乳癌｜5歲女童乳房有腫塊兩年後確證乳癌 附乳房自我檢查3大步驟

智利一名母親兩年前發現女兒乳房有腫塊，故而帶她去做檢查。兩年後，女童被確診為乳癌，成為史上最年輕的乳癌患者。因年齡的緣故，很多醫生都不敢接收她的個案。女童媽媽指，女童得知自己患癌後，唯一的願望是「不想變成光頭」。內文附乳房自我檢查3大步驟，若發現異常宜提早接受治療。



5歲女童乳房有小腫塊 兩年後確診乳癌

綜合外國媒體報道，智利一名母親兩年前為5歲女兒洗澡，擦乾身體和塗潤膚膏時，察覺到她的乳房有小腫塊，便帶她去醫院檢查。「當時醫生告訴我情況並不尋常，腫塊會逐漸變大，但未曾說過會是乳癌。」兩年後，女童被確診為乳癌，需要接受手術切除受影響的組織。

（圖片來源：Jam Press）

女童患癌唯一願望「不想變成光頭」

媽媽稱現在最痛苦的是要接受女兒身體並不完整。帶女兒去看腫瘤科時，她唯一說的是她「不想變成光頭」。她們現正等候檢測結果，看看腫瘤是否開始轉移。如果女童的症狀沒有改善，他們會到巴塞隆拿找有醫治年輕癌症患者經驗的專家。

（圖片來源：Jam Press）

7歲患乳癌聞所未聞 因年齡關係醫生不想接手個案

兒科血液及腫瘤學家 Francisco Barriga指，大部分被診斷為乳癌的患者為50至60歲婦女，越年輕患上乳癌的機會越低，7歲女童患上乳癌更是聞所未聞。智利癌症患者協會主席Felipe Tagle則指，因女童年齡太少，所以很多醫生都不想接手她的個案。

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