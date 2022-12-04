曬B狂魔｜寶寶哪塊肉最得意？網民嚴選5部位　嫩厚雙下巴只排第5

寶寶身上沒一處讓人不喜歡！但妞編輯今天就是不死心，想要來個大PK，讓大家投票選出嫩嬰身上甚麼部位最讓人愛不釋手、看到就想忍不住吸、咬、親。



嫩厚的BB肉不僅得意，還是他們快樂成長的證明啊！（按圖了解）

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Top5.雙下巴肉

看到寶寶胖到有雙下巴，就很忍不住想捏捏那多出的一塊肉！不過也要提醒媽媽們幫寶寶洗澡的時候，記得把「雙下巴掀開來」、洗洗頸部的皺摺處喔～以免長時間悶住，寶寶頸部皺摺容易容易滋生細菌，導致長疹子、破皮有組織液喔！

Top4.肉肉手臂、甜不辣手指

看那潔白、無毛，如蓮藕般的手臂，就好想抓起來咬……

還有可愛的小拳拳～不只寶寶愛吃，連媽媽都愛啊～有媽媽分享自己超愛聞寶貝手掌的味道……你也是其中之一嗎？

Top3.肥大腿

大人的審美就是這麼奇妙！期待自己大腿能越細越好，但對孩子的大腿我們就希望能肉肉的，每次看到寶貝的腿庫都會像野狼看到肥美多汁的大雞腿一樣，忍不住一口咬下！

腿庫肉雖然好吃，但唯一困擾的就是尿布難買……可能一下就要買比體重還重的大Size尿布尺寸，或是因為大腿太粗、腰太細，容易有滲漏的情形！不過這一切的不方便都在看到大腿肉以後都煙消雲散了～

Top2.小腳丫、腳趾

有了小孩之後，才知道何謂腳控……

每顆如小珍珠、小葡萄般的飽滿小腳趾，有誰能不愛啊～

飽滿、圓潤、粒粒分明……看起來很像是在形容甚麼多汁、可口的水果，但其實是在形容小寶寶的腳趾喔！

Top1.嘴邊肉

細分寶寶的臉頰肉有分很多種，有的是像蠟筆小新那種凸一塊的、有的是肉多到垂到下巴上，像這種的一大塊嘴邊肉，吸、啃、捏上去，療癒感比擠泡泡紙還舒壓！

寶寶的臉頰肉真的是肉又多又扎實！睡覺的時候還會把下巴、嘴唇往中間擠！像這種的臉頰肉就是極品中的極品～

雖然有一說是大人盡量不要親、用嘴碰嬰兒，因為怕大人身上的細菌、病毒等等會透過嘴巴傳遞到小孩身上，但老實說……看自家寶貝白泡泡、幼咪咪的模樣怎麼忍耐得住啦！

不過跟小寶貝肌膚接觸能滿足他們對安全感的需求，而且肌膚也是對外的天然屏障，是也不必太擔心小寶貝被病毒、細菌傳染而矯枉過正～所以媽媽們看到肉肉臉真的忍不住的話，只要確認小寶貝肌膚沒有傷口、沒有唾液的來往傳遞，就盡情的親親抱抱吧～（但拜託外人就不用了，請將感染風險降到最低！）

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