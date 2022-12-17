女兒就是模特兒！時尚爸媽來場大比拼　襯出英倫、日系等11種風格

現今家長流行幫孩子買套裝，一整套穿了就走，不用想搭配超級方便，但仍是有爸爸媽媽超級用心，堅持每日為孩子努力搭配。



爸爸和媽媽的時尚對戰

小紅書上有一對夫妻，由於爸爸、媽媽對於時尚都很有想法，自己的穿衣風格也獨到，因此決定每日都幫女兒精心打配，相同主題，爸爸和媽媽分別搭配PK，並讓網友投票誰搭得好，非常有趣！

從照片中可以看到，儘管為同一主題，爸爸、媽媽的搭配風格卻很不同，但都好看，戰況膠着！

即睇這對爸媽的時尚對決！（按圖了解）

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1. 英倫學院風：

爸媽兩人都運用了白雪公主針織單品，打造出學院感，媽媽五分褲加畫家帽，讓女兒看起來很俏皮；爸爸則搭配格紋百褶裙及可愛蝴蝶結髮飾，滿滿的日本風。

2. 個性西裝：

同樣的西裝外套加百褶裙，長短、顏色不同，加上不同的鞋子，味道也完全不一樣。

3. 日系知性風：

兩人都用了日本女孩很愛的毛料大衣，灰色搭配畫家帽很有千金感，爸爸的米色搭針織帽，女兒顯得很有氣質。

4. 粉紅少女：

小女孩兒怎能少了粉紅色！媽媽一樣走個性路線，爸爸小碎花洋裝搭針織外套，很可愛。

5. 溫柔小姐姐風：

媽媽用Oversize針織衫加豹紋喇叭褲，時尚大髮夾畫龍點睛；爸爸則是溫柔的米色針織套裝，兩個都各有千秋。

6. 針織毛衣：

同樣的針織毛衣單品，爸爸選擇了亮眼的粗編織天藍色，搭配老爹鞋，是時下年輕女孩很愛穿的樣貌；媽媽則難得使用了大蝴蝶髮飾，針織毛衣加寬褲，中和了太過甜美的感覺。

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7. 小蜜蜂：

乍看好像不一樣，但兩人搭配都是大地色系，而且身上都有小蜜蜂圖騰。爸爸讓女兒穿上針織毛衣和寬褲，搭配蝴蝶結髮飾，走溫柔小姐姐路線；媽媽則是山系少女LOOK。

8. 荷葉大翻領毛衣：

同一件毛衣，媽媽用了氣質米色，但搭配燈心絨褲及老帽，走甜美個性風；爸爸則用了襯膚色的橘色毛衣，搭配格紋百褶裙和畫家帽，是可愛千金風。

9. 名媛風：

名媛風一定要有香奈兒阿，爸爸用黑白針織上衣搭小喇叭褲；媽媽則是芥茉黃大衣與短靴，女兒看起來很喜歡。

10. 日系學院風：

媽媽選擇了花白色大學T，加上紅色海軍領、裙子，看起來非常亮眼；爸爸則以白色蕾絲襯衫配上亮藍色吊帶裙，女兒看起來青春活潑。

11. 蝴蝶結髮飾：

從前面搭配中，可以看得出爸爸媽媽很喜歡幫女兒別上蝴蝶結髮飾，爸爸選擇了小女孩喜歡的粉紅色，而整身也是粉色系；媽媽則是一貫的帶點個性，黑色斑馬紋髮帶與黑白套裝，整個很時尚。

看完了爸爸和媽媽的搭配PK，你們喜歡哪一個呢？爸爸很明顯，喜歡把女兒打扮成小公主，媽媽則是穿搭都帶點個性，只能說這個小女孩真是太幸福啦！衣服、配件多到眼花撩亂，每天都很可愛呢！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：「把拔VS.麻麻時尚大作戰」每天為寶貝打點全身造型，看完好想生女兒！】