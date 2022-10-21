STEAM教育｜「中銀人壽小財智編程師計劃」培養科創新一代

STEAM教育已成社會上趨勢，多間幼小中學都加重資源在科創道路之上，望學生盡早接觸科技，掌握新一代科技能力和知識。中銀人壽與聖雅各福群會攜手為STEAM教育培養人才，推科技創意兼備「中銀人壽小財智編程師計劃」培養學生成為ESG科創小達人。昨日（20日）「中銀人壽小財智編程師計劃」開幕禮，除了有創辦人就計劃上的分享和展望，亦請來參與首屆計劃的學生分享學習數碼編程的難忘經歷。



中銀集團人壽保險有限公司（中銀人壽）夥拍聖雅各福群會（聖雅各）「助學改變未來計劃」攜手為推動香港的STEAM教育創新猷，推出科技創意兼備的「中銀人壽小財智編程師計劃」（下稱「計劃」），除為「助學改變未來服務」開創新頁，同時配合香港以科學Science、科技Technology、工程Engineering、藝術Arts和數學Mathematics（STEAM）為主題的教育需要，並加入環境、社會及管治（ESG）元素，致力培養本港學生從小養成環保及服務社群的好習慣，並善用STEAM知識，成為科創小達人。

此計劃以STEAM為主題，度身設計糅合科技應用與社會價值及環保元素，透過多元化的編碼課程，發揮學生的創意。

中銀人壽執行總裁鄧子平先生在典禮上表示：「中銀人壽致力推動可持續發展，並將 ESG元素融入業務策略和營運中。促進下一代的教育發展，是我們企業公益項目的重點，也是社會可持續發展的關鍵。我們樂見本計劃讓同學們學習編碼科技之餘，也能加深他們對ESG的認識，更能透過靈活應用STEAM知識發掘同學的創意才華，可謂一舉多得。」

聖雅各福群會總幹事李玉芝女士表示：「應用科技於日常、實踐綠色生活是大勢所趨，能從小培育學生認識科技、環保及理財等方面知識，有助他們打好相關的學習基礎。再次感謝中銀人壽及『攜手扶弱基金』的慷慨支持，為參與本會助學改變未來服務的小學生提供一個富創意又有意義的計劃。」

本專頁在活動上就計劃訪問了以上兩位，被問到於計劃當中有哪些深刻的事。鄧子平先生表示在計劃中看到小朋友的成長，由當初在Zoom裡向大家介紹產品或想法，此時已經面對眾多評審的提問，但他們依然思路及表達清晰，完整地向大家解說。「他們只是處於小學年紀，已經能應對自如，鬆容面對壓力」，這是現今學生應有能力。

李玉芝女士補充說學生想法主要都是關心及惠及身邊人，這份心意實屬難得。而且STEAM導師也曾讚賞學生設計的版面，其後更發現這些版面設計是學生自行在網上參考及學習，可見學生主動學習的特質，令教育工作者感到很欣慰。

「中銀人壽小財智編程師計劃」分為初小及高小兩組課程，各設有16節約24個小時的工作坊、STEAM探索之旅、比賽及畢業禮。計劃期望透過一系列的活動啟發學童對STEAM和ESG範疇的興趣。學童在課程中會學習不同的編程技巧，並利用日常生活中收集不同的可回收物料製作機械人，其中小二至小三學童將參與編程及環保機械人工作坊，讓學童認識環保，將廢物回收循環再用，學懂珍惜資源。至於小四至小六學童，他們將參與人工智能及理財程式工作坊，除了編程技巧，課程更加入關懷社區的元素，了解基層和弱勢社群的需要，讓學童從而編制創新及具有個人特色的手機應用程式。

首屆計劃於2021年推出，惠及五間小學共162位基層家庭的學童。新年度計劃開展後，將再惠及來自六間小學，共160位基層學童。首屆計劃受惠學童、去年就讀東華三院鶴山學校六年級的阮錡翰，所編寫的手機程式「萬能藥房」獲得「人工智能及理財程式工作坊」銅獎。阮同學表示：「我留意到第五波疫情爆發時，市民須外出大排長龍購買快速測試劑或不同藥品，同時有部分行動不便者未能外出購藥，因此希望透過利用科技帶來的方便，能讓行動不便人士和長者可以安在家中並購買所需的防疫物品。」

首屆計劃的受惠學童以「師兄、師姐」身份出席於灣仔聖雅各堂李國寶社區禮堂舉行的啟動典禮，向嘉賓們分享了參與計劃的難忘經驗及感受。最後，一眾嘉賓也和同學們體驗了精心設計的攤位活動，如推球機械車及物資轉贈平台程式等，興味盎然。

本專頁其後更邀請到參與首屆計劃的學生分享學習數碼編程的難忘經歷，當中包括袁嘉希及阮錡翰。袁嘉希同學解釋小夜燈設計，念頭來自媽媽晚上摸黑起床時整傷，所以她便製作了一盞夜燈，夜燈的感測器偵測到四圍環境漆黑時便會亮燈，也可以人手按鈕亮燈。夜燈主要用漱口樽及餅乾盒製作，她表示漱口樽較容易上色，更在樽內放置了不少舊電芯作穩固瓶身之用，她的設計別具心思，足見其細心一面。

她更提及樽身的小女孩就是她，意味著晚上她也會照亮媽媽，為媽媽晚上摸黑起床時點燈。

而阮錡翰同學則編寫了手機程式「萬能藥房」，只需打開程式內的相機功能並掃描醫療用品、藥品的二維碼，程式便能辨別物件，可以加至購物車內。此外，程式更有認別物件的功能，只要拍下藥樽，程式就能認別出藥物名稱，非常便利及生活化。阮同學現就讀中一，學校未有加入「中銀人壽小財智編程師計劃」，因此他暫時未能繼續參與計劃，但他也有在校內報讀AI課程，會持續學習更多科技相關的知識。