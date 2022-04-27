復課｜「為何每天都要上學？」比起說大道理　不如反問孩子一句話

編按：第五波疫情回落，中小學率先復課，幼稚園亦將展開新學年，標示着今年提早放的暑假快要完結。不過孩子跟校園生活闊別多時，忽然要他們天天早起，定時定刻的生活，一時間能習慣嗎？

若孩子問起「為何每天都要上學？」這問題，不妨參考《給孩子說一句有能量的說話：85個溝通對話陪你講》一書的節錄內容，引導他們作出思考。



當孩子問你：「為甚麼每天都要上學？」的時候，往往可以分為兩個角度來看待這個問題。

提問是想引起家長的關注

一方面，孩子在與上學相關的活動中得到一些負面資訊，從而引起孩子本能的逃避心理，這個資訊可能來自學校、上下課的路上、做功課時的困難，或者只是重複生活等「痛苦」的體驗。另一方面，孩子產生「為甚麼」的疑問，可能不是因為「上學」這個活動本身發生了甚麼，而是由於其中的經歷不能滿足孩子相關的心理需求。換言之，相較於「上學」，孩子有更渴望參與的活動。

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對於孩子來講，不上學可能更接近於趨利避害中的「利」。孩子這樣的起問就像成年人問「為甚麼要上班？」一樣，需要一個強而有力的說服條件。但孩子的疑問未必真的是想家長提供答案，孩子是想通過提問，引起家長的關注，或者想告訴你一些事卻不知如何開口，就變成了一個「終極問題」——「為甚麼要上學？」

變主動為被動

問題本身不是問題，為甚麼問這個問題才是問題呢？當家長面對孩子提出「我為甚麼每天要上學？」時，不必驚慌。只要想一想孩子為甚麼會問這個問題，然後去了解就可以。家長可以反問：「咦，我很好奇你怎麼會想到問這個問題？」或「發生了甚麼讓你會這樣問呢？」從而引出孩子自己的解釋。也可以回應：「嗯，你這個問題問得好！」先肯定，繼而可以說「讓你產生這種思考的原因是甚麼呢？」或「發生了甚麼，讓你這樣想呢？」這樣提問，都是站在一個不把問題當「問題」的角度，亦是一個尊重孩子「可以有疑問」的角度，更是一個對孩子成長中出現這樣和那樣「狀況」很包容的角度。

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別把擔心「投射」在孩子身上

家長對孩子提出的問題之所以會緊張，是基於家長自己的成長經歷和負面經驗，或者是家長自己的擔心，家長會把自己的擔心「投射」到孩子身上。家長「恐懼」的是甚麼呢？多是我們無法滿足的願望，比如「不上學將來就考不上大學，考不上大學就找不到好工作，找不到好工作就要靠父母來養活，而我真的不敢保證我可以養你一世……」

孩子對於家長的焦慮是非常敏感的，當家長對自己的焦慮減少了，那麼應對孩子成長中出現的「突發狀況」時也就沒有那麼緊張了。孩子提問，家長都可以反問：「咦！你怎麼想到問這個問題」，變被動為主動，自如應對孩子各種「刁鑽古怪」的問題，「兵來將擋，水來土掩」，並引發孩子的思考，從而做個智慧家長。

有能量的說話

在面對孩子問：「為甚麼每天都要上學？」，可以回應：

你這個問題問得好！讓你有這種思考的原因是甚麼呢？

發生了甚麼，讓你這樣想呢？

《給孩子說一句有能量的說話：85個溝通對話陪你講》（萬里機授權使用）

書名：《給孩子說一句有能量的說話：85個溝通對話陪你講》

作者：張濮

資深親子教育和諮詢專家、身心療癒專家、筆跡心理學分析師、圖畫心理分析師；清華大學心理學系發展中心首任副主任；從事心理工作近二十年，解決種種家庭問題。



【本文獲「萬里機構」授權轉載。】