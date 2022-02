爸爸角色對初生子女舉足輕重　15個想法有助做個好爸爸｜招雋寧

「照顧孩子,順其自然吧!」、「我們爸媽不懂教,我也不是這樣長大過來嗎?」,我相信生命是強韌的,在艱苦中仍能結出果實。放任是上一代的教養方法之一,但不必然是好的。



上一、兩代的爸爸在全球社、經、政動盪的艱難環境下,沒有父母的人不少;父母不懂教養的同是在所難免。社經穩定發展的這幾十年,文明和科學都得到相當大的前進,科學家掌握更多父母幫助孩子成長的角色。今天就沒有理由再把已知的父職任務拱手讓人。我們知道……擔當爸爸角色是有法則的。

不論是初步還是深入的研究,學界似乎已掌握極豐富的證據,顯示在孩子初生的幾年,爸爸角色是舉足輕重。進一步而言,爸爸角色不僅是男人自己努力就能了事,更加是太太的肯定,以及家庭成員和社會各界有著同一份心意——相信男人需要做好爸爸角色——良好的父職才會普及和實現。

邀請你與我們一起,看看學界歸納出15個關於「做個更好爸爸」的想法吧!

1. 爸爸以愛栽培,締造一份終身的關係,係仔女幸福的基礎

2. 相信父愛,它滿有力量,對孩子同樣重要

爸爸的愛護能夠像媽媽的那麼強大和重要。

3. 爸爸積極照顧嬰兒,腦部會釋放潛能,更具同理心

所有爸爸都有與生俱來的能力去結連初生嬰兒,不論是親生的,還是非親生的。當爸爸主動照顧孩子時,腦部就會產生變化,產生更強的照顧和同理心的能力。

4. 父愛形形色色,每段爸爸親子關係都是獨特的

愛護方式,形形色色。每個家庭、每對爸爸與子女的關係都是獨特的。

5. 爸爸對仔女的成長影響深遠,不論他們共同生活與否

爸爸是家中一員,作為家庭照顧者,是最影響孩子成長、福祉和健康的一員。這對那些非與孩子長年共處的爸爸亦然。

6. 仔女在愛的群體中才能茁壯成長,爸爸是群體中的一員

關愛諧和的社群有著父母和各照顧者的相互支持,這是孩子健康成長的基礎。

7. 成為爸爸是一趟旅程,發揮爸爸角色需要持續練習和付出時間

就像媽媽身份,爸爸身份是一趟旅程。爸爸去照顧、去培育、與孩子玩樂和去教導孩子時,均需要付出時間和鍛鍊。

8. 以愛為父,意味尊重作為媽媽的太太,與她協作

以愛為父意味尊重媽媽,與她協作,並拒絕家暴。

9. 父子/父女關係的建立,需要獲得太太、家人和整個社會的支持

要讓爸爸付出照顧、建立孩子所需的關係,他需要從配偶、家人、社群和整個社會獲得支持和認受。

10. 母嬰及幼兒服務機構配合支援新手爸爸,應獲得我們的嘉許

母嬰健康服務、幼兒服務和低收入援助服務應按當地文化處境,締造多樣的支援方式,並鼓勵爸爸及其他家庭照顧者使用服務,投入親職。他們應提供資訊,說明怎樣支援母嬰的健康和孩子的成長。他們應支援家庭照顧者間與孩子建立關係,並在其家庭內促進關愛諧和的社群。他們應支援所有照顧者,確保滿足其孩子的經濟需要。即使爸爸沒與媽媽共同生活,亦應獲得上述支援。

11. 爸爸照顧家庭的責任需獲得職場法例、文化和僱主所肯定

工作場所和僱傭的法例應同等地重視和支持父與母兩者的照顧責任。

12. 有利兒童的社會政策是讓嬰兒出生首3年獲得爸爸的投入照顧

爸爸在其子女首1,000日人生裡的投入參與,應成為全球幼童成長眾多策略的焦點之一。

13. 促進兩性平等包括了支援爸爸,分擔照顧仔女的責任

促進性別平等需要包括對父親角色的支援。為女人和男人提供平等的經濟機會,必須包括去分擔孩子的照顧的機會。

14. 男人的情感世界豐富,有能力去照顧和愛,並且是與生俱來的本能

男人是與生俱來就能愛護別人的。男人的愛護本能和情感世界,構成男人之所是,應獲現今文化所傳頌。

15. 好爸爸帶來的啟發照亮每個為父的人,以及所有照顧孩子的人

以愛為父以及各種男人的照料,均應獲視作對其他爸爸、媽媽、外祖父母和照顧者的啟發,得以確立,代代相傳。

