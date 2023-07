【鄧明儀：幸福育兒】60個暑假親子郊遊好去處（下篇）

曾撰寫《甚麼是快樂》、《快樂自白》、《登入快樂》、《世上無難事》等快樂系列的我,自言是個正向思維的人:遇上壞人,我當作是一種智慧的修練;遇上困難,我當是天父送我的一堂課,遇上疫情,我視為親子最珍貴的時光,把母子倆的幸福儲蓄罐儲得滿滿。

(本文作者:資深親子及教育顧問鄧明儀)



在過去三年半疫情,我跟兒子最大的收獲,是攀山涉水走遍香港近百個隠世美景,藉由這些「去旅行唔一定要飛」的親子闖蕩遊,兒子身體不但愈見強壯,而且從而啟發了一套「山澗育兒論/山澗育兒樂」,希望鼓勵更多的父母帶孩子走出冷氣房,不再做冷氣兒童或港孩。

常言道:「送孩子一雙名牌的鞋,不如給孩子一雙會走路的腳。」趁著暑假快將來臨,我把過去三年跟兒子游山玩水好去處總結一下,好讓家長們參考,並鼓勵大家能透過「愛玩才會學」,讓小朋友接觸真正的大自然,增強他們各方面的能力,包括自理力、解難力、抗逆力、創造力等未來需要的生存力,更重要的是,讓他們近看香港這個家之美!

【#大坳門】點解假期一定要飛?

晨咁早,繼續清水灣大坳門郊野公園,放風箏、放狗,放電、滑草、野餐……又係呢度,唔悶咩?唔悶,呢個地方我哋一家四口嚟過數百次,我依然覺得呢度靚過瑞士,甚至比我去過世界上任何一個地方都靚!

香港人好奇怪,習慣有假期就要飛,總覺要用盡頭尾每一日嘅假期(請假攻略)去逃離香港,但其實從來冇好好停落嚟,俾時間去欣賞下香港呢個地方,其實佢真係好美麗、好自由、好安全(撇除人禍)!

趁住呢個大家都飛唔到嘅時間,停下來欣賞下我地呢個家,也好好珍惜下家人~

交通方法:

將軍澳港鐵站乘103M號小巴

寶琳港鐵站乘16號小巴

鑽石山港鐵站乘91號巴士

在大坳門迴旋處下車,沿指示步行20分鐘

2020-4

大坳門(圖片來源:鄧明儀Facebook)

【#浪茄】香港第一馬爾代夫

趁颱風未來襲之前,我哋去咗一轉「馬爾代夫」。是日四野無人,簡直好似包咗個水清沙幼嘅外國海灘咁。兩小無猜跟魚蝦蟹玩遊戲,仲掘咗大堆藍青口返屋企做晚餐,「我真係好鍾意海洋生物!」㦡㦡樂而忘返説~快樂童年,該是這樣無憂無慮吧!

交通:由西貢揸車到北潭涌泊低,再乘綠的去萬宜水庫東壩(約$80),然後沿路行約45分鐘前往浪茄。

2020-6-13

浪茄(圖片來源:鄧明儀Facebook)

【#清新地】藍天白雲好生活

已經係第二次去清新地,依然有初戀嘅感覺~小朋友們做有機農夫摘茄子、做Pizza、玩泥沙、青草地放電;阿媽們就輕輕鬆鬆在旁歎有機香草tea,就係園主講嘅「好好生活」!

收費:大人$100,2-6歲小童$80

前往清新地方法:

1)可以從科技大學北門巴士站小徑行樓梯落清新地;

2)需搭船可到白沙灣碼頭,班次須與清新地聯絡,每位$20;

3)白沙灣碼頭有公眾停車位;科技大學附近可以提供少量免費車位,請預約時提供車牌預留車位。

不設餐廳也不允許帶外來食物,但設有小賣部

逢星期一休息(公眾假期除外)

營業時間 9am-5pm

週末及假日須提早預約

2020-6-19

清新地(圖片來源:鄧明儀Facebook)

【#鹹田灣】端午節游龍舟水

大浪西灣是西貢大浪灣群之一,由西灣、鹹田灣、東灣及大灣組成。繼早前的浪茄遊後,我哋今日直接挑戰鹹田灣。

鹹田雖不及浪茄水清沙幼,但因為沒有車可以直接到達,依然未被遊人破壞,而且勝在有兩大士多可以作補給及沖身,大人食碟椒鹽鮮魷,小朋友食碗凍豆腐花,猶如去馬爾代夫般享受。

前往方法:

* 於西貢市中心乘坐29R村巴於西灣亭下車,由西灣亭步行45分鐘到鹹田灣。

* 於西貢市中心乘坐的士前往西灣亭,由西灣亭步行45分鐘到鹹田灣。

* 於西貢市中心碼頭坐船直接到鹹田灣,約30分鐘,來回$250。

2020-6-25

鹹田灣(圖片來源:鄧明儀Facebook)

【#塔門】香港小墾丁

早上雷暴警告,我們相信天文台說中午會放晴,膽粗粗冒着大雨前往塔門,來到這個有香港小墾丁之稱、英文名叫Grass Island的打卡好去處。果然,下午一時到達立即天清氣朗。

這個寧靜而原始的原生態離岸小島~坐擁360°無死角海岸線、無敵大草地、呂字疊石漁村、天后寶樓,除了是露營、放風箏、野餐勝地,島上著名的海膽炒飯、蛋白海膽三文治、無冰奶茶、香滑豆腐花也是旅人必嚐。

是日帶着四個豆丁上山下海為着小島走了一圈,小朋友們無懼烈日當空,拿着小小工具在海邊捉寄居蟹,已經可以玩足半天,透過與海洋及海洋生物近距離的接觸,教他們珍惜與保育海洋。

回程時遇上大嶼山愛護水牛協會 Lantau Buffalo Association義工,才知原來全球只剩下120頭亞洲水牛,他們細心給小朋友解釋與牛牛相處的Do & Don’t,以及保育瀕臨絕種水牛的重要性。

教小朋友與海洋、大自然及動物「共生共存」,也是作為父母教育及保護下一代重大的責任!

前往方法:

(1)從港鐵大學站B出口搭乘計程車至馬料水碼頭,再轉乘船至塔門,船程約90分鐘。

(2)從西貢市中心搭乘94號巴士至黃石碼頭,再轉乘船至塔門,船程約30分鐘。

(3)揸車到北潭涌公共停車場,轉乘綠的至黃石碼頭,再轉乘船直達塔門。

2020-7-4

塔門(圖片來源:鄧明儀Facebook)

【#清水灣大坳門郊野公園】我們這一家的秘密花園

住喺將軍澳及清水灣區逾20年,最近我們家的世外桃源就係清水灣大坳門郊野公園,總之一好天我哋就會去,猶記得當年我懷孕期間,幾乎每星期都去散步,簡直是百去不厭~放風箏、滑草、野餐、吹肥皂泡、放狗、放電、影相打卡,簡簡單單就可以玩足半天⋯⋯去旅行,真係唔一定要飛。

前往方法:

1)將軍澳港鐵站乘103M號小巴、寶琳站乘16號小巴,或鑽石山站乘91號巴士,在大坳門迴旋處下車,步行20分鐘往清水灣郊野公園。

2)駕車沿清水灣道至大坳門迴旋處,靠左駛入清水灣郊野公園,有免費泊車地方。(星期一至五,或者星期六早上前往會較少人)

2020-7-11

清水灣大坳門郊野公園(圖片來源:鄧明儀Facebook)

【#飛鵝山】如何可以不愛「她」?

第一次帶㦡㦡上飛鵝山,告訴他香港是我家,給他解釋香港為什麽叫東方之珠,讓他親身感受香港美麗~美得不可方物!

2020-7-12

飛鵝山(圖片來源:鄧明儀Facebook)

【#北潭涌碼頭】父子的間浪漫~無啦啦去咗北潭涌觀星,並用手機app記錄12星座!作為美指嘅阿媽,永遠只能做揸機嗰個。

2020-7-15

北潭涌碼頭(圖片來源:鄧明儀Facebook)

【#泥涌】日落西山下

有人喺我強烈投訴下,黃昏時份車咗我兩母子去泥涌睇日落、捉蟹仔,主要係要幫我兩母子影返啲似樣嘅合照!是日正值火燒夕陽,天色瞬間變幻美麗如雲海。

泥涌鄰近馬鞍山與西貢之間,就喺著名嘅西沙茶座對面,屬濕地地區,長滿紅樹林及貝類生物,石灘嘅斷橋、小碼頭、黑岩石及紅木欄杆,乃婚紗拍攝熱點。

温提:泥涌真係全部都係泥,記得着水鞋去

前往方法:

乘巴士到馬鞍山泥涌下車(40S、86P、87E、X89D、682A、682X)

乘港鐵至烏溪沙站,再轉乘專線小巴至泥涌

架車至烏溪沙,見神學院轉入就有大型停車場

2020-7-17

泥涌(圖片來源:鄧明儀Facebook)

【#小夏威夷瀑布】將軍澳之友的後花園

是日即興下午4:00才出發去,上次由清水灣小學(加德士油站)對面的入口起步,今次改由井欄樹起步,沿途大片翠綠樹林及山峰,大約行15分鐘就到達小夏威夷瀑布,小朋友捉魚仔、捉蝌蚪,已經樂上半天。

是日仲意外地救咗隻受傷嘅家養巴西龜,㦡㦡替佢改咗個名~叫小七,相信係被人遺棄或者放生,龜殼傷痕纍累,小朋友哀求:「唔救佢會死㗎⋯⋯」藉着山澗玩樂,教小朋友珍惜大自然,及與大自然生物共生共存,以及人類嘅愚蠢與自私!

據說小夏威夷瀑布曾經係麵粉廠,因為當時無淡水供應,於是築起儲水池。麵粉廠倒閉後,經當年井欄樹村長修復,成為了「小夏威夷游泳場」,後來拆去泳池後便成了今天的小瀑布。

前往路線:

井欄樹 > 小夏威夷徑 > 將軍澳村 > 寶琳

井欄樹 > 小夏威夷徑 > 清水灣銀影路

井欄樹 > 小夏威夷徑 > 魷魚灣

小夏威夷徑有點像一條循環線,有多個出入口隨意選擇,家長可選擇由將軍澳村、清水灣銀影路、井欄樹起步

2020-7-18

小夏威夷瀑布(圖片來源:鄧明儀Facebook)

【#上窰嘉樂徑紅樹林 】渺無人煙的仙境

一星期嚟咗呢度兩次,可想而知我同㦡㦡幾鍾意喺呢度玩!前日下午至黄昏玩潮退時份,今日晨早嚟又另一番大自然嘅景象及美好~眼前一片青山綠水及紅樹林,恍若渺無人煙的人間仙境。

上窰乃建於19世紀末嘅客家村落,村民以燒製石灰和磚瓦為生。據說,昔日村民喺海底提取珊瑚同貝殼之後,就拎到「灰窰」整成石灰(現已列為法定古蹟)。但隨著水泥業興起,上窰早已全村荒廢,1984年改成上窰民俗文物館。

前往方法:

由北潭涌巴士總站/公眾停車場,經過禁區向前行約5分鐘,見發記士多旁邊,就是著名嘅復興橋,亦即係北潭涌自然教育徑/上窰家樂徑嘅起步點,穿過復興橋往右向前走,便是處處驚喜。

2020-7-19

上窰嘉樂徑紅樹林(圖片來源:鄧明儀Facebook)

【#大坳門觀星】平生最浪漫的一次

趁是夜天清無雲,同㦡㦡去咗 #清水灣大坳門郊野公園 睇星,幸運見到流星處處!就咁用部iPhone影都咁靚,可想而知現場肉眼睇有幾震撼!!

2020-7-21

大坳門觀星(圖片來源:鄧明儀Facebook)

【#下白泥】夕陽無限好

親子浪漫可以是即興!等6爸收工,我忽然提議飛車去流浮山下白泥賞日落,是日日落時間下午7:06,我們幸好趕得及在一望無際的泥灘上靜看日落煙霞。

夕照白泥 ~ 映入眼簾的泥灘,讓人驚嘆大自然的美,重點當然是看著天空由閃出金光,再變成橘紅,到火燒紅日,直至紅日退去,天空由澄藍變得通紅的時間只有一瞬間我們仨都隨著 #夕陽醉了,也難怪下白泥被譽為香港賞日落最好的地方。

溫馨提示:

*出發前往天文台網站確實日落時間

*塗蚊怕水

*穿著水靴

前往方法:

1)元朗市中心泰豐街乘33號綠色專線小巴,於鴨仔坑下車。

2)由天水圍西鐵站,再轉搭的士直達。

3)駕車前往須小心村路狹窄,且單線來回行車。

2020-7-22

下白泥(圖片來源:鄧明儀Facebook)

【#海下灣】數以萬計海星湧上岸

又係即興,㦡㦡下午跟我說他從未見過真的海星,好想睇海星,於是我上網查到西貢星星灣有海星,但因為太晏出發,路途遙遠應該趕唔切,便提議改去海下灣。

小確幸地遇上是日海下灣清靜無人,水清見底有無數海洋生物,潮退時候更有數以萬計海星湧上岸,於是我跟兒子說了《拾海星的故事》。

善良且純真的他立即努力地將一隻又一隻被朝水湧上岸的海星撈返落海,直至日落仍不肯走,「我覺得救咗啲海星好開心,因為我真係好鍾意海洋生物!」在海下灣,兒子忽爾化身撿海星的小男孩,而我則藉着海星的故事,教曉他:只要有執着的愛心,就能以微小的力量改變世界!

2020-7-24

海下灣(圖片來源:鄧明儀Facebook)

【#海下灣】拾海星的故事

早前於夏季時候到訪海下,親眼看到潮退時份被沖上沙灘的海星,因為怕缺氧而死,所以自動躲在沙淮裡,我與兒子像《拾海星的故事》主角,親手把一隻又一隻被海水湧上岸的海星送回海裡 ~ 這一幕讓兒子念念不忘,於是日前趁生日與兒子及其同學仔再訪海下,可惜今次海水並不像上次清澈,海星不多,但與孩子即興玩船仔,看著由中午到傍晚變化萬千的雲海,又是另一番樂趣。

海下灣(Hoi Ha)顧名思義是一個接近海的地方。這裡生態價值很高,因為有一個天然屏障,阻擋海水雜質的湧入,使到海水清澈透明,因此有高度的生物多樣性,包括海參、海星、海膽,以及超過60種珊瑚和120種魚類,不但是浮潛聖地之一,也是香港自然保護區之一。藉著看得到及摸得到的大自然生物及植物的奧秘,讓小朋友了解到人類的自私,以及明白保護海洋環境的重要性。

前往方法:

1)駕車往北潭涌公眾停車場,再轉乘綠的直達海下灣 (每程約$70)。

2)由西貢坐7號專線小巴,每30分鐘一班車,海下尾班車於下午6:55開出。

註:

1)除原居民或持禁區紙人士,任何人士均不能開車前往海下。

2)疫情嚴重,請選平日清晨或黃昏時段前往,避免人群聚集。

3)政府於1996年把它列為海岸公園,任何人不可在此釣魚或捕捉海洋生物,否則最高罰款達25000港幣及監禁一年。

2020-11-21

海下灣(圖片來源:鄧明儀Facebook)

【#海下灣】最接近海的棲息地

過去疫情期間,難得無官一身輕,就趁著我與兒子這個難得的悠長假期,母子倆上山下海去了十多個香港隠世秘境,才赫然發現香港實在太美!而且去旅行唔一定要飛,甚至藉著山澗育兒樂得出一套山澗育兒論~希望喚醒香港家長有機會時能讓一眾冷氣兒童,離開冷氣房到郊外走走看看,不但能增強抗逆及抗疫能力,而且藉著看得到及摸得到的大自然生物及植物的奧秘,能深刻地讓小朋友了解到人類的自私,以及明白保護海洋環境的重要性。

是日因為兒子忽然想睇海星,所以下午2:00即興來到海下灣。海下灣(Hoi Ha)顧名思義是一個接近海的地方。這裡生態價值很高,因為海下灣有一個天然屏障,阻擋海水雜質的湧入,使到海水比較潔淨,因此有高度的生物多樣性,水清見底都是海參、海星、海膽,以及不同種類的珊瑚等等,是浮潛聖地之一。

*必須留意:政府為了維持海下灣的生態系統,已於1996年把它列為海岸公園,任何人不可在此釣魚或捕捉海洋生物,否則最高罰款達25000港幣及監禁一年。

前往方法 :

駕車往北潭涌公眾停車場,再轉乘綠的直達海下灣 (每程約$70)。

西貢坐7號專線小巴,每30分鐘一班車,海下灣尾班車於下午6:55開出。

除了原居民或持禁區紙人士,不能開車進入。

2020-7-24

海下灣(圖片來源:鄧明儀Facebook)

【#上窰民俗文物館 】給港孩們的一堂歷史課

早前到過西貢北潭涌自然教育徑多次,可惜在疫症期間,所有康文署博物館都被關閉,直至最近才有機會參觀上窰民俗文物館。上窰及灰窰於1981年被列為法定古蹟,於1984年重修後開放為博物館,並於2020年6月翻新。

館內陳列了19世紀末王姓客家人的簡樸生活、建築智慧、作業農具,尤其用作燒製磚瓦的石灰窰最具歷史價值。正如館長黃先生說,可讓現代生活富庶的小朋友,感受一下昔日客家人在沒水、沒燈、沒電視、沒冷氣下如何生活,以及認識香港本土文化。

開放時間

星期一、三至日:‪上午10時至下午5時‬

逢星期二(公眾假期除外)休館

前往方法~

乘搭94、96R巴士, 或7號、9號專線小巴,到北潭涌上窰站下車,經過復興橋,沿北潭涌自然教育徑步行約15分鐘便到達。

2020-12-21

上窰民俗文物館(圖片來源:鄧明儀Facebook)

【#龍蝦灣郊遊徑 】無敵西頁海景下風箏野餐

天高氣爽,今朝無論喺邊度,個太陽都疑似追住我哋玩遊戲。

交通:乘坐九巴91或小巴16、103、103M於清水灣道「大坳門」站下車後,沿清水灣道一直步行至大坑墩入口。

龍蝦灣郊遊徑(圖片來源:鄧明儀Facebook)

【#心經簡林】心無物,便無牽無掛

追看《踩過界II》後,兒子渴望去心經簡林。慚愧!其實我也是首次踏上這位於鳳凰山腳底的全球最大戶外的木刻佛經群,竹林由38條花梨木柱組成,當中37條刻有《摩訶般若波羅蜜多心經》,刻有國學家饒宗頤教授的墨跡。

置身於依山排列成無限符號 (∞)代表生生不息的「心經」,不但令人感覺自己的渺小,也反思饒宗頤教授指出《心經》的「無罣礙」,即饒公說的「凡事看得開,不執著,明白世間萬物皆只是客觀存在,居留不定,並不在你心中、手中;也就沒有智愚,沒有得失,心無物,便無牽無掛。」

猶記得當年有幸訪問幾位傑出學人/巨人,包括「語言學家」季羡林,「哲學大師」勞思光,「詞學泰斗」羅忼烈、「世界植物學家」胡秀英,及「國學大師」饒宗頣等,他們的偉大,不在於在這世界獲得了多少,而是在這個世界留下了許多!

交通:於鄰近港鐵東涌站B出口的東涌纜車站乘坐纜車至昂坪,車程約25分鐘;下車後,沿昂坪市集步行至昂坪廣場後,依路牌指示前往,步行約20分鐘即可到達。

2020-12-30

心經簡林(圖片來源:鄧明儀Facebook)

【#曝罟灣】水天一色半月灣

之前多次介紹位於北潭涌的法定歷史古迹上窰。是日提早出發,走過上窰繼續往南行,穿過秘密森林

走進隱世漁灣~曝罟灣,原途都有很多水天一色的地方讓小朋友跟魚蝦蟹玩遊戲。

這個像天空之鏡般的半月堤圍,原為當地村民建設的水閘,用以作圍欄蓄水來養魚,並在堤圍上設有三道閘口,可直通大海,但現時 #起子灣村 及曝罟灣已然廢棄,少人往來,卻難得的平靜!在春天的途中還可見巨型芒草與美麗落霞!

前往路線:

北潭涌

上窰

起子灣

曝罟灣

交通:乘搭94、96R巴士, 或7號、9號專線小巴,到北潭涌上窰站下車,經過復興橋,沿北潭涌自然教育徑開始漫步。

2021-1-3

曝罟灣(圖片來源:鄧明儀Facebook)

相關閲讀:【鄧明儀:幸福育兒】60個暑假親子郊遊好去處(上篇)

相關閲讀:【鄧明儀:幸福育兒】60個暑假親子郊遊好去處(中篇)

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18),視兒子為平生唯一的傑作,相信育兒該是365日365度都幸福,認為每個孩子都值得最快樂的教養!

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」

原題為「【暑假親子郊遊好去處x60】帶孩子走出冷氣房 從大自然培養未來生存力」

(文章出版日期為2023年6月16日,文章連結)