拼拼陶瓷碗」。（余嘉文攝）

「Sanrio characters豐「竹」托盤」換購詳情：

由2022年1月12日早上7時起至2月25日，顧客於7-Eleven分店任何消費#加$88即可換購「Sanrio characters豐「竹」托盤」1件。數量有限，換完即止。換購價相關金額不能獲取印花。



🔼🔼🔼🔼真係好有善心👉🏻👉🏻👉🏻Mirror3位成員姜濤、呂爵安、陳卓賢粉絲 捐款予不同機構助兒童👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

+ 5

+ 5