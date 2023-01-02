親子好去處｜全港4大懷舊遊樂場 鐵皮滑梯 梅花樁 獨木橋 攀爬架

舊式和新式遊樂設施各有千秋，舊式的遊樂設施如滑梯等多以鐵皮為主，現時的則以塑膠為主。雖然很多舊式遊樂設施都清拆和翻新了，但原來香港還有些地方保留著舊時的遊樂設施，鐵皮滑梯、梅花樁、攀爬架等充滿懷舊味道，各位爸媽不妨帶孩子去體驗這些舊式遊樂設施，與孩子一起分享自己的兒時回憶吧！

資料及圖片授權：暴龍媽媽



沙田廣源邨 經典之選 舊式鐵皮滑梯

舊式遊樂設施最經典的莫過於鐵皮滑梯！沙田廣源邨裏一個小小的屋邨公園，卻設有2條鐵皮滑梯。鐵皮滑梯比現時的塑膠滑梯都要高，對孩子來說充滿刺激感。如果想讓孩子也體驗夏天燙屁股，冬天不怕靜電的滑梯，廣源邨公園是一個好選擇！但公園有蚊子，如果到了蚊子出現的季節，建議噴防蚊液。

如何前往：

九巴 85A 49X 281A

青衣青泰苑 考驗小朋友膽量

青衣青泰苑的遊樂場，麻雀雖小，五臟俱全。一體成型的假山上，除了有鐵皮滑梯，還有梅花樁、獨木橋和小山洞，考驗小朋友體力跟膽量，放電好地方！

如何前往：

港鐵 青衣站 A1出口

青衣長安邨 懷舊火車攀爬架

在上一個介紹的青泰苑附近，可以兩個一起去。巴士總站平台上的懷舊火車攀爬架，造型可愛，十分特別！孩子喜歡火車的話，相信他會非常喜歡。走到附近還有氹氹轉，亦很復古。

（圖片來源：暴龍媽媽 Facebook）

如何前往：

港鐵 青衣站 A1出口

大埔宏福苑 齊集經典遊樂設施

雖然不是大型屋苑，但「大埔宏福苑」集結了數個經典舊式遊樂設施，包括舊式鐵皮滑梯、蝸牛攀爬架、木架鐵皮滑梯，和毛毛蟲攀爬架，一次過體驗不同經典遊樂設施！

如何前往：

港鐵 大埔墟站 B出口

不過這些設施真的比較「硬」，地板也不像現在的遊樂場一樣鋪上軟地板，玩耍時要注意安全。比較不適合嬰幼兒，怕會有碰撞。除了可以感受與新式遊樂場不同的樂趣外，也適合去和這些經典遊樂場拍照留念，因為也不知道這類遊樂場能保留多久呢！

資料獲暴龍媽媽授權轉載

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