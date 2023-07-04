【鄧明儀：幸福育兒】60個暑假親子郊遊好去處（上篇）

曾撰寫《甚麼是快樂》、《快樂自白》、《登入快樂》、《世上無難事》等快樂系列的我，自言是個正向思維的人：遇上壞人，我當作是一種智慧的修練；遇上困難，我當是天父送我的一堂課，遇上疫情，我視為親子最珍貴的時光，把母子倆的幸福儲蓄罐儲得滿滿。

（本文作者：資深親子及教育顧問鄧明儀）



在過去三年半疫情，我跟兒子最大的收獲，是攀山涉水走遍香港近百個隠世美景，藉由這些「去旅行唔一定要飛」的親子闖蕩遊，兒子身體不但愈見強壯，而且從而啟發了一套「山澗育兒論/山澗育兒樂」，希望鼓勵更多的父母帶孩子走出冷氣房，不再做冷氣兒童或港孩。

常言道：「送孩子一雙名牌的鞋，不如給孩子一雙會走路的腳。」趁著暑假快將來臨，我把過去三年跟兒子游山玩水好去處總結一下，好讓家長們參考，並鼓勵大家能透過「愛玩才會學」，讓小朋友接觸真正的大自然，增強他們各方面的能力，包括自理力、解難力、抗逆力、創造力等未來需要的生存力，更重要的是，讓他們近看香港這個家之美！

【#昂平高原】昂平高原位於馬鞍山與西貢之間的高原，與大嶼山的「昂坪」完全不同。我們比較喜歡由西貢菠蘿輋往上攀上，但親子亦可選擇從馬鞍山村上走過林蔭至昂平高原，離開可往大水井方向下山。

扺埗於廣闊的昂平高原上，除了可寫意地躺於大草原上露營、野餐，飽覽一望無際的西貢海景色，亦是一個放紙鷂的好地方，更可欣賞四處皆是「愛的迫降」滑翔降傘，心曠神怡非常！

前往方法

1) 坐馬鐵到恒安村站，步行到馬鞍山郊野公園起點。

2) 坐馬鐵到恒安村站，直接乘的士到馬鞍山郊野公園起點。

3) 坐馬鐵到馬鞍山站，在新港城坐馬鞍山村巴NR84號，在郊野公園站下車。

4）由西貢市中心，坐綠色小巴或者的士往菠蘿輋交通交匯處，旁邊有小路沿樓梯直上昂坪高原。

2023-4-29

【#灣仔南區】輕鬆港島一日遊

長假期如果沒有外遊，又不想去山旮旯的郊外地方，可以考慮像我們繼續「#去旅行唔一定要飛」系列，輕輕鬆鬆在港島一日遊。

第一站：#灣仔海濱～是日早上我們一家三口往灣仔海濱「海岸堤階」連同鄰近長約280米新海濱長廊，到處都Chocolate Rain藝術裝置，還可以踩鴨仔水上單車暢遊維港。

第二站：#灣仔藍屋～中午到利東街食個靚仔午餐，然後徒步至石水渠街「藍屋」參觀非政府民間博物館「香港故事館」，讓小朋友了解昔日香港傳統民間的生活點滴。

第三站：#南朗山～下午可由灣仔坐地鐵到黃竹坑站A出口，或乘巴士到黃竹坑巴士總站，徒步往南朗山道 ，再登山往南朗山亭 /南朗山賞日落，屬親子初級行山徑。

*注意：南朗山全段沒洗手間，上半段需暴曬且盡是樓梯，建議大家一定要帶備足夠食水，並選擇在清涼的的早上或黄昏登山。

2023-4-28

【#深涌】在森林和原野是多麼的逍遙

當疫後人人報復式去旅行時，我仍然留港繼續我和兒子的「去旅行唔一定要飛」系列。是日於馬料水碼頭搭船往深涌，由碼頭步行10-15分鐘，即抵達一大片恍似「飄零燕」及「仙樂飄飄處處聞」的大草原，讓小朋友放電式無拘束無限制地踢波、放飛機、放紙鷂、野餐、睇牛牛，玩得攰就可以到旁邊的家庭式小餐廳休息，推薦其乾炒牛及煎蠔餅。我們一家就這樣無憂無慮的在綠油油的深涌hea了六小時！

交通～

從馬料水搭街渡前往，船程30分鐘，留意每日只有兩班往返船期，星期六日及公眾假期隔開至三班。（去程8:30am、3:00pm；回程11:55am、6:15pm；週末加開去程12:30pm、回程2:15pm。）；

從西貢市中心搭299x，在水浪窩下車，步行2小時；

直接坐的士到榕樹澳，徒步到大約1小時；

從西貢市中心搭7號小巴，在白沙澳下車，步行1小時45分鐘。

2023-4-25

深涌（圖片來源：Facebook 鄧明儀）

【#嘉道理農場暨植物園】春日浪漫粉紅花海

冇得去日本和歌山賞櫻花，都可以去大埔嘉道理農場暨植物園賞梅花，仲有馴鹿、貓頭鷹、鸚鵡、紅鶴、蝴蝶、猴子、豹貓等伴舞！

不得不提，原來1994年至2022年間，嘉道理農場拯救中心已接受及拯救超過60000隻動物。

前往方法~

乘搭東鐵/巴士：於太和站下車，轉乘64K巴士往元朗西方向，約20-25分鐘到達一段大斜路最頂處，於嘉道理農場暨植物園門前的巴士站下車。

乘搭西鐵/巴士：於錦上路站下車，轉乘64K巴士往大埔方向，約20-25分鐘到達一段大斜路最頂處，於嘉道理農場暨植物園的巴士站下車。

乘搭巴士：選乘行走大埔至元朗西的64K巴士，於嘉道理農場暨植物園的巴士站下車。

註：駕車人士須於1個月前於其官方網上預訂車位。

2023-1-28

嘉道理農場暨植物園（圖片來源：Facebook 鄧明儀）

【#鹽田梓】育兒可以這麼浪漫！

育有二女的藝術家好友Venus:「藝術不是那麼遙不可及，它們就在我們身邊，在我們的記憶，更在我們的心裡。」我和她都相信，生活即教育，遍地都是藝術，一花一草一魚一鳥、一個海灘、一個島嶼，都可以是孩子的老師，引導他們感受藝術的美好，並讓家長感受教養可以這麼浪漫！

像最近的西貢海藝術節，我連續幾天帶着兒子環島遊尋找九件藝術品，彷佛一趟療癒的尋寶之旅，小朋友不但可以了解香港島嶼上的文化、宗教、歷史、古蹟、地質和生活，尤其我們每天食用的鹽其製作過程，更可以認識我們和大自然的關係，讓小朋友珍惜地球，珍惜自己，珍惜與他人關係！

兩島上除了九件與島嶼互相呼應的藝術品外（詳見圖片說明），亦有不少親子打卡位：鹽田梓上有被翻新過逾130歷史的聖約瑟教堂、鹽田仔博物館、鹽田梓村文物陳列室，還有紅樹林及玉帶橋等；橋咀島就不能不往恍似「輕功水上飄」的連島沙洲，以及探訪全港獨一無二的菠蘿包石。

備註：

藝術節期間特設跳島街渡體驗，每位$100包括兩個島的來回船票（亦可於西貢碼頭搭乘其他街渡）。

島上有導賞團、表演活動及體驗工作坊（2023/1/15閉幕），但部份藝術品會於島上展覽。

2023-1-13

鹽田梓（圖片來源：Facebook 鄧明儀）

【#橋咀島+#鹽田梓】一場親子療癒探索之旅

#日光下的月影 + #海洋說 +#大菠蘿遊，加起來共有12件作品，聖誕節帶着小朋友環島遊尋找藝術品，彷佛一趟快樂的尋寶之旅，不但可以了解香港島嶼，更可以認識大自然與環保。

自2019年起，旅遊事務署主辦了為期三年的先導計劃 — 鹽田梓藝術節，透過本地和海外藝術家、年輕人和村民共同創作，將鹽田梓塑造成為一所開放式博物館，計劃於2021年結束後，不少藝術品仍設於島上，供遊人觀賞，成功再次喚醒鹽田梓成為旅遊熱點。

該計劃更促使旅遊事務署續辦新一屆的藝術節 — 西貢海藝術節，為期三年，以鹽田梓為軸心，而且將範圍擴展至西貢海毗鄰的島嶼 — 橋咀洲、滘西洲及糧船灣，並以《再島嶼》為題，設有不同的藝術作品和公眾參與活動，希望人再在島嶼相遇出發、相遇人、相遇故事，為大家帶來一場療癒的親子探索之旅。

交通：西貢碼頭搭乘街渡

2022-12-26

橋咀島+鹽田梓（圖片來源：Facebook 鄧明儀）

【#橋咀島】連島沙洲賞日落

探索「菠蘿包」石

近期同個仔玩即興，周五放學去到西貢碼頭，點指兵兵坐街渡去咗橋咀島，30分鐘來回收$30。擁着兒子吃着西貢最著名的菠蘿包睇日落，你會發現育兒其實可以這樣浪漫！

橋咀島乃香港聯合國教科文組織世界地質公園景點之一，有1.4億年前形成的地質奇觀。是日剛好碰上退潮，海中會冒起一道「碧波中的長廊」，連接相鄰的橋頭島，在水面漫步，彷彿展現水上飄輕功。

連島沙洲沿岸，散落著數十塊外貌酷似香港地道小吃菠蘿包的巨石。它們其實是石英二長岩，受到不同程度的風化侵蝕，從而呈現出奇特的裂紋，超似一個巨大的菠蘿包，超有趣。

交通：西貢碼頭搭乘街渡

2022-10-15

【#馬頭環/#南風灣】快閃「馬爾代夫」

當人人走去搶貴機票嘅時候，我哋已經急不及待快閃「馬爾代夫」，係水清沙幼嘅西貢海域玩香蕉船、吹氣滑梯、獨木舟、浮潛等。因為小朋友係屬於戶外，小朋友需要維他命D才能增強抗疫力及快高長大，小朋友更需要陽光下「#玩樂社交」！

「孩童本能的三大核心：好奇心、玩樂力和社交力，好奇心驅使兒童接觸及探索，玩樂力驅動他們練習技巧，社交力讓兒童們所學的知識傳遞給其他兒童。確保孩子有真正在戶外和其他孩子自由玩耍、而不受大人干擾的機會。關鍵字是自由和機會，而非高壓手段。」著名心理學家Peter Gray《Free to Learn》

2022-10-10

【#坪洲】獨一無二的烏龜石

暑假末跟兒子快閃坪洲，對Ho Ho Kitchen 冰火菠蘿包及金源冰室炒公司同念念不忘，而且上次星期一，很多老牌小店祺森冰室、麵包舖等都休息，於是趁國慶日假期捉埋老公再訪這平靜小島。嘩啦啦！祺森蝦多士及紅豆冰、麵包舖南乳芝麻餅，果然名不虛傳。

是日食飽飽後，爬上手指山及有「天涯海角」之稱的銀洲仔亭，俯瞰整個坪洲，回程輕鬆漫遊坪洲東灣沙灘，再往大利島「烏龜石」及「釣魚公石」靜靜的吹吹風、賞日落，再為我們仨的「記憶罐」儲存許多快樂的親子回憶。

交通：中環天星碼頭搭乘渡輪，留意船期，有普通船及快船。

2022-10-2

坪洲（圖片來源：Facebook 鄧明儀）

【#坪洲】還給孩子們真暑假

每年暑假，彷佛是我和兒子的戀愛季節，尤其過去三年疫情，我跟兒子攀山涉水，拍拖遊遍香港近百處大自然地方，扣成了一系列 #去旅行唔一定要飛，也為我們倆的「記憶罐」儲存許多快樂的親子回憶。

是日捉緊暑假最後一天，和兒子去到中環碼頭，點指兵兵隨便點上坪洲的渡輪，去到僅6300人口的平靜小島，幸運地吃到坪洲特產：冰火菠蘿包夾雪糕、Donut smoothies 、炒公司通、石斑多士後，漫無目的地逛了秘密花園，最後漫步到 #大利島 看日落！

兒子問我暑假的由來，我笑說：「夏天是屬於小朋友㗎嘛！暑假唔玩等幾時玩呀？媽咪而家唔陪你玩等幾時陪你玩呀？」然後我溫馨地擁着兒子，看著坪洲的鹹蛋黃不徐不疾地落下，為2022這個不一樣的暑假畫上完美的句號！

路線：

坪洲碼頭

永安街

永興街牛皮廠「秘密花園」

手指山

銀州仔亭

大利島

交通：中環天星碼頭搭乘渡輪，留意船期，有普通船及快船。

2022-8-28

坪洲（圖片來源：Facebook 鄧明儀）

【#海下灣】帶孩子走出冷氣房

可幸香港地支持我這套「智者樂水，仁者樂山」的育兒方法的人，除了「小島學園」創辦人陳葒校長，還有鼓勵學生「行路返學」及「踩單車上北京」的惲福龍校長，最近很開心還認識了一位有心有力的年輕人棉花糖哥哥（Melo)，大家都不謀而合認為香港學生除了讀書之外，自理能力、解難能力、抗逆能力都很低，尤其這些年疫情關係，溝通能力更是最嚴重的問題。

Melo 曾任外展訓練教練多年，最近創辨Marshmelo Park，帶小朋友到海下撑獨木舟及浮潛、鹽田梓認識生態文化、猴塘溪塑澗遊等，他希望透過遊山玩水，讓小朋友接觸真正的大自然，從而推動環保，也增強小朋友各方面的能力，「我見過一位小朋友連雞蛋也不知道是怎樣，因為他平日不准入廚房，見到的已是荷包蛋、炒蛋！我認為小朋友一定要親身接觸大自然，見過、摸過，跟大自然所有生物互動，才明白為什麼要保護大自然。」

是日天青氣朗，棉花糖哥哥帶着一眾小朋友，一起撐獨木舟到海中心浮潛，認識各種罕有的美麗珊瑚，在海底跟海馬及魚兒玩遊戲，在岸上跟不同品種的寄居蟹做朋友，讓小朋友深深感受到保護海岸生態及地球的重要性。兒子回程時請求：「媽咪，除了每星期的Green Monday 之外，我們以後不吃吞拿魚、鰻魚、海參、海膽可以嗎?」Learning by playing ～放暑假，應該係咁！

2022-7-21

【#愉景灣】周末BAYcation

又到暑假，疫情仍未放緩冇得飛，惟有繼續在港宅渡假/輕旅行，是日由東涌乘巴士到有新商場落成的愉景灣～周日露天市集x兒童非洲鼓樂 x 大白灣沙灘放電 x 牡丹軒細嚐精緻中菜，暢遊大白灣沙灘後，㦡㦡於心鎖長廊許願「COVID-19 永遠消失」⋯⋯就是這樣輕輕鬆鬆渡過了一個美好的週末親子樂

2022-7-14

愉景灣（圖片來源：Facebook 鄧明儀）

【#海下灣海岸公園】大自然可以冇人類，人類唔可以冇大自然

從來，人和動物都不該有階級之分，大自然亦不只是屬於人類，人類必須與大自然共生共存，甚至該負上最大的責任去拯救海洋及地球、阻止氣候繼續變化，因為人類就是破壞大自然的兇手～填海、海洋垃圾、水質污染、頻繁的沿岸發展、傾倒污泥、不可持續的漁業發展、繁忙的海上交通、保護區不足等，都是人類一手造成。

自兒子出生後，我們一家便成為WWF（世界自然基金會）長期捐款者，也是米埔自然保護區粉絲，是日首次到訪海下灣海岸公園（海下灣海岸公園是香港首批成立的海岸公園之一，棲息着超過60種珊瑚和120種魚類），帶着三位小朋友乘坐玻璃底船欣賞珊瑚，讓小朋友明白什麼是生態平衡、溫度調節、海洋的價值、浮游生物的重要性，以及如何保育中華白海豚、紅樹林、馬蹄蟹等在香港海洋備受威脅的生物。

孩子們問：「點解啲人類要咁衰呢？」感激3小時的導賞過程中，導賞姐姐細心的解釋：「大自然可以冇人類，但人類唔可以冇大自然。」言猶在耳！懇請大家珍惜大自然，並尊重大自然裏所有的生物。

2022-6-11

海下灣海岸公園（圖片來源：Facebook 鄧明儀）

【#坪輋 #坪洋村】最大的白茅草田

去年聖誕節到 #坪輋 #坪洋村 跟芒草玩遊戲，小朋友們念念不忘！日前趁上午去完 #上水葡萄園野外農莊攀樹 後，下午再訪坪洋村，不過今次係跟白茅草打卡！4至5月乃白茅草盛開之時，今年比過往開得更盛放，黄昏時斜陽照着白茅草田 ，像金黄閃閃的毛毛遍佈整片田野，既浪漫又壯觀！

前往方法：

粉嶺港鐵站乘坐52K小巴，至坪輋九記士多落車，徒步往坪原路。

79K九巴由上水或粉嶺出發，於坪原路下車。

* 粉嶺港鐵站坐的士至坪洋村牌坊。

* 2022-5-28

坪輋 坪洋村（圖片來源：Facebook 鄧明儀）

【#大嶺峒】小孩與毛孩高海拔之戀

是日到清水灣郊野公園大坑墩放風箏及野餐後，意猶未盡，下午4:00忽然興起帶着兒子及12歲的老年犬BoyBoy由大坑墩旁邊的龍蝦灣郊遊徑攀大嶺峒，難得小孩與毛孩越爬越起勁，成功登上291米高海拔之顛峰賞日落。

大嶺峒其位於清水灣半島只此一峰，與釣魚翁山相對，登至峰上可360度環視整個西貢及清水灣無敵海景，極目綠蛋島、牛尾海大小島嶼等一帶景致，屬於中級親子行山路線。

路線：（清水灣郊野公園）大坑墩＞大嶺峒＞龍蝦灣＞大坳門路 （或於大嶺峒沿路返回大坑墩）

需時: 來回約2至3小時

2022-4-8

大嶺峒（圖片來源：Facebook 鄧明儀）

【#清水灣綑邊】傾聽內在的小孩

無論這個社會有多荒謬，就算日子有多難過，為人父母的我們也要微笑地面對生活！我們仍然可以照顧好自己、可以盡力幫助人們，這才能給我們的孩子及我們的未來，灌溉正思維！

註：清水灣綑邊於清水灣二灘右邊一直沿海邊攀爬。

前往方法：

路線 1) 巴士：由鑽石山地鐵站或彩虹地鐵站，乘搭 91 號巴士於清水灣第一灘站或清水灣總站下車。

路線2 )小巴：由 觀塘碼頭乘搭 103 號專線小巴於清水灣總站下車。

路線3 )小巴：由將軍澳地鐵站，乘搭 103M 號專線小巴於清水灣總站下車。

2022-3-3

清水灣綑邊（圖片來源：Facebook 鄧明儀）

【#白水碗】香港最長的飛瀑

除了充足睡眠、多喝水、多吃含維生素C及維生素E 的水果外，每天晒太陽15-20分鐘，都可以增強免疫系統。

既然病毒無處不在，我們只可以增強自己的免疫力。雖然居家抗疫重要，但身心健康也很重要！趁好天氣，避開人潮，徒步到家裡附近、香港最長瀑布之一的“白水碗飛瀑”與白水碗海灘，跟藍天陽光白雲say Hello！

前往方法：由科大正門出發，左邊可沿山路往海灘，右邊可行樓梯往海灘或清新地

2022-2-26

【#北港古道】茅坪竹林竹報平安

是日帶住4個小朋友及70歲母親大人由西貢北港古道（近獅子會大自然教育徑）往茅坪，途路一片竹林有如拍攝臥虎藏龍，近年更被譽為港版的「嵐山竹林」，到盡頭覓小路可參觀「藤王」～寓意長壽，回程可沿路折返，或繼續往梅子林，又或者往昂坪高原方向走，由西貢菠蘿輋離開，全程大概來回3小時。

溫馨提示：上山路段有斜，老人家最好帶備行山棍

路線：#北港古道

#茅坪竹林

#梅子林 / #昂坪高原

2022-2-6

【#鴨仔山】毛孩與小孩攀上少女峰

當人人都湧去睇紅葉嘅時候，我們卻返璞歸真，往屋企附近攀上鴨仔山（又稱魷魚灣山），因山形像鴨仔而得名，無論毛孩與孩子行山難度都屬於初級路線，而且乃循環路線（清水灣/魷魚灣～坑口/寶琳）無論點行都唔會蕩失路，亦可由另一邊往小夏威夷瀑布。

山上人有人極少，有不少休憩地點，但沒有補給站，在有如「臥虎藏龍」的叢林下，悠閑地行大約90分鐘內完成。是日，我們更帶着上周做完小手術的BoyBoy，輕易地去到鴨仔山最高處，即人稱將軍澳「少女峰」，俯瞰銀線灣、牛尾海、科大，甚至整個將軍澳的景色。

往返路線：

起點：魷魚灣村/清水灣銀影路

終點：寶琳將軍澳村/景林邨，或坑口村

2022-1-15

鴨仔山（圖片來源：Facebook 鄧明儀）

【#坪輋】堅韌不屈的芒草

芒草花語是「秋意」，喻意堅韌不屈，因為它盛開時間正值秋天，不過因為香港天氣愈來愈熱，所以芒草亦愈來愈遲開，而其生長環境及生態特色亦突顯出堅韌的生命力。

相對大東山、東洋山等5星難度，是日帶著一班小朋友往粉嶺坪輋(又稱坪洋)睇芒草，乃親子最輕鬆路線，中途經過「港版彩虹眷村」的坪輋七彩壁畫村，有各式各樣色彩斑爛的小塗鴉，還有村民的漂亮書法供打卡。

經過壁畫村，沿九記士多旁的車路步行約15分鐘，途經公廁及鄉公所，穿過坪洋村就會到達三鄉亭，背後就是超大片、一望無際的芒草平原，亦是緍紗攝影照勝地。

交通

1)粉嶺站，坐52K綠van到總站落車，再徒步前往坪洋村。

2)上水站，搭79K巴士，在「坪原路」下車，再徒步前往坪洋村。

3)上水站，石湖墟遊樂場符興街出口，搭紅van直達坪洋村。

坪輋（圖片來源：Facebook 鄧明儀）

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作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18），視兒子為平生唯一的傑作，相信育兒該是365日365度都幸福，認為每個孩子都值得最快樂的教養！

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」

原題為「【暑假親子郊遊好去處x60】帶孩子走出冷氣房 從大自然培養未來生存力」

（文章出版日期為2023年6月16日，文章連結）