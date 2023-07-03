孩子愈來愈害怕讀書？專家建議家長1種做法助啟發孩子內在動機

考試剛過去，各位家長如何跟孩子溫習功課？你的孩子是三催四請還是自動自覺去溫習？你如何啟動孩子的內在動機，讓他們好好享受學習？孩子約兩歲時，便開始經常問點解？孩子原本有好奇心，不但不怕讀書，而且喜歡學習。為何隨年日過去，慢慢害怕甚至討厭測驗考試？

（本文作者：卓王詠詩博士(Dr. Win Win @ Dr. PLAY）



1. 了解孩子強弱、興趣、天賦

家長是孩子第一位啟蒙老師，清楚知道自己子女強弱及興趣。孩子入讀幼稚園及小學，數年之後因為畢業，遇上不同的老師，但家長永遠是孩子終生的老師。所以父母應該細心觀察孩子的生活受著什麼是吸引，刻意安排或隨機發展「啟蒙經歷」，可以影響孩子的一生（黎子良、林少峯 2016 ）。了解孩子強弱和興趣後，便可以知道如何引發他的內在動機。香港是一個競爭激烈的城市，許多家長都有「贏在起跑線」的心態，因為擔心孩子被比下去，所以讀書考試彷彿是唯一出路。

不過現今世代更重要的是培養孩子的求知慾，探索這個變化急速的世界。從孩子的興趣岀發引發學習將會事半功倍。

2. 什麼是內在動機

動機意為推動到移動。有學習動機的人，是在推動自己，讓自己能專心一致、堅毅不拔。[伊旭塔．雷曼（2008）]。試想像做自己喜歡做的事時，心情會怎樣？是否需要他人催促？還是自發享受地完成？當孩子因為好奇、興趣或好玩，自己努力去學習一個主題或從事一項活動時，內發的驅力就成形，完全不需要外在推力。[伊旭塔．雷曼（2008）]

3. 不以統一的標準來評價孩子

林志垠(2021)提到猶太人非常尊重多元化，猶太格言說：「如果有100個猶太人，就會有100種意見」。猶太人知道每個人都有不同的天賦，所以也不會以統一的標準來評價孩子。猶太人能接受自己走不同的路，他們會找出孩子的特殊才能，盡其所能引導他們向自己的目標前進。

冀望各家長由今天開始細心了解孩子強弱及興趣後，慢慢了解如何引發及啟動孩子的內在動機。

參考書目：

伊旭塔．雷曼（2008）《學習動機》天下雜誌股份有限公司

黎子良、林少峯 （ 2016 ）《當父母遇上愛因斯坦學會學習》香港：中華書局（香港）有限公司

林志垠(2021)《猶太爸媽這樣教：培育孩子的6大未來能力，打造獨立思考、自主學習、善於合作的下一代》。台北市：商周出版。

《本文内容獲卓王詠詩博士 (Dr. Win Win) 授權轉載》