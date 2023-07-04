【鄧明儀：幸福育兒】60個暑假親子郊遊好去處 （中篇）

曾撰寫《甚麼是快樂》、《快樂自白》、《登入快樂》、《世上無難事》等快樂系列的我，自言是個正向思維的人：遇上壞人，我當作是一種智慧的修練；遇上困難，我當是天父送我的一堂課，遇上疫情，我視為親子最珍貴的時光，把母子倆的幸福儲蓄罐儲得滿滿。

（本文作者：資深親子及教育顧問鄧明儀）



在過去三年半疫情，我跟兒子最大的收獲，是攀山涉水走遍香港近百個隠世美景，藉由這些「去旅行唔一定要飛」的親子闖蕩遊，兒子身體不但愈見強壯，而且從而啟發了一套「山澗育兒論/山澗育兒樂」，希望鼓勵更多的父母帶孩子走出冷氣房，不再做冷氣兒童或港孩。

常言道：「送孩子一雙名牌的鞋，不如給孩子一雙會走路的腳。」趁著暑假快將來臨，我把過去三年跟兒子游山玩水好去處總結一下，好讓家長們參考，並鼓勵大家能透過「愛玩才會學」，讓小朋友接觸真正的大自然，增強他們各方面的能力，包括自理力、解難力、抗逆力、創造力等未來需要的生存力，更重要的是，讓他們近看香港這個家之美！

【#小島學園】拒絕港孩及冷氣兒童的荒島

「教育不應該如此！」說得擲地有聲的陳葒校，十多年前捨棄高職厚薪的校長之位，隻身創辦陳校長免費補習天地，於2015年更創辦小創辦小島學園，講求自主、實境等學習理念，誓要在無牆的學校，給孩子補回填鴨式應試教育中失去的學習動力，「重點是是無牆教室，未來學習的發展應該是這樣。」

每年暑假，小島學園於大嶼山大浪村舉辦學習體驗營，以4A教育理論 - 即Autonomy(自主)、Authentication(實境)、Association(關連)、Achievement(成就)，設計各種類型的創新學習營體驗營，教授學生耕種、烹飪、STEM、環保、歷奇等，每年報名學生例必爆滿，可惜去年慘遇疫情，小島學園被迫停辦，今年犬兒㦡㦡終於夠年歲報名，一連三日分別參加了小島水上求生營、小島科學營、小島農夫營。

難得小朋友自己摘菜、洗菜、切菜、煮菜，洗碗……在一個與世隔絕的荒島，沒有冷氣兒童，沒有直升機家長，回歸大自然，回到教育的初心，愉快地學習面對未來最基本的競爭力，包括自理能力、解難力、溝通力、生存力等，就正如上世紀著名教育家John Dewey(約翰 杜威)曾說：”If we teach today as we taught yesterday, we rob our children of tomorrow.”著眼於孩子贏在未來，首先培養孩子最基本。

2021-12-29

小島學園（圖片來源：Facebook 鄧明儀）

【#鹿頸】紅樹林親親小白鷺

在秋冬最適宜行山之時，是日帶著一班小朋友行鹿頸至谷埔來回折返，不但平路易行，而且景色多樣化，有紅樹林、濕地、石灘、小碼頭、蘆葦草及客家村，以及三級歷史古跡的啟才學校等多個打卡點，紅樹林區更不時有見小白鷺聚集。

大家於BB開心茶座吃個全日早餐後出發，分岔口走左邊的路往鳳坑和谷埔。 沿途可見各具特色的補給站，有依山面海的發記士多吃碗豆花，有客家大排檔盈佳茶座各式各樣的客家茶果，有主打客家菜的松記士多的醋鴨及走地雞等都是隱世名菜。

交通：粉嶺港鐵站C出口，乘搭56K小巴，在鹿頸總站下車

2021-12-23

鹿頸（圖片來源：Facebook 鄧明儀）

【#千島湖】湖光山色交相輝映

大欖涌水塘在1957年建成，位於大欖郊野公園內，由於由多個小島組成，有「香港千島湖」之稱，千島湖清景台更於2019年落成，方便遊人走樓梯就可輕鬆到達山峰之顛俯瞰千島湖。

是日我們由屯門黃金海岸對面的掃管笏村出發，連休息和拍照，約三小時多來回，注意沿路沒有補給站。於清景台打卡完畢，可以選擇原路折返，或往另一邊下山到大棠賞紅葉

從元朗方向離開。

* 交通：可在屯門市中心上43號小巴至掃管笏村

2021-12-17

千島湖（圖片來源：Facebook 鄧明儀）

【#東岸公園】親子簡單的浪漫

尋日同個仔影咗一輯20周年結婚相，作為今年的生日禮物，今日再趁生日放大假，下午接個仔放學後，即到 #東岸公園～炮台山打卡，因為該佔地十萬呎的主題公園自9月25號開幕以來，逢星期六日及假期都人頭湧湧，難得平日可以同個仔拍下拖，向360米打卡海濱長廊＋360度海景開放式防波堤看日落，已經滿足了我嘅生日浪漫！

2021-11-15

東岸公園（圖片來源：Facebook 鄧明儀）

【#鹽田梓】認識鹽製作過程及客家風情

早前與一班小朋友到了西貢鹽田梓，除了可讓小朋友認識到鹽田的製作過程，以及昔日客家人的生活，島上亦有不少親子打卡位，像被翻新過有逾130歷史的聖約瑟教堂、鹽田仔博物館、鹽田梓村文物陳列室，還有紅樹林及玉帶橋等，回程可於鄉誼茶座品嚐地道客家菜及小吃，必吃柴火土窰雞 (須預訂)、客家茶粿(有艾草、紫薯、雞屎藤、杏仁等口味)。

鹽田梓是香港碩果僅存的鹽田，也是有300年曆史的西貢客家人聚居地，曾經是40多個家庭的200多個村民的家，卻於90年代荒廢了，直到原住民村民陳忠賢從英國回來並於1999年當選村長後，努力振興鹽田梓，讓遊客再次踏足及認識這個小島，尤其近三年每年4月至7月舉行的鹽田梓藝術節，讓更多人前往了解這個神秘的客家小島。

* 前往方法：於西貢碼頭搭乘街渡(洪記海鮮酒家旁)，每人每程$60 (大小同價)，約15分鐘至鹽田梓碼頭。

2021-10-30

鹽田梓（圖片來源：Facebook 鄧明儀）

【#白腊灣】西貢隱世小琉球

由去年疫情開始，我們一家跟著六歲的「行山小專家」曦晴，攀山涉水去過無數圍繞著西貢的隱世海灘，浪茄、鹽田灣、海下灣、半月灣、曝罟灣、大浪西灣、亞公灣……早前趁秋涼去了被喻為「台灣小琉球」的白腊灣。

建議由西貢或北潭涌搭乘綠的士前往白腊村口(約$70-100)，在萬宜路下車步行約15分鐘至海灘，沿途有彩色花田及恍如希臘彩色小屋供打卡。來到水清沙幼的白腊灣，不但可以玩獨木舟、露營，還有多樣化的生態環境，包括淡水濕地、河流、沙灘和風水林等，可以讓小朋友認識過百種昆蟲及植物等大自然生態。

這裡設有士多，有售賣食物和飲料(炸雞翼超好味)，更可租借露營用品及獨木舟。回程最好先於白腊灣電召的士，再預15分鐘前往萬宜路上車。預先於士多電召的士，步行約15分鐘前往萬宜路乘車。

2021-10-23

白腊灣（圖片來源：Facebook 鄧明儀）

【#馬灣 #挪亞方舟】東灣泳灘的親子療癒

話說，兩個月前預訂了挪亞方舟酒店 #Staycation ，逛挪亞方舟、大自然公園、大嶺頭登山徑，尤其在馬灣東灣泳灘樂而忘返，於是試吓問酒店經理有冇房住多晚？DadDad 生日中的小確幸係，竟然仲有一間主題“啤啤熊英倫遊”房（四人兩大床兩廁大露台）～熊仔，全部都係熊仔，呀仔仲親手縫製咗隻熊仔叫小啡送俾DadDad 做生日禮物！作為父母們的生日快樂其實係，你快樂所以我快樂！

2021-8-14

【#大澳】因為《踩過界》及《大叔的愛》，香港最著名的「水鄕」大澳，再次成為旅遊熱點，多少情侣特登前往新基大橋及横水橋打卡。多得政府$2000消費券，是日東薈城人頭湧湧，我們卻趁著行雷閃電落雨反其道而行往大澳一日遊，一家人輕輕鬆鬆漫步於大澳文化工作室、大澳文物酒店、紅樹林、市集、棚屋，吃大澳著名蛋球、豆腐花、魚蛋，在快艇上唱着唱着，「未預計這一秒會這麼震撼我，未了解 怎經過，未定義的衝擊，讓我心跳也因此震動過⋯⋯」彩蛋係竟然在大澳用消費券買了一大袋海味。

前住方法

1）巴士

* 梅窩（新大嶼山巴士1號線，新大嶼山巴士N1線）

* 東涌站（新大嶼山巴士11線）

* 昂坪（新大嶼山巴士21線）

的士

2）大嶼山的士（藍的）

3）渡輪

大澳碼頭每日開放，開往大澳的航線有屯門、東涌、沙螺灣

2021-8-7

大澳（圖片來源：Facebook 鄧明儀）

【#貝澳】#盛夏友晴天

繼《彼得兔2》主題「我是誰」後，Pixar最新動畫《盛夏友晴天》，主題説得更清晰：「不是每個人都能被所有人接受，但每個人都是獨一無二的。」就像犬兒一群由K1認識到Year 4的一班好朋友，各有所長，也各有他們的不完美，有固執的、有内向的、有怕事的、有易哭的⋯⋯但可幸全都是善良友愛的好孩子，願意互相陪伴、互相扶持，就像電影裏的Luca 與Alberto，雖然有著完全不同的人生，但彼此的相遇為對方帶來絕大的意義，也勾起我們這些大人孩提時及那些年的盛夏回憶，也提醒我們人與人之間的友情，本來就是要以時間和真心去換取！

#大嶼山 #愉景灣 #浪人舍 Ochill

2021-7-14

貝澳（圖片來源：Facebook 鄧明儀）

【#海下灣】最接近海的一人之境

海下灣的生態價值很高，因為這𥚃有一個天然屏障，阻擋海水雜質的湧入，使到海水比較潔淨，因此有高度的生物多樣性，水清見底都是海參、海星、海膽，以及不同種類的珊瑚等等，是浮潛聖地之一。政府為了維持海下灣的生態系統，已於1996年把它列為海岸公園。

前往方法 ：

駕車往北潭涌公眾停車場，再轉乘綠的直達海下灣 (每程約$70)。

西貢坐7號專線小巴，每30分鐘一班車，海下灣尾班車於下午6:55開出。

溫馨提示~

1）除了原居民或持禁區紙人士，不能開車進入。

2）疫情仍然嚴重，請選平日清晨或黃昏時段前往。

3）不可在此釣魚或捕捉海洋生物，否則最高罰款達25000港幣及監禁一年。

2021-4-24

海下灣（圖片來源：Facebook 鄧明儀）

【#非遺活動一天遊】與孩子細看歷史之美

早前我們一家三口榮幸跟陳家偉校長，以及教育心理學家彭智華、非遺推廣人陸永盛、大聖劈掛門傳人李飛標、故鄉茶園負責人陳笑微等一眾專業猛人，上午去了上水古洞「非遺活動一天遊」，不但參加上水古洞土地廟的土地誕儀式，而且認識紥作傳人冒卓祺師傅，並參加他建立的「紥作技藝展示舘」，近年迷上origami的㦡㦡非常興奮，還要說拜帽師傅為師；下午前往上水金錢村參觀香港盆栽會「石苑」，乃香港少有蘇州園林建築的盆景展覽和栽培之獨特場地。

香港不但有很多有心的世外高人，而且有很多非物質文化遺產，包括獅藝、涼茶、漁民、紥作、盂蘭勝會、葉笛和鋸琴、粵劇、剪紙、書法、大坑舞火龍等～只要教細心欣賞，便會發現，她的歷史美！

2021-4-5

非遺活動一天遊（圖片來源：Facebook 鄧明儀）

【#元朗新田大夫第】另類親子古跡遊

因為探訪搬住新田大夫第的退休中學及中文中史老師，所以難得到新田一日遊，才欣賞到附近的法定歷史古蹟，慚愧當年會考中史獲A的我，居然有眼不識泰山，可幸有有老師做導遊。

「大夫第」意思指有功名之人士的府第，由當地大戶文氏的族人文頌鑾於清代同治4年（1865年）興建，其結構和外形以至裝飾為香港早期中西文化匯集的佐證，於1987年定為法定古蹟。

「大夫第」附近有文天祥紀念公園、東山古廟、麟峯文公祠等文化建築。麟峯文公祠位於新田蕃田村，是蕃田村五所文氏公祠之一，至今已有200餘年的歷史。祠堂更早於1983年被列為法定古蹟！

前往交通：

1）巴士76K 元朗(朗屏邨)~上水(清河)（20-30 分鐘一班）

元朗上車站:元朗大馬路東行方向

上水上車站:上水火車站西側彩園路(過對面馬路) 往元朗及往上水均在同一方向的同一個站(新田站)上/下車

2）紅色小巴:17 號 元朗(水車館街)~上水(石湖墟新發街，班次頻密）新田郵局下車

3）綠色小巴:75 號或 76 號 元朗(福康街小巴總站) 兩線均不到上水（10 至 15 分鐘一班）75 號新田郵局下車 ，76 號新田油站下車(向前行 30 米即到新田郵局路口)

2021-4-4

元朗新田大夫第（圖片來源：Facebook 鄧明儀）

【#阿公灣】捉緊農曆新年假期的尾巴

念念不忘，一個月内去了4次 #阿公灣，最開心係，有四個最好嘅朋友仔陪玩～玩水、玩沙、攀石……沒有不喜歡大自然的小朋友！

交通：與前往銀線灣嘅交通幾乎一樣，再沿銀臺路去到碧濤花園，閘門旁邊有條小樓直落就係阿公灣

2021-2-20

阿公灣（圖片來源：Facebook 鄧明儀）

【#大帽山】人日賞最美的日落

除了看日落，2月和3月是春天的季節，在大帽山可以看到櫻花和雲海日出；10月至11月的秋季則可以欣賞大帽山的芒草和貓尾草。

前往方法：在荃灣港鐵站 A 出口，轉乘九巴 51 號巴士，亦可以在巴士總站的荃灣西港鐵站上車，於「郊野公園」下車。

2021-2-18

大帽山（圖片來源：Facebook 鄧明儀）

【#小棕林 #珊瑚島】天然攀石好去處

最近除了愛上#阿公灣，在屋企附近發現多一個秘密花園，我家㦡㦡又就多了一個天然攀石好去處。這裏人煙渺小、水清見底，據說夏天是浮潛賞珊瑚勝地，甚至與海灘相連的2億獨立大屋都叫珊瑚閣。

交通：

可乘往清水灣路線小巴，於坑口永隆路下車，亦可直接駕車沿五塊田直落海灘（註：那裏是單線雙程行車，而且多髮夾彎，車路比較險峻）。

2021-2-17

珊瑚島（圖片來源：Facebook 鄧明儀）

【#紫羅蘭山】春天賞吊鐘狀元高中

繼1月流水響賞紅葉之𢓭，農曆新年前後的2月已經換成吊鐘花盛開的季節，故吊鐘花英文名稱為Chinese New Year Flower，而其由多顆花朵組成的傘形花序，亦喻意「狀元高中，多子多孫」。

吊鐘花喜歡生長於開陽的山坡，香港的大枕蓋、鹿湖、青龍頭、八仙嶺都是幾條賞吊鐘的行山路徑。是日年初四，我們一家選擇由 #黃泥涌水塘 公園循大潭郊遊徑攀上紫羅蘭山，遍山都是燦爛盛開的心形吊鐘花，還可以遠眺淺水灣及大潭水塘。

2021-2-15

紫羅蘭山（圖片來源：Facebook 鄧明儀）

【#阿公灣】香港隱世天涯海角

念念不忘，再戰阿公灣～是日天清氣朗、水清見底、群蝶飛舞，這𥚃變成咗㦡㦡最愛嘅天然攀石牆⋯⋯最開心，係親手救咗三條被困嘅雞泡魚。

阿公灣係香港科技大學對出嘅一個海灣，鄰近銀線灣，但係同西貢大網仔嘅亞公灣完全唔同。

㦡㦡最開心，喺沙灘上見到有人垂釣，有蟹及雞泡魚……

前往方法：

與前往銀線灣嘅交通幾乎一樣。揸車嘅話可以再沿銀臺路去到碧濤花園，閘口外有少量車位可供停泊，閘門旁邊有條小樓直落就係阿公灣！

2021-1-31

阿公灣（圖片來源：Facebook 鄧明儀）

【#鯉魚門璧畫藝術村】刻在的壁畫上的歴史

鯉魚門三家村天后廟附近，在進入 #鯉魚門石礦場 之前，有一幅幅由一班義工繪畫七彩繽紛的壁畫，歷時幾年，且不斷更新，記載着鯉魚門居民日常生活及舊故事，例如大炮、燈塔、採石、渡海泳等等，是親子打卡好去處～是日有幸踫上義工隊正在「換畫」。

路線：

三家村

碼頭

石灘

天后廟

石礦場

2021-1-24

鯉魚門璧畫藝術村（圖片來源：Facebook 鄧明儀）

【#鯉魚門石礦場】城市中的大峽谷

多謝鮮魚行梁紀昌校長的好介紹，是日終於找到鯉魚門石礦場。一直以為鯉魚門三家村只是吃海鮮，但原來背後隱藏着一個荒蕪的石礦場。據說，三家村在百多年前，部份人以打石為生，現已變壞荒廢的石礦場，亦是攝影人士的打卡好去處。

沿鯉魚門三家村海傍走，穿過天后宮及破舊漁村，走過小窄巷，恍若將走進時光隧道，通向另一個百年前的世界，映入眼簾的是，有如天然大峽谷的巨大石山，還有岩石群、小石灘、爛石屋、綠燈塔、蘆葦草⋯⋯我們一家三口，咁就玩左半日！

三家村

綠燈塔

小石灘

天后廟

石礦場

2021-1-24

鯉魚門石礦場（圖片來源：Facebook 鄧明儀）

【#銀線灣】清水灣的雲海

經過早前去流水響恐怖嘅經驗後，今日天清氣朗，都係簡簡單單行去無人地帶好，於是去了銀線灣附近散步，簡簡單單賞雲海一樣開心！

前往方法：

11、11M、16、101M、103、103M綠色小巴途經清水灣道步行往銀線灣；

91M及792M線巴士須於坑口道（水邊村）站下車後步行約15分鐘；

91巴士可於清水灣道迴旋處前後下車，沿車路直行，並走一百多級樓梯；

2021-1-6

銀線灣（圖片來源：Facebook 鄧明儀）

【#流水響】只可遠觀的天空天鏡

一向鼓勵山澗育兒樂嘅我，也不禁在此呼籲大家，呢兩日假期真係唔好去流水響 ！話說，我已經特登請大假揀係平日，今朝6:45就出發去流水響，去到居然泊滿晒車，後來仲有四部警車抄牌。

真心，今次唔係行山，而係螞蟻般迫入山。景色雖美，但係啲人真係多過喺年宵市場（咁其實點解要禁花市呢？）我哋匆匆影完相就嗱嗱臨走，難得影到幾張靚相同大家分享～部份由㦡㦡操刀

* 出發前，請停一停、諗一諗，如果真係決定去，又想知道實際情況，請看「留言」的鏡頭背後～做好心理準備及防疫準備吧！

* 2021-1-15

流水響（圖片來源：Facebook 鄧明儀）

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作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18），視兒子為平生唯一的傑作，相信育兒該是365日365度都幸福，認為每個孩子都值得最快樂的教養！

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」

原題為「【暑假親子郊遊好去處x60】帶孩子走出冷氣房 從大自然培養未來生存力」

（文章出版日期為2023年6月16日，文章連結）