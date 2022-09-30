保姆育有二孩 仍接託管多顧3孩 母：她放任我女兒大哭 完全不理會

保姆職責就是要細心照料小朋友，為父母減輕照顧幼兒的壓力。據新加坡傳媒報道，一名家長正為幼兒到保姆家託管的事而申訴，爆出對方同時照顧5個小孩，而女兒更在保姆家爆哭而被忽略！託管期間，保姆更找來女傭一起工作，她質疑對方的專業以及合法性。



對方聲稱家中只有一名幼兒要照顧 送女兒到保姆家時發現有其他孩子

事主潘聯福透露，去年在網上群組找到一名保姆，而且地點適中，於是就決定將不到一歲的女兒交給對方託管，費用是每月950新元（約5181港元）。

對方起初稱自己只有一名幼童需要全職照顧，沒想到送女兒過去後，發現至少還有兩三個小孩子要她看管。 事主潘聯福

他解釋，保姆稱有些幼童不是長期託管，只會在保姆家待約一個月。不過他也會想，即使只待半天，也質疑對方是否能同時兼顧數名孩子。



其後他更發現，除了別人家的孩子，保姆自己也有一名3歲的兒子要需要照顧，那全部孩子加起來就是5個孩子。保姆解釋家中女傭也會幫忙照顧，但這是不合法的。

近期，他發現保姆更誕下新生兒，即是她在懷孕和坐月期間仍肩負照顧小孩的工作。

潘聯福（左）講述女兒託管的經歷

保姆放任女兒在旁大哭不理 質疑保姆為何不安撫孩子

事主指出，女兒送到託管後哭鬧變得更頻繁，更認為保姆照顧期間是放任小孩子哭，未有及時安撫。而保姆平日總是從手機傳來女兒哭泣的視頻，更說放任她哭是為了鍛煉她的獨立能力。

女兒生病期間沒有託管仍遭收費

事主指出，女兒在今年2月到保姆家檢測呈陽後，女兒遭放置一旁大哭，期間沒有任何人有安撫或處理她的意圖，這讓家長十分憤怒。



而且，他指出女兒生病期間逾兩週沒送託管，仍被對方拒絕退還這段時間的費用。

質疑保姆做法是否合法

據據新加坡傳媒報道，女傭工作准證附帶條件，要求只能為僱主服務，例如做家務、照顧僱主的孩子等。但傳媒向保姆查詢時，她坦言外傭需照顧僱主3歲以及剛出生的孩子，更會代為照顧數名孩子。而她更透露，能夠應付多位孩子，因為家人也會幫忙照顧。

“不過我的丈夫、爸爸和女傭也會幫忙，不會忙不過來。” 保姆

保姆對事主指控亦一一反駁，包括「不安撫女童」是為了避免接觸後出現交叉感染，感染其他孩子，而且孩子停止哭泣後再安撫，才能教育他們獨立。而且，她也是對自己孩子採取相同做法；她續指女童家長做法不妥，得悉孩子體溫上升後仍將她送來託管，做法是漠視他人健康。

行內人表示：照顧兩孩已是極限

據報，一名具有20年經驗的保姆黃女士受訪時表示，一般情況下，照顧兩個孩子已是極限。她其後更補充，當小孩出現哭鬧，也應馬上處理，不管孩子多大。

即使是照顧兩個小孩，也不能同時是嬰兒，其中一個至少在六個月或以上。而且，一人照顧4個小孩，是無法兼顧的。 20年經驗的保姆黃女士

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