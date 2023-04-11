孫女堅持逢生日寫心意卡向至親傳愛意 字字句句滿載思念與祝福

文字是一個符號，不具情感。執筆者懷著思念與祝福，憑卡寄意，賦予文字溫度與生命。

資料授權：善寧會 Society for the Promotion of Hospice Care



孫女執筆寫卡表思念

Ruby自婆婆離去後，每逢生日便執筆，在「憑卡寄意 生命樹」的心意卡上留言傳愛。2022年10月，公公也因病離世，令今年的心意卡更添思念：「每個人都背負一個未知的數字 ── 生命倒數。我相信生命樹能傳達心聲，今年卡上會寫『自你們離去後，很是掛念。我們會好好照顧自己，願公公婆婆『我的小夜燈』在遠處平安快樂。勿念！』」

（相片獲善寧會授權轉載）

婆婆在善寧之家善終善別

家人在那裡，家就在那裡。Ruby的婆婆於2020年10月病危，一家為了日夜照顧婆婆，祈讓她在「家的懷抱」下，得到整全的紓緩治療，故安排婆婆入住善寧之家。婆婆彌留時，家人陪伴在側，善終善別。Ruby認為這是自己和家人，可為婆婆做的最後一件事。

（相片獲善寧會授權轉載）

心意卡成最大心靈慰藉

至親離去，愛卻與我常在。Ruby的婆婆最愛節慶，惟未能度過聖誕節：「我一直覺得婆婆仍留在善寧之家，每逢12月至翌年1月，她便在院舍大堂的生命樹下，感受佳節氣氛，挽著公公細看我們寫的心意卡，接受這份思念與祝福。」

一張心意卡，不僅是對逝去至親的祝福，也是與同路人一起紀念至親的活動。Ruby由衷地說：「公公婆婆是同月離開的。希望遠方的他們知道，我對他們的思念有多深。心意卡，最大的心靈安慰。」。

（相片獲善寧會授權轉載）

資料及相片獲善寧會 Society for the Promotion of Hospice Care授權轉載

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