喜劇演員杜少明晚年患肝癌　愛女憶述告別一刻：綿綿父愛永存心底

「杜少明」這個名字你未必叫得出，但滑稽造型及大細眼睛，你可能早在七、八十年代的港產電影留下印象。擅演諧角的他，總是帶給觀眾歡樂，即使晚年罹患肝癌也是坦然面對，最希望是見證孫兒出生，惟未及圓願。女兒敏芝慶幸能陪伴走最後一程：「爸爸疼愛我，不想我院舍、產房兩邊走，所以睡著『先行一步』，綿綿父愛會永存心底。」

資料授權：善寧會 Society for the Promotion of Hospice Care



杜少明輕吻嬰孩時期的敏芝，一臉慈愛。（相片獲善寧會授權轉載）

急症送院經檢查發現確診肝癌

85歲的杜少明，60年代開始拍攝電影，90年代淡出，留給觀眾的盡是笑聲。敏芝說父親是天生演員，性格好強，身體不適亦會硬撐。2021年5月，杜伯伯急症送院，確診肝癌第4期，數月間病情急轉直下，敏芝擔心公院留醫不能探望，所以聯絡媽媽生前寧養的賽馬會善寧之家，於9月入住資助病房。

杜伯伯與妻子離異十多年，敏芝跟著爸爸居住。當時敏芝說：「我出嫁上頭那晚，父女相擁而泣，萬般不捨。爸爸患病後期，因腫瘤增大至寢食難安，令我心痛不已。媽媽約半年前在善寧之家得到醫護悉心照顧，安然辭世。這次爸爸入住，房內有氣墊床設備，他感覺舒服多了，還有精神與我談話，加上有護理團隊幫忙餵藥、換尿片、洗澡，醫生每天交代病情，為我們減輕不少憂慮。」

在愛女陪伴下安詳離世

敏芝2021年初獲悉懷上男嬰，杜伯伯經常隔著肚皮感受胎動，令一直渴望當外公的他雀躍萬分。而為把握父女相處時光，腹大便便的敏芝堅持每天到院舍探望：「我預產期為10月下旬，知道爸爸進入生命倒數，本打算在安全情況下催生。不料9月28日產檢時，醫生發現我血壓偏高，建議留院觀察，就在同一時間接獲爸爸彌留的通知，於是隨即前往院舍，幸好來得及見他最後一面，不留遺憾。」

感受著父親微弱的氣息，敏芝在床邊作最後告別：「爸爸，你不用擔心我，我會好好照顧自己和BB。你盡情去玩，吃魚生、喝清酒。我永遠以你為榮！」杜伯伯最後在至親陪伴下安詳離世。

敏芝懷孕期間，每星期都抽三至四天回家陪爸爸吃晚飯。（相片獲善寧會授權轉載）

生命無常學懂活在當下

父親生命流逝之際，正值兒子將近誕生，悲喜交雜，令敏芝對生命有一番體會：「在生死面前的無能為力，令我明白甚麼叫『活在當下』，想做就去做，珍惜眼前人。爸爸9月安舒離去、兒子10月順利出生，我視之為生命的延續，我會傳承爸爸愛我一樣愛兒子。」

資料及相片獲善寧會 Society for the Promotion of Hospice Care授權轉載

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