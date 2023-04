喜劇演員杜少明晚年患肝癌　愛女憶述告別一刻：綿綿父愛永存心底

「杜少明」這個名字你未必叫得出,但滑稽造型及大細眼睛,你可能早在七、八十年代的港產電影留下印象。擅演諧角的他,總是帶給觀眾歡樂,即使晚年罹患肝癌也是坦然面對,最希望是見證孫兒出生,惟未及圓願。女兒敏芝慶幸能陪伴走最後一程:「爸爸疼愛我,不想我院舍、產房兩邊走,所以睡著『先行一步』,綿綿父愛會永存心底。」

杜少明輕吻嬰孩時期的敏芝,一臉慈愛。(相片獲善寧會授權轉載)

急症送院經檢查發現確診肝癌

85歲的杜少明,60年代開始拍攝電影,90年代淡出,留給觀眾的盡是笑聲。敏芝說父親是天生演員,性格好強,身體不適亦會硬撐。2021年5月,杜伯伯急症送院,確診肝癌第4期,數月間病情急轉直下,敏芝擔心公院留醫不能探望,所以聯絡媽媽生前寧養的賽馬會善寧之家,於9月入住資助病房。

杜伯伯與妻子離異十多年,敏芝跟著爸爸居住。當時敏芝說:「我出嫁上頭那晚,父女相擁而泣,萬般不捨。爸爸患病後期,因腫瘤增大至寢食難安,令我心痛不已。媽媽約半年前在善寧之家得到醫護悉心照顧,安然辭世。這次爸爸入住,房內有氣墊床設備,他感覺舒服多了,還有精神與我談話,加上有護理團隊幫忙餵藥、換尿片、洗澡,醫生每天交代病情,為我們減輕不少憂慮。」

在愛女陪伴下安詳離世

敏芝2021年初獲悉懷上男嬰,杜伯伯經常隔著肚皮感受胎動,令一直渴望當外公的他雀躍萬分。而為把握父女相處時光,腹大便便的敏芝堅持每天到院舍探望:「我預產期為10月下旬,知道爸爸進入生命倒數,本打算在安全情況下催生。不料9月28日產檢時,醫生發現我血壓偏高,建議留院觀察,就在同一時間接獲爸爸彌留的通知,於是隨即前往院舍,幸好來得及見他最後一面,不留遺憾。」

感受著父親微弱的氣息,敏芝在床邊作最後告別:「爸爸,你不用擔心我,我會好好照顧自己和BB。你盡情去玩,吃魚生、喝清酒。我永遠以你為榮!」杜伯伯最後在至親陪伴下安詳離世。

敏芝懷孕期間,每星期都抽三至四天回家陪爸爸吃晚飯。(相片獲善寧會授權轉載)

生命無常學懂活在當下

父親生命流逝之際,正值兒子將近誕生,悲喜交雜,令敏芝對生命有一番體會:「在生死面前的無能為力,令我明白甚麼叫『活在當下』,想做就去做,珍惜眼前人。爸爸9月安舒離去、兒子10月順利出生,我視之為生命的延續,我會傳承爸爸愛我一樣愛兒子。」

資料及相片獲善寧會 Society for the Promotion of Hospice Care授權轉載

