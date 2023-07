【鄧明儀：幸福育兒】60個暑假親子郊遊好去處（上篇）

曾撰寫《甚麼是快樂》、《快樂自白》、《登入快樂》、《世上無難事》等快樂系列的我,自言是個正向思維的人:遇上壞人,我當作是一種智慧的修練;遇上困難,我當是天父送我的一堂課,遇上疫情,我視為親子最珍貴的時光,把母子倆的幸福儲蓄罐儲得滿滿。

在過去三年半疫情,我跟兒子最大的收獲,是攀山涉水走遍香港近百個隠世美景,藉由這些「去旅行唔一定要飛」的親子闖蕩遊,兒子身體不但愈見強壯,而且從而啟發了一套「山澗育兒論/山澗育兒樂」,希望鼓勵更多的父母帶孩子走出冷氣房,不再做冷氣兒童或港孩。

常言道:「送孩子一雙名牌的鞋,不如給孩子一雙會走路的腳。」趁著暑假快將來臨,我把過去三年跟兒子游山玩水好去處總結一下,好讓家長們參考,並鼓勵大家能透過「愛玩才會學」,讓小朋友接觸真正的大自然,增強他們各方面的能力,包括自理力、解難力、抗逆力、創造力等未來需要的生存力,更重要的是,讓他們近看香港這個家之美!

【#昂平高原】昂平高原位於馬鞍山與西貢之間的高原,與大嶼山的「昂坪」完全不同。我們比較喜歡由西貢菠蘿輋往上攀上,但親子亦可選擇從馬鞍山村上走過林蔭至昂平高原,離開可往大水井方向下山。

扺埗於廣闊的昂平高原上,除了可寫意地躺於大草原上露營、野餐,飽覽一望無際的西貢海景色,亦是一個放紙鷂的好地方,更可欣賞四處皆是「愛的迫降」滑翔降傘,心曠神怡非常!

前往方法

1) 坐馬鐵到恒安村站,步行到馬鞍山郊野公園起點。

2) 坐馬鐵到恒安村站,直接乘的士到馬鞍山郊野公園起點。

3) 坐馬鐵到馬鞍山站,在新港城坐馬鞍山村巴NR84號,在郊野公園站下車。

4)由西貢市中心,坐綠色小巴或者的士往菠蘿輋交通交匯處,旁邊有小路沿樓梯直上昂坪高原。

2023-4-29

【#灣仔南區】輕鬆港島一日遊

長假期如果沒有外遊,又不想去山旮旯的郊外地方,可以考慮像我們繼續「#去旅行唔一定要飛」系列,輕輕鬆鬆在港島一日遊。

第一站:#灣仔海濱~是日早上我們一家三口往灣仔海濱「海岸堤階」連同鄰近長約280米新海濱長廊,到處都Chocolate Rain藝術裝置,還可以踩鴨仔水上單車暢遊維港。

第二站:#灣仔藍屋~中午到利東街食個靚仔午餐,然後徒步至石水渠街「藍屋」參觀非政府民間博物館「香港故事館」,讓小朋友了解昔日香港傳統民間的生活點滴。

第三站:#南朗山~下午可由灣仔坐地鐵到黃竹坑站A出口,或乘巴士到黃竹坑巴士總站,徒步往南朗山道 ,再登山往南朗山亭 /南朗山賞日落,屬親子初級行山徑。

*注意:南朗山全段沒洗手間,上半段需暴曬且盡是樓梯,建議大家一定要帶備足夠食水,並選擇在清涼的的早上或黄昏登山。

2023-4-28

【#深涌】在森林和原野是多麼的逍遙

當疫後人人報復式去旅行時,我仍然留港繼續我和兒子的「去旅行唔一定要飛」系列。是日於馬料水碼頭搭船往深涌,由碼頭步行10-15分鐘,即抵達一大片恍似「飄零燕」及「仙樂飄飄處處聞」的大草原,讓小朋友放電式無拘束無限制地踢波、放飛機、放紙鷂、野餐、睇牛牛,玩得攰就可以到旁邊的家庭式小餐廳休息,推薦其乾炒牛及煎蠔餅。我們一家就這樣無憂無慮的在綠油油的深涌hea了六小時!

交通~

從馬料水搭街渡前往,船程30分鐘,留意每日只有兩班往返船期,星期六日及公眾假期隔開至三班。(去程8:30am、3:00pm;回程11:55am、6:15pm;週末加開去程12:30pm、回程2:15pm。);

從西貢市中心搭299x,在水浪窩下車,步行2小時;

直接坐的士到榕樹澳,徒步到大約1小時;

從西貢市中心搭7號小巴,在白沙澳下車,步行1小時45分鐘。

2023-4-25

深涌(圖片來源:Facebook 鄧明儀)

【#嘉道理農場暨植物園】春日浪漫粉紅花海

冇得去日本和歌山賞櫻花,都可以去大埔嘉道理農場暨植物園賞梅花,仲有馴鹿、貓頭鷹、鸚鵡、紅鶴、蝴蝶、猴子、豹貓等伴舞!

不得不提,原來1994年至2022年間,嘉道理農場拯救中心已接受及拯救超過60000隻動物。

前往方法~

乘搭東鐵/巴士:於太和站下車,轉乘64K巴士往元朗西方向,約20-25分鐘到達一段大斜路最頂處,於嘉道理農場暨植物園門前的巴士站下車。

乘搭西鐵/巴士:於錦上路站下車,轉乘64K巴士往大埔方向,約20-25分鐘到達一段大斜路最頂處,於嘉道理農場暨植物園的巴士站下車。

乘搭巴士:選乘行走大埔至元朗西的64K巴士,於嘉道理農場暨植物園的巴士站下車。

註:駕車人士須於1個月前於其官方網上預訂車位。

2023-1-28

嘉道理農場暨植物園(圖片來源:Facebook 鄧明儀)

【#鹽田梓】育兒可以這麼浪漫!

育有二女的藝術家好友Venus:「藝術不是那麼遙不可及,它們就在我們身邊,在我們的記憶,更在我們的心裡。」我和她都相信,生活即教育,遍地都是藝術,一花一草一魚一鳥、一個海灘、一個島嶼,都可以是孩子的老師,引導他們感受藝術的美好,並讓家長感受教養可以這麼浪漫!

像最近的西貢海藝術節,我連續幾天帶着兒子環島遊尋找九件藝術品,彷佛一趟療癒的尋寶之旅,小朋友不但可以了解香港島嶼上的文化、宗教、歷史、古蹟、地質和生活,尤其我們每天食用的鹽其製作過程,更可以認識我們和大自然的關係,讓小朋友珍惜地球,珍惜自己,珍惜與他人關係!

兩島上除了九件與島嶼互相呼應的藝術品外(詳見圖片說明),亦有不少親子打卡位:鹽田梓上有被翻新過逾130歷史的聖約瑟教堂、鹽田仔博物館、鹽田梓村文物陳列室,還有紅樹林及玉帶橋等;橋咀島就不能不往恍似「輕功水上飄」的連島沙洲,以及探訪全港獨一無二的菠蘿包石。

備註:

藝術節期間特設跳島街渡體驗,每位$100包括兩個島的來回船票(亦可於西貢碼頭搭乘其他街渡)。

島上有導賞團、表演活動及體驗工作坊(2023/1/15閉幕),但部份藝術品會於島上展覽。

2023-1-13

鹽田梓(圖片來源:Facebook 鄧明儀)

【#橋咀島+#鹽田梓】一場親子療癒探索之旅

#日光下的月影 + #海洋說 +#大菠蘿遊,加起來共有12件作品,聖誕節帶着小朋友環島遊尋找藝術品,彷佛一趟快樂的尋寶之旅,不但可以了解香港島嶼,更可以認識大自然與環保。

自2019年起,旅遊事務署主辦了為期三年的先導計劃 — 鹽田梓藝術節,透過本地和海外藝術家、年輕人和村民共同創作,將鹽田梓塑造成為一所開放式博物館,計劃於2021年結束後,不少藝術品仍設於島上,供遊人觀賞,成功再次喚醒鹽田梓成為旅遊熱點。

該計劃更促使旅遊事務署續辦新一屆的藝術節 — 西貢海藝術節,為期三年,以鹽田梓為軸心,而且將範圍擴展至西貢海毗鄰的島嶼 — 橋咀洲、滘西洲及糧船灣,並以《再島嶼》為題,設有不同的藝術作品和公眾參與活動,希望人再在島嶼相遇出發、相遇人、相遇故事,為大家帶來一場療癒的親子探索之旅。

交通:西貢碼頭搭乘街渡

2022-12-26

橋咀島+鹽田梓(圖片來源:Facebook 鄧明儀)

【#橋咀島】連島沙洲賞日落

探索「菠蘿包」石

近期同個仔玩即興,周五放學去到西貢碼頭,點指兵兵坐街渡去咗橋咀島,30分鐘來回收$30。擁着兒子吃着西貢最著名的菠蘿包睇日落,你會發現育兒其實可以這樣浪漫!

橋咀島乃香港聯合國教科文組織世界地質公園景點之一,有1.4億年前形成的地質奇觀。是日剛好碰上退潮,海中會冒起一道「碧波中的長廊」,連接相鄰的橋頭島,在水面漫步,彷彿展現水上飄輕功。

連島沙洲沿岸,散落著數十塊外貌酷似香港地道小吃菠蘿包的巨石。它們其實是石英二長岩,受到不同程度的風化侵蝕,從而呈現出奇特的裂紋,超似一個巨大的菠蘿包,超有趣。

交通:西貢碼頭搭乘街渡

2022-10-15

【#馬頭環/#南風灣】快閃「馬爾代夫」

當人人走去搶貴機票嘅時候,我哋已經急不及待快閃「馬爾代夫」,係水清沙幼嘅西貢海域玩香蕉船、吹氣滑梯、獨木舟、浮潛等。因為小朋友係屬於戶外,小朋友需要維他命D才能增強抗疫力及快高長大,小朋友更需要陽光下「#玩樂社交」!

「孩童本能的三大核心:好奇心、玩樂力和社交力,好奇心驅使兒童接觸及探索,玩樂力驅動他們練習技巧,社交力讓兒童們所學的知識傳遞給其他兒童。確保孩子有真正在戶外和其他孩子自由玩耍、而不受大人干擾的機會。關鍵字是自由和機會,而非高壓手段。」著名心理學家Peter Gray《Free to Learn》

2022-10-10

【#坪洲】獨一無二的烏龜石

暑假末跟兒子快閃坪洲,對Ho Ho Kitchen 冰火菠蘿包及金源冰室炒公司同念念不忘,而且上次星期一,很多老牌小店祺森冰室、麵包舖等都休息,於是趁國慶日假期捉埋老公再訪這平靜小島。嘩啦啦!祺森蝦多士及紅豆冰、麵包舖南乳芝麻餅,果然名不虛傳。

是日食飽飽後,爬上手指山及有「天涯海角」之稱的銀洲仔亭,俯瞰整個坪洲,回程輕鬆漫遊坪洲東灣沙灘,再往大利島「烏龜石」及「釣魚公石」靜靜的吹吹風、賞日落,再為我們仨的「記憶罐」儲存許多快樂的親子回憶。

交通:中環天星碼頭搭乘渡輪,留意船期,有普通船及快船。

2022-10-2

坪洲(圖片來源:Facebook 鄧明儀)

【#坪洲】還給孩子們真暑假

每年暑假,彷佛是我和兒子的戀愛季節,尤其過去三年疫情,我跟兒子攀山涉水,拍拖遊遍香港近百處大自然地方,扣成了一系列 #去旅行唔一定要飛,也為我們倆的「記憶罐」儲存許多快樂的親子回憶。

是日捉緊暑假最後一天,和兒子去到中環碼頭,點指兵兵隨便點上坪洲的渡輪,去到僅6300人口的平靜小島,幸運地吃到坪洲特產:冰火菠蘿包夾雪糕、Donut smoothies 、炒公司通、石斑多士後,漫無目的地逛了秘密花園,最後漫步到 #大利島 看日落!

兒子問我暑假的由來,我笑說:「夏天是屬於小朋友㗎嘛!暑假唔玩等幾時玩呀?媽咪而家唔陪你玩等幾時陪你玩呀?」然後我溫馨地擁着兒子,看著坪洲的鹹蛋黃不徐不疾地落下,為2022這個不一樣的暑假畫上完美的句號!

路線:

坪洲碼頭

永安街

永興街牛皮廠「秘密花園」

手指山

銀州仔亭

大利島

交通:中環天星碼頭搭乘渡輪,留意船期,有普通船及快船。

2022-8-28

坪洲(圖片來源:Facebook 鄧明儀)

【#海下灣】帶孩子走出冷氣房

可幸香港地支持我這套「智者樂水,仁者樂山」的育兒方法的人,除了「小島學園」創辦人陳葒校長,還有鼓勵學生「行路返學」及「踩單車上北京」的惲福龍校長,最近很開心還認識了一位有心有力的年輕人棉花糖哥哥(Melo),大家都不謀而合認為香港學生除了讀書之外,自理能力、解難能力、抗逆能力都很低,尤其這些年疫情關係,溝通能力更是最嚴重的問題。

Melo 曾任外展訓練教練多年,最近創辨Marshmelo Park,帶小朋友到海下撑獨木舟及浮潛、鹽田梓認識生態文化、猴塘溪塑澗遊等,他希望透過遊山玩水,讓小朋友接觸真正的大自然,從而推動環保,也增強小朋友各方面的能力,「我見過一位小朋友連雞蛋也不知道是怎樣,因為他平日不准入廚房,見到的已是荷包蛋、炒蛋!我認為小朋友一定要親身接觸大自然,見過、摸過,跟大自然所有生物互動,才明白為什麼要保護大自然。」

是日天青氣朗,棉花糖哥哥帶着一眾小朋友,一起撐獨木舟到海中心浮潛,認識各種罕有的美麗珊瑚,在海底跟海馬及魚兒玩遊戲,在岸上跟不同品種的寄居蟹做朋友,讓小朋友深深感受到保護海岸生態及地球的重要性。兒子回程時請求:「媽咪,除了每星期的Green Monday 之外,我們以後不吃吞拿魚、鰻魚、海參、海膽可以嗎?」Learning by playing ~放暑假,應該係咁!

2022-7-21

【#愉景灣】周末BAYcation

又到暑假,疫情仍未放緩冇得飛,惟有繼續在港宅渡假/輕旅行,是日由東涌乘巴士到有新商場落成的愉景灣~周日露天市集x兒童非洲鼓樂 x 大白灣沙灘放電 x 牡丹軒細嚐精緻中菜,暢遊大白灣沙灘後,㦡㦡於心鎖長廊許願「COVID-19 永遠消失」⋯⋯就是這樣輕輕鬆鬆渡過了一個美好的週末親子樂

2022-7-14

愉景灣(圖片來源:Facebook 鄧明儀)

【#海下灣海岸公園】大自然可以冇人類,人類唔可以冇大自然

從來,人和動物都不該有階級之分,大自然亦不只是屬於人類,人類必須與大自然共生共存,甚至該負上最大的責任去拯救海洋及地球、阻止氣候繼續變化,因為人類就是破壞大自然的兇手~填海、海洋垃圾、水質污染、頻繁的沿岸發展、傾倒污泥、不可持續的漁業發展、繁忙的海上交通、保護區不足等,都是人類一手造成。

自兒子出生後,我們一家便成為WWF(世界自然基金會)長期捐款者,也是米埔自然保護區粉絲,是日首次到訪海下灣海岸公園(海下灣海岸公園是香港首批成立的海岸公園之一,棲息着超過60種珊瑚和120種魚類),帶着三位小朋友乘坐玻璃底船欣賞珊瑚,讓小朋友明白什麼是生態平衡、溫度調節、海洋的價值、浮游生物的重要性,以及如何保育中華白海豚、紅樹林、馬蹄蟹等在香港海洋備受威脅的生物。

孩子們問:「點解啲人類要咁衰呢?」感激3小時的導賞過程中,導賞姐姐細心的解釋:「大自然可以冇人類,但人類唔可以冇大自然。」言猶在耳!懇請大家珍惜大自然,並尊重大自然裏所有的生物。

2022-6-11

海下灣海岸公園(圖片來源:Facebook 鄧明儀)

【#坪輋 #坪洋村】最大的白茅草田

去年聖誕節到 #坪輋 #坪洋村 跟芒草玩遊戲,小朋友們念念不忘!日前趁上午去完 #上水葡萄園野外農莊攀樹 後,下午再訪坪洋村,不過今次係跟白茅草打卡!4至5月乃白茅草盛開之時,今年比過往開得更盛放,黄昏時斜陽照着白茅草田 ,像金黄閃閃的毛毛遍佈整片田野,既浪漫又壯觀!

前往方法:

粉嶺港鐵站乘坐52K小巴,至坪輋九記士多落車,徒步往坪原路。

79K九巴由上水或粉嶺出發,於坪原路下車。

* 粉嶺港鐵站坐的士至坪洋村牌坊。

* 2022-5-28

坪輋 坪洋村(圖片來源:Facebook 鄧明儀)

【#大嶺峒】小孩與毛孩高海拔之戀

是日到清水灣郊野公園大坑墩放風箏及野餐後,意猶未盡,下午4:00忽然興起帶着兒子及12歲的老年犬BoyBoy由大坑墩旁邊的龍蝦灣郊遊徑攀大嶺峒,難得小孩與毛孩越爬越起勁,成功登上291米高海拔之顛峰賞日落。

大嶺峒其位於清水灣半島只此一峰,與釣魚翁山相對,登至峰上可360度環視整個西貢及清水灣無敵海景,極目綠蛋島、牛尾海大小島嶼等一帶景致,屬於中級親子行山路線。

路線:(清水灣郊野公園)大坑墩>大嶺峒>龍蝦灣>大坳門路 (或於大嶺峒沿路返回大坑墩)

需時: 來回約2至3小時

2022-4-8

大嶺峒(圖片來源:Facebook 鄧明儀)

【#清水灣綑邊】傾聽內在的小孩

無論這個社會有多荒謬,就算日子有多難過,為人父母的我們也要微笑地面對生活!我們仍然可以照顧好自己、可以盡力幫助人們,這才能給我們的孩子及我們的未來,灌溉正思維!

註:清水灣綑邊於清水灣二灘右邊一直沿海邊攀爬。

前往方法:

路線 1) 巴士:由鑽石山地鐵站或彩虹地鐵站,乘搭 91 號巴士於清水灣第一灘站或清水灣總站下車。

路線2 )小巴:由 觀塘碼頭乘搭 103 號專線小巴於清水灣總站下車。

路線3 )小巴:由將軍澳地鐵站,乘搭 103M 號專線小巴於清水灣總站下車。

2022-3-3

清水灣綑邊(圖片來源:Facebook 鄧明儀)

【#白水碗】香港最長的飛瀑

除了充足睡眠、多喝水、多吃含維生素C及維生素E 的水果外,每天晒太陽15-20分鐘,都可以增強免疫系統。

既然病毒無處不在,我們只可以增強自己的免疫力。雖然居家抗疫重要,但身心健康也很重要!趁好天氣,避開人潮,徒步到家裡附近、香港最長瀑布之一的“白水碗飛瀑”與白水碗海灘,跟藍天陽光白雲say Hello!

前往方法:由科大正門出發,左邊可沿山路往海灘,右邊可行樓梯往海灘或清新地

2022-2-26

【#北港古道】茅坪竹林竹報平安

是日帶住4個小朋友及70歲母親大人由西貢北港古道(近獅子會大自然教育徑)往茅坪,途路一片竹林有如拍攝臥虎藏龍,近年更被譽為港版的「嵐山竹林」,到盡頭覓小路可參觀「藤王」~寓意長壽,回程可沿路折返,或繼續往梅子林,又或者往昂坪高原方向走,由西貢菠蘿輋離開,全程大概來回3小時。

溫馨提示:上山路段有斜,老人家最好帶備行山棍

路線:#北港古道

#茅坪竹林

#梅子林 / #昂坪高原

2022-2-6

【#鴨仔山】毛孩與小孩攀上少女峰

當人人都湧去睇紅葉嘅時候,我們卻返璞歸真,往屋企附近攀上鴨仔山(又稱魷魚灣山),因山形像鴨仔而得名,無論毛孩與孩子行山難度都屬於初級路線,而且乃循環路線(清水灣/魷魚灣~坑口/寶琳)無論點行都唔會蕩失路,亦可由另一邊往小夏威夷瀑布。

山上人有人極少,有不少休憩地點,但沒有補給站,在有如「臥虎藏龍」的叢林下,悠閑地行大約90分鐘內完成。是日,我們更帶着上周做完小手術的BoyBoy,輕易地去到鴨仔山最高處,即人稱將軍澳「少女峰」,俯瞰銀線灣、牛尾海、科大,甚至整個將軍澳的景色。

往返路線:

起點:魷魚灣村/清水灣銀影路

終點:寶琳將軍澳村/景林邨,或坑口村

2022-1-15

鴨仔山(圖片來源:Facebook 鄧明儀)

【#坪輋】堅韌不屈的芒草

芒草花語是「秋意」,喻意堅韌不屈,因為它盛開時間正值秋天,不過因為香港天氣愈來愈熱,所以芒草亦愈來愈遲開,而其生長環境及生態特色亦突顯出堅韌的生命力。

相對大東山、東洋山等5星難度,是日帶著一班小朋友往粉嶺坪輋(又稱坪洋)睇芒草,乃親子最輕鬆路線,中途經過「港版彩虹眷村」的坪輋七彩壁畫村,有各式各樣色彩斑爛的小塗鴉,還有村民的漂亮書法供打卡。

經過壁畫村,沿九記士多旁的車路步行約15分鐘,途經公廁及鄉公所,穿過坪洋村就會到達三鄉亭,背後就是超大片、一望無際的芒草平原,亦是緍紗攝影照勝地。

交通

1)粉嶺站,坐52K綠van到總站落車,再徒步前往坪洋村。

2)上水站,搭79K巴士,在「坪原路」下車,再徒步前往坪洋村。

3)上水站,石湖墟遊樂場符興街出口,搭紅van直達坪洋村。

坪輋(圖片來源:Facebook 鄧明儀)

