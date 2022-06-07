洗衫｜洗衣液、洗衣球愛做哪種？網民稱討厭做家務的人愛用「它」

洗衣服喜歡用洗衣球、洗衣精還是洗衣粉呢？有網友就在網絡上發問，「洗衣服習慣用甚麼清潔劑來輔助？」底下留言串網友分成洗衣球與洗衣精兩派，更有網友表示「我認識不愛做家事的都喜歡洗衣球，愛做的都用洗衣精」。



洗衣球、洗衣精、洗衣粉愛用哪一個？

這名網友在PTT的WomanTalk板上發問網友們，洗衣服的時候習慣用甚麼用品來輔助，「洗衣球、洗衣精、洗衣粉愛用哪一個？」，事主表示自己喜歡用洗衣球，提到洗衣球用起來很方便，不需要控制倒的量，只是價格比較貴一點。

洗衣球還是洗衣液？即睇「兩大派別」用家意見：（按圖了解）

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洗衣精派「洗衣精比較便宜 倒多一點也不痛」

這篇文也引來兩派擁護者，洗衣精和洗衣球都有人推，大推洗衣精的網友們認為：

．「洗衣精才能控制用量，有時候洗一整桶，有時候只洗半桶阿」

．「洗衣精比較便宜，倒多一點也不痛」

．「濃縮洗衣精，一次用量不多所以不用屯太多瓶」

．「洗衣精倒一倒就好了」

．「洗衣精最好用，三種都有用，最後選洗衣精」



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洗衣球派認為「洗衣球可以一次搞定」

另一派人則認為洗衣球才方便：

．「洗衣球方便」

．「洗衣球，這樣長輩才不會放太多放太少」

．「球一次搞定」

．「洗衣球，真的很方便，不用擔心量抓不好」

．「洗衣球很威！黑色衣服不管哪牌洗完都還會有汗味，洗衣球一次搞定」

．「球就是高尚，一定是愛用者漸漸攀升，不然不會各大廠牌都加入」



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網：挑選好用的洗衣球 避免塑膠殘留在衣服上

另外，也有貼心網友提醒：

．「洗衣球要看它含甚麼，比如機能衣物不適合」

．「洗衣球+1，但要挑選好用的洗衣球，免得塑膠殘留在衣服上」



但也有網友認為：「塑膠黏不黏上去，要看挑甚麼牌子的，目前用半年沒碰過塑膠黏在衣物上」。

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