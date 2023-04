孫女堅持逢生日寫心意卡向至親傳愛意 字字句句滿載思念與祝福

文字是一個符號,不具情感。執筆者懷著思念與祝福,憑卡寄意,賦予文字溫度與生命。

資料授權:善寧會 Society for the Promotion of Hospice Care



孫女執筆寫卡表思念

Ruby自婆婆離去後,每逢生日便執筆,在「憑卡寄意 生命樹」的心意卡上留言傳愛。2022年10月,公公也因病離世,令今年的心意卡更添思念:「每個人都背負一個未知的數字 ── 生命倒數。我相信生命樹能傳達心聲,今年卡上會寫『自你們離去後,很是掛念。我們會好好照顧自己,願公公婆婆『我的小夜燈』在遠處平安快樂。勿念!』」

(相片獲善寧會授權轉載)

婆婆在善寧之家善終善別

家人在那裡,家就在那裡。Ruby的婆婆於2020年10月病危,一家為了日夜照顧婆婆,祈讓她在「家的懷抱」下,得到整全的紓緩治療,故安排婆婆入住善寧之家。婆婆彌留時,家人陪伴在側,善終善別。Ruby認為這是自己和家人,可為婆婆做的最後一件事。

(相片獲善寧會授權轉載)

心意卡成最大心靈慰藉

至親離去,愛卻與我常在。Ruby的婆婆最愛節慶,惟未能度過聖誕節:「我一直覺得婆婆仍留在善寧之家,每逢12月至翌年1月,她便在院舍大堂的生命樹下,感受佳節氣氛,挽著公公細看我們寫的心意卡,接受這份思念與祝福。」

一張心意卡,不僅是對逝去至親的祝福,也是與同路人一起紀念至親的活動。Ruby由衷地說:「公公婆婆是同月離開的。希望遠方的他們知道,我對他們的思念有多深。心意卡,最大的心靈安慰。」。

(相片獲善寧會授權轉載)

資料及相片獲善寧會 Society for the Promotion of Hospice Care授權轉載

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓