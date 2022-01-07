小樹苗出版社結業最後清貨　網店3折自取圖書買十送十

紥根於香港33年小樹苗教育出版社於去年12月31日正式結業，出版社網站推最後減價，由即日至1月17日，於網上購買任何貨品均有3折優惠，是入手童書的好時機。



全店三折 自取圖書買十送十

由即日至1月17日下午三時，家長於小樹苗E-Shop購買任何產品均有三折優惠，如果採用速遞服務，每購買三本圖書可獲贈指定圖書一本；如果家長願意辛苦一點，去小樹苗位於荃灣的倉自取，那家長每購買十本圖書可獲贈指定圖書十本。（小樹苗荃灣倉地址：新界荃灣橫龍街78號正好工業大廈23樓B室），由於反應熱烈，部分熱門圖書，如迪士尼「FROZEN」系列，不少已售完。

目前小樹苗提供20本指定獲贈圖書供家長選擇，贈送圖書數量有限，家長需在訂單備註註明所選之指定圖書英文代號（A至T），所有贈送圖書會送完即止。如家長想要的贈送圖書已送完，小樹苗會隨機贈送其他圖書。

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即睇20本指定獲贈圖書



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最後的告別清倉

紥根於香港33年的小樹苗營業至上年 12 月 31 日結業，不少幼稚園、小學都是在小樹苗訂購讀物，所以在香港成長的小朋友，必定看過來自小樹苗出版社的書本！是次網店清倉優惠相信是與讀者最後的告別。

即睇網店訂購步驟



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🔼🔼🔼🔼真係好有善心👉🏻👉🏻👉🏻Mirror3位成員姜濤、呂爵安、陳卓賢粉絲 捐款予不同機構助兒童👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼