慳電｜開冷氣「這樣做」電費急升？4招減電費　飲水習慣都有得慳

炎炎夏日的到來，想吹冷氣、開電扇整天，卻又擔心夏月電價的到來，家裏暗藏吃電怪獸會讓電費破表？對此，台電特別在粉絲團《台電電力粉絲團》分享省電小撇步，想省荷包的民眾一定要收藏注意！



以下這4招都是有助減少電費支出（按圖了解！）

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第一招：電熱水瓶休息 改用快煮壺、保溫瓶

台電提到夏天來臨，不僅衣服被單要換季，連家電的設定與使用也要跟着換季，像冬天常用的電熱水瓶，以能源效率5級的5公升的電熱水瓶為例，在長時間保溫下，每年保溫耗電量約558度，非常驚人，因此夏天較少喝熱水的狀態下，不妨改用快煮壺，喝不完再倒進保溫瓶中保溫，也是省電小妙招喔！

第二招：關閉智能廁板的暖座功能

家裏若有智能廁板，冬天開啟暖座功能，根本是一大福音，不過夏天基本上就不太需要這功能，這時候大家可以關閉此功能，就能減少耗電問題。

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第三招：冷氣溫度別急着調低

夏天就是要吹冷氣啊！只是啟動冷氣時，台電提醒，千萬別秒調低溫度，因為冷氣在剛開始運轉時，為了達到設定溫度，會高功率運轉（很耗電），因此如果溫度一下子太低，高功率的運轉時間就會拉長，相對來說就會比較耗電，建議大家可以將冷氣風量設為自動模式，並開電扇或循環扇來增加室內空氣對流，提高冷房效果。

第四招：拉窗簾、關電源

白天上班不在家，在出門前可以把窗簾拉上，如此一來就能避免輻射熱從窗戶進入屋內，讓傢俱、地板吸熱一整天，導致室溫上升增加冷氣負荷而耗電；另外出門前養成關燈、關電源的習慣，不僅省電也能避免釀災。

「夏季電費」網友都在討論什麼？在意怎麼省電、節電

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查(2021/06/01 - 2022/05/31)來看「夏季電費」的熱門關鍵字，可以發現，正因為夏天開始採夏月電價計價，因此對於「電價」、「電費」、「用電量」的相關資訊探討都很高，另外，針對「節電」、「省電」、「耗電」、「家電」等，網民也很在意如何在夏天節省電費。

（DailyView網絡溫度計授權使用）

最後在台電官網上也有不少關於省電的小撇步，大家若想知道怎麼做才能節電省荷包，不妨可去官網了解。

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