為免菜式味道毁於一旦　人妻堅持不用白砂糖　竟引出同經驗苦主

平時下廚，總是得準備好各式各樣的調味料。如果一不小心搞錯，弄到調味甜鹹不分，那麼就會讓好不容易做出來的食物毀於一旦。近來有位日本網民，就分享了為了怕搞錯，而在砂糖選擇上的堅持。



這種烹飪上的挫敗，想必不少人都曾嘗試過！（按圖了解）

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根據日本媒體《まいどなニュース》報道，一位正養育3歲兒子的媽媽「ikoiko0722」，近來在Twitter上面分享，表示她購入砂糖時會避免買到白色的砂糖，而是以挑選棕色的砂糖，或者購買甜菜糖（紅菜頭糖）為主。

ikoiko0722指出，為甚麼刻意不買白砂糖，原因並不是料理口味上的問題，而是自己平常顧小孩很累，因此要是買了白砂糖，就很容易在做菜的時候，不小心和食鹽搞混。特別是裝在容器裏頭，常常搞不清楚哪個是哪個。後來買了甜菜糖後，發現要分辨就明顯容易得多，於是就開始避免購買白砂糖。

網民們聽聞後，也紛紛表示：

．「我也是相同的理由不買白砂糖」

．「我家小孩五歲，有次也是便當做錯了，之後就改用三溫糖」

．「有次迷糊搞混了，做出殺人兵器般的皇家奶茶」

．「之前搞錯做出了超甜的味噌湯」

．「原先還以為是品味堅持的媽媽，結果看到理由笑了」

．「我也選用紅菜頭糖，而且比較健康」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】