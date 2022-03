DSE｜針對英文科3份分卷　7個方法助短時間內提升英文應試技巧

近期很多同學不斷查詢,不知道最後可以如何準備學英文,以下將會分享當年我及其他以往英文5**的考生成功的方法,手把手幫你取好成績,即學即升1 Grade,最快1星期內衝刺,想在香港01平台與大家分享過去我超過5000名學生英文進步的秘密。DSE並不只是考英文,而是需要一套有效的考試技巧!以下我會從3份分卷幫大家分析重點。



Paper 1 Reading 閱讀

手把手公式

1. 記得要計時做Reading,Part A 大約35至40分鐘(但因人而異),因為Reading好需要計時操卷,去文具店買個計時器,並不是用手機計時,而且要習慣早上做卷,我們的大腦要最少1星期適應。

2. 正確做Past Paper方法:好多同學仔會問,點樣再做多一次?

- 當你再做一次,重點不是提升答對率,反而要更準確知道每種題型及分類,溫筆記,熟悉不同字眼,令你可以更快找到答案。

- 寫Error Book 非常重要

嘗試分析你現在做的題目,同前1-2年有無相似/不同的地方,不要只為做而做。這個方法都是當時Spencer Sir做past paper 好幫到手的地方。消化完之後,你到時做卷就更易靈活應用出來。

Error book 錯題簿例子 – Reading

必做 Past Paper 重點:

1. 可以集中做/再做多一次 DSE 2018-2021年 及 2013 年(因為出得比較深,比較值得研究一下)

2. 目標Level 4或以上同學仔,可以參考UE Section C(舊制高考)- Reading MC:2004 , 2010, 2002 - Fill in the Blanks 填充題:2001, 2003 及 2006

3. 如果目標Level 3、想補底,就集中做 CE past paper Reading 卷:可以集中做 2007-2011 年

Paper 2 Writing 寫作

手把手公式:

1. 每星期睇2篇5** 範文,之後分析一下以前考生作文取5** 的原因(分開內容/Language/Organizations)

2. 嚴選20句你作文必用到的句式 例如: It is of paramount importance that 句子(課堂已經教不少,幫大家嚴選50個5**獨家句式,分析超過1000篇5**文章,高頻率的句式)

3. 除非英文已穩Level 5*或以上,否則建議大家每2日做一篇proofreading exercise 與坊間不同,Spencer Sir強調英文根基是非常重要的。不要只信神技,我從來無見過有人寫 "I is a boy" 可以在英文Writing取得Level 5或以上。

貼題 Past Paper 重點

可以集中做 2019-2021 年,留意出題模式,因為近2年出題模式已有所改變,與前5年考法不同。

如果時間不夠,建議不用狂作文,因為你作一篇前後都1小時。相反,你可以試一下溫好作文筆記後,用2-3題past paper ,用5分鐘自己練好框架,每段大約會寫甚麼,再寫主題句。

試試將學過的技巧及詞彙 /句式放入去,Spencer Sir 學生短期補了之後已經可以作文有大提升,所以要好好把握作文這份分卷!

Paper 3 Listening + Integrated Skills

手把手公式:

1. 準備一本1頁格式總結及詳細版格式筆記

記得要準備好所有格式的特色及句式。好多同學完全無準備!例如Articles 的格式口訣:“引爆你”

- 多引用文章/數據 – 增加說服力

- 爆秘密(吸引對方) – What are the secrets behind?

- 多用「你」作開頭,而非「我」 : You may wonder why

2. 練好找content point技巧(熟悉不同資料)

做past paper時留意一下究竟關鍵字/ 框架去找points ,不要為做而做,只計分。例如Spencer Sir會教獨家框架 S.A.R.S 幫大家更快找重點

- Same Keywords - 指引頁與資料相關的關鍵字(keywords – 即名詞)都是重點

- Answer connectives(多留意萬用連接詞 - 大多幫助你分段及找重點,例如on top of that / speaking of… 等)

- Repeat(前後資料、曾重覆的名詞都會是重點)

- Symbols(不同符號如冒號/分號等等 – 都會出現重點)

- 建議每份Past Paper最少做2次,分析不同的找point的技巧及LOA(Tone / Organization),不要遺忘2012有一份Practice Paper(練習卷),不少同學會忽略了。

學博教育English Team Spencer Lam。(作者提供)

作者:Spencer Lam

港大一級榮譽畢業,在學期間獲11份獎學金,曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT,2019年放棄銀行工作,全身投入英語教育事業,歷年來教授過千名學生,早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

