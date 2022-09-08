俄羅斯25歲辣媽育有21個BB？富商老公年花百萬請16名保姆

俄羅斯一名25歲的女士任職脫衣舞娘，早陣子跟57歲的土耳其富商結婚組成家庭，夫妻更想組成龐大家庭。他們先後找代母產子，約一年時間已誕下21名孩子，而他們夢想更是擁105位小孩的家庭。單單只是褓母已有16個，費用高達數十萬元，還未計算每周嬰幼兒開支費用！



年僅 25歲辣媽已成21名嬰兒母親

辣媽名為Kristina Ozturk，經常在instagram分享嬰幼兒家庭照，很多相片都見到大量小朋友圖片。而她的丈夫在土耳其運營一間巴士公司，屬於土豪級別人物，身家豐厚。他們結婚後，豪砸一百多萬港幣尋找代母，令他們一年內直接變成多寶父母，而住所更是3層的豪宅，家居人數、年紀和面積，像置身於幼稚園裡。二人更表示選擇代母是為了圓大家庭夢，最終目標更是組成105位小孩的巨無霸家庭。

家庭日常開支龐大

要同時照顧21名新生兒，褓母、嬰兒用品開支龐大，淨是聘請褓母已需70多萬港幣，而嬰幼兒用品如餵奶、換尿布、洗澡用品等，數量驚人，每週需要花費 3萬多港幣，真是要很有錢才能負擔。

富商老公因案件被捕入獄

不過富商老公因涉嫌一宗洗黑錢以及偽造文書案件遭法院起訴，並於今年5月被捕入獄。巴士公司在當地仍然正常運作，能夠承擔家庭開支，不過就令105人巨無霸家庭計劃擱置。

Kristina Ozturk亦因事件而感到失落，未能積極分享家庭的快樂照。但她深信丈夫會很快回到家庭和孩子身邊，她更表示會努力好好照顧孩子！

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