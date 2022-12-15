路德會包美達幼兒園重親子關係　設情緒課程助家長不懲罰教好子女

每年年尾都是 N 班、K 班的面試高峰期，家長也為著安排子女入讀哪一間學校而「心大心細」。身處中西交匯的城市，不少家長也期望從小培養子女良好的語文基礎，學習國際語言也成為不少學校的教學重點之一，路德會包美達幼兒園早年已聘請外籍老師授課，近年更培訓本地教師為學生做英文延伸和鞏固學習，為學生打造標準的英語環境。除了重視學業成績，學校亦關顧家長與孩子的親子關係，聯同駐校社工推出 Tuning Into Kids™ (TIK™) 家長情緒教練課程計劃，提升家長的管教技巧，促進家庭和諧。



路德會包美達幼兒園屬全日制幼兒園，校長楊明瑤分享教育理念，「我想可以讓小朋友做到開開心心上學去，快快樂樂回家去。不單是老師想看到的，父母應該是要感受到的。」她坦言，希望可以培育小朋友能「愛學習·路同行」，因為小朋友的學習過程中，一路走來都有父母和老師同行。她認為，建立小朋友有良好的品格一定要從小培養，例如會主動跟別人打招呼、懂禮貌、會關心別人、尊敬長輩和常存感恩的心等，「幼兒充滿好奇心，又愛探索，他們對生活上的人、事、物充滿好奇，會經常用感官來認識新事物。我們希望讓幼兒『從做中學』，透過親身參與、動手去做來學習，讓他們愛學習，會解決困難，能擁有不怕面對失敗和勇於嘗試的精神！」

（學校提供）

幼兒階段是語文學習的黃金時期，幼兒園同樣注重學生的語言發展。楊校長指，幼兒園設有外籍英語老師(NET)，會與幼兒園本地老師共同設計課程並協作教學。本地老師近年亦參加了語文教育及研究常務委員會（語常會）的「幼兒中、英文發展計劃」，能因應各級兒童的發展、能力、需要及興趣，設計不同形式的全英語學習活動；另一方面，較內向及怕羞的幼兒或英文詞彙不多的幼兒，因老師熟悉幼兒的需要，因此會透個身體語言、實物、圖片及鼓勵讓幼兒明白老師的意思，提昇幼兒參與活動的動機，增加其自信心。由於幼兒園設有外籍英語老師，幼兒能模仿到最純正的發音，而且幼兒知道需要用英語才能與 NET 溝通，因此幼兒在對話的過程中也能獲得「我聽得懂他講的、他居然也聽得懂我講」的成就感和滿足感。NET亦會輔助本地老師帶領主題的延伸活動，例如Storytelling等，讓幼兒在輕鬆、自然及真實的語境下學習。

駐校社工推動 TIK™ 課程

除了語文，學校也重視親子關係。幼兒園由 2017 年起引入 Tuning Into Kids™ (TIK™) 家長情緒教練課程計劃，定期舉辦全校家長講座和家長小組等。TIK™ 是澳洲墨爾本大學研究及編製的親子情緒輔導課程，旨在鼓勵家長實踐情緒輔導，其中一個課程特色是要求家長代入不同的身份角色，並按已準備好的對白進行角色扮演，家長輪流扮演四種親子教育風格下的「家長」及「子女」，體驗不同親子教育方式下的分別。

路德會包美達幼兒園楊明瑤校長(右)、香港路德會社會服務處童心閃耀計劃學前單位社工服務註冊社工林佳銘(左)

香港路德會社會服務處童心閃耀計劃學前單位社工服務註冊社工林佳銘，是幼兒園的駐校社工，她表示家長能透過第一身角度，反思自己子女的情感需要和自己的親子教育風格。她舉其中一種親子教育風格「情感忽略型家長」作例子，「當小朋友突然不願意出門，情感忽略型家長的回應是『快走吧，這一切會好起來的』，扮演子女的家長聽進耳內，能深切體會其情感沒有被舒緩，更有不少家長反映自己曾跟子女說過類似的話。」

讓孩子知道是聊天非訓話

林佳銘指情緒輔導分為五個步驟，首先是「調諧」，注意或察覺到情緒；其次是「連接和傳授」，把握情緒輔導的機會；第三步是「接受和傾聽」，表現出理解和同理心；第四步是「反映」，分析你聽到的和看到的，命名情緒；最後是「結束」，以解決問題和設定限制來結束。「曾有家長告訴我曾因工作上遇到挫折時，兒子的一句說話治療了自己，其實這就是情緒輔導的力量。」她坦言，一般家長最難做到「反映」，「很多時候家長都不太懂得從小朋友的說話中歸納出子女真正想表達的情緒，例如小朋友向家長指自己不想要這個玩具，因為覺得不漂亮，家長便會信以為真，但若再深入了解他們的想法，會分辨到其實孩子是害怕得不到才會這樣說，不想期望愈大失望愈大。」

楊校長認為，父母是孩子的一面鏡子，要保持良好的榜樣，成為孩子的模仿對象，透過正向家長教育，父母可以成為孩子的情緒教練，能有效協助家長幫助孩子學習明白和處理自己的情緒，並作出合理的行為表現，讓孩子學會處理問題。她表示，家長可以學習到如何在減少懲罰下，幫助孩子明白自己的情緒，合宜地表達情緒和作出合適的行為，亦可讓家長了解如何有效地與孩子進行正面溝通，減少親子在日常生活中的磨擦和衝突。

沛言媽媽的兒子兩年前在幼兒園就讀幼稚園高班，當時她有感自己與兒子相處不佳，「自己感覺很不了解小朋友在想甚麼」，因此她參加了學校的 TIK™ 課程，希望能藉著專家的分享和教導更了解和接近小朋友。她表示，印象較深刻的是導師教導家長應該認同小朋友的感受，幫他們了解和認識情緒的名稱，直到現在，她每晚也會和小朋友在床前聊天，「都盡可能用導師的方法，例如當小朋友訴說當天上學情況，說到一半可能自己也知道自己錯了，而不敢再繼續說下去的時候，我就會以他的角度幫他繼續說下去，慢慢地小朋友知道是聊天並不是訓話，比以前更願意說自己的感受。因為小朋友願意說，我也了解他行為背後的原因，親子關係自然會得到改善。」

沛言媽媽一家（學校提供）

N班K班面試貼士

路德會包美達幼兒園全年均接受申請。楊校長特意分享收生準則要點，包括家長認同機構的辦學宗旨及教育目標、幼兒於約見時的表現、居住地區，如就近居住會優先考慮、父母或兄姊現正在本校的就讀或畢業生、父母為學校職員、幼兒具長全日教育需要、有家庭需要的申請人可獲優先考慮，以及家庭與幼兒園有相同的宗教信仰等。

路德會包美達幼兒園「愛的禮物」聖誕開放日詳情



日期：2022年12月17日（星期六）

時間：（本校生）下午12時15分至下午4時正／（對外開放）下午1時30分至下午4時正

* 下午3時30分截隊

地點：九龍何文田忠孝街 89 號包美達社區中心 4 樓

開放日內容：攤位遊戲、充氣彈床、圖工活動、小食製作、鬼口水製作、拍照區等