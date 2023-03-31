復活節親子好去處｜元朗 玩盡兩大農莊、元朗公園

每個週末，各位爸爸媽媽都會珍惜跟小朋友相處的時光，希望能帶他們出外玩玩。但每次都會絞盡腦汁，不想重複去同一個地方，但又想不到要去哪兒遊玩。其實香港雖然地方小，但每區都有自己的特色地方，所以編輯部就「逐區玩」，定期為大家推介香港各區的好食好玩熱點。這次先以「元朗」打頭炮。

復活節好去處2023，到底哪些地方值得大家在復活節假期好好享受一番呢？這次想帶大家到香港本土親子遊，行到美食天區的元朗。在元朗尋找農莊、室內遊樂場以及休閒公園。



以下我們將會逐點介紹：

玩



1. 野餐必到 元朗公園

元朗公園（圖片來源：康文署）

元朗公園依山而建，設計盡量保留原有的地形和樹木，並且廣植花木，景色優美宜人，男女老幼、一家大細都會在假日前來遊玩。其中以百鳥塔為最有名的地標。

元朗公園百鳥塔（圖片來源：康文署）

百鳥塔

公園的山崗上建有百鳥塔，是附近最高的建築物。它樓高30米，低層是85平方米的開放式鳥舍，種植了多個品種的樹木、灌木、盆栽植物，以模擬叢林的環境，使雀鳥有如置身於大自然。塔內飼養了100多隻、共29個不同的品種的雀鳥，特色品種有黑短腳鵯、綠背金鳩、紅嘴相思、畫眉、爪哇禾雀等等，穿過旋轉門入內，鳥兒會在身邊穿梭飛翔。

而高層就是觀景塔，遊人登臨塔上便可環觀元朗、屏山、廈村、十八鄉和天水圍的景色。

大草坪

另外，元朗公園有面積相當大的草坪，很多人都會到那兒野餐，小朋友又可以在草坪上跑跑跳跳，親親大自然。

元朗公園人工湖（圖片來源：康文署）

水景設施

百鳥塔的下方有一道13米高的瀑布，經溪澗蜿蜒流入人工湖，有鯉魚在湖中游動之餘，還有荷花盛放，遊人可在岸邊欣賞湖景。瀑布後面開闢了一條清幽小徑，讓遊人走到瀑布後，在人工「水簾洞」內觀賞小橋、流水和中國式湖心亭，別有一番景緻。

此外，公園內還有草地門球場、硬地足球場、兒童遊樂場、健身徑和噴泉廣場等康樂設施，是消閑遊玩的好去處。

元朗公園

地址：元朗公園北路1號

開放時間：24小時

百鳥塔開放時間：

（4月至9月）上午8時至中午12時及下午1時至下午6時

（10月至3月）上午8時至中午12時及下午1時至下午5時半

*逢星期三（公眾假期除外）中午12時至下午3時暫停開放以便進行清潔工作

*農曆年初一暫停開放



電話：2473 6511前往方法

2. 細路放電之選 元朗體育館Play room

（圖片來源：康文署）

元朗體育館6月初才開幕，Playroom位於3樓，以糖果為主題的佈置色彩繽紛充滿童趣，還加入了一些元朗地區性的彩繪，特有心思。配套設施亦十分貼心，外面有嬰兒車停泊處，旁邊有洗手間包括育嬰室。

（圖片來源：康文署）

所有人士進場前要除下鞋子、必須穿上襪子。地面上全部鋪上厚墊，家長可以很放心讓孩子玩樂。地上這些糖果主題的配件都是可以移動，亦有不少感體驗設計的玩樂設備，非常吸引小孩。

元朗體育館兒童遊戲室

地址：元朗馬田路52號元朗文化康樂大樓3樓

開放時間：早上8半至晚上9時20（共12節，每節50分鐘）

*每月第二及第四個星期二上午7時至下午1時為定期保養日，暫停開放



查詢：2891 9207

3. 玩意多多 448農莊

（圖片授權自448農莊）

448農莊於兩年前開業，與一般農莊不同，主打新式耕作及推廣環保種植，只備有少量滑梯、電動車等兒童玩樂設備，旨在增加小朋友的專注力。

（圖片授權自448農莊）

為了讓小朋友寓娛樂於學習，農莊開設新式耕作親子導賞團，由職員深入淺出講解新式環保種植方法，例如層疊式種植、離地式種植及廚餘堆肥。此外，導賞團會參觀魚菜共生的有機耕作棚，亦設有魚菜共生教室，藉黑板上簡單的講解圖，介紹魚菜共生的好處、原理及運作系統。

（圖片授權自448農莊）

農莊大賣心思，九成設備都是由負責人樹根哥自己回收卡板，一手一腳打造，包括有懷舊雙層巴士、卡通人物擺設、五顏六色的花海、北歐風格小屋、各類種植層架、桌椅，以至小白兔棲身的小木屋。

雖然農莊沒有提供食物，但設有自製雪糕工作坊，一家大小可以齊齊自己動手，以簡單的工具、牛奶、忌廉及煉奶，花8至10分鐘炮製又香又滑的牛奶味雪糕。另外，大家也可以參加土窯雞工作坊，一起醃製雞、生火、烤雞，體驗原野樂趣。

+ 8

448農莊

營業時間：上午9時半至5時半

地址：元朗欖口村欖堤東路盡頭

入場收費：$50/位進場自由參觀，另加$30/位可參加導賞團

（每日四場：上午10時、中午12時、下午2、4時）

*滿3歲大小同價

*車位先到先得

項目收費：

－土窯雞工作坊 $250/隻

（包括雞一隻，一起醃製雞，一起生火，一起烤雞）

－自制雪糕工作坊 $50/份材料

－縮畫工作坊 $50/份

－焗畫工作坊 $55/份

（所有工作坊需提前預約）

預約查詢：66841448（WhatsApp）詳情

食



1. 又食又玩 「唐」 親子餐廳

（圖片由「唐」提供）

「唐」位於元朗唐人新村，設計意念源自歐美漁人碼頭。招牌菜是海鮮拼盤、海鮮金寶湯、海鮮新奧爾良焗飯和T骨牛扒。

（圖片由「唐」提供）

每逢週日及公眾假期均會舉行早午自助餐主題嘉年華，每兩個月就轉一次主題。除了有豐富美食外，餐廳還設有多個攤位遊戲、小手作及小廚師工作坊、現場樂隊演奏音樂、深受小朋友喜愛的小丑表演、魔術等等。餐廳外有一個小小戶外遊樂場, 有沙地又有鞦韆，讓小朋友玩樂。

+ 3

地址：新界元朗屏山唐人新村路1號

營業時間：

星期一至四 中午12時至夜晚12時

星期五及公眾假期前夕 中午12時至凌晨1時

星期六 上午11時至凌晨1時

星期日及公眾假期 上午11時至夜晚12時



電話：3521 0144

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