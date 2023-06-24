【鄧明儀:幸福育兒】女傭被少主欺負 《爸媽不在家》陪伴中增感情

電影《爸媽不在家》以少主與菲傭的微妙關係作軸，也道出了兩個來自不同地方女性的悲歌。講述第二度懷孕的新加坡職業婦女，請來菲傭Terry分擔家務。十歲的小霸王家樂最初常欺負Terry，Terry忍無可忍警告他：「我是你的女傭，但不是來被你欺負。」人心肉造，爸媽經常不在家，Terry帶他上下課、為他洗澡、給他煮飯、陪他玩，二人漸漸培養出深厚感情，甚至讓Mom心生妒忌：「I am his mother, not you！」最讓人動容的兩幕是：一家人去飲宴，家傭不能同桌，家樂特地拿了魚翅給Terry，一人一口，情如母子；片末，一家人送Terry往機場，家樂在車廂沉默不語，卻在Terry下車一刻，剪下她一撮頭髮，希望保留常取笑Auntie Terry的「smelly」氣味。（以下為作者原文）

原文作者：資深親子及教育顧問鄧明儀



故事背景設在97亞洲金融風暴下。身懷六甲的新加坡職業女性，既怕被炒魷，又要兼顧家務及兒子的管教，迫不得已請來菲傭幫手。初到新加坡的菲傭，同樣是為了工作，飄洋過海照顧別人的孩子，把自己的孩子丟給別人照顧。有一幕，天真的少主問工人姐姐是否很貪錢，所以才丟下未滿周歲的兒子來新加坡打工？她卻反問：「那你媽為何丟低你給我照顧？」家家有本難唸的經。

故事背景雖然是新加坡，但同樣是台灣及香港尋常中產家庭的故事，因為我們新一代的小孩，大部分都是由外傭帶大。然而，這樣的機制其實很殘酷！爸媽不在家，女傭由「輔助」、「替代」變成「主要」的角色，習慣衣來伸手、飯來張口的孩子，對工人姐姐產生依賴、感情，甚至被寵壞後，女傭卻又因著不同的原因隨時回國，回到自己孩子的身邊。

對大人來說，女傭可以是呼之則來、揮之則去，離開後再另請一個，可在孩子的世界，那種從小培養的依賴、信任、感情，卻無法取代。（三之一）

爸媽在家又如何？

橫掃各地影展共16個獎項的《爸媽不在家》，講述本來水火不容的少主家樂與菲傭Terry，趁著爸媽不在家時，漸漸製造不少二人的歡樂時光，卻因林氏一家遭逢巨變，把剛建立的深厚感情推倒。

Terry一句「I understand」無奈地接受解僱，本來「不知愁滋味」的家樂，首次面對生離死別、「失戀」，接受不了，惟有祈求上蒼憐憫。他四處哀求陌生人替他買張彩票，只要一人中獎，四人得救，包括炒燶股票兼失業的爸爸、終日誠惶誠恐被炒魷的媽媽、不知為何曾經自殺的Terry，以及疏於管教的「小霸王」家樂。

然而，現實是殘酷的，家樂最終沒中獎。像爸爸給他買的他媽哥池，他養了多時，卻無故被發脾氣的爸爸摔掉，然後爸爸給他買了三隻活生生的小雞作補償，小雞在家庭風暴中被養成大雞，最後又被殺雞變賣。孩子的感情就是這樣在希望與失望中徘徊，不在家的爸媽，從沒關心過他會否適應不良，只有常在家的Auntie Terry傾聽孩子心。

與其說電影改編自導演陳哲藝的自身經歷，不如說是社會經濟繁榮下，無數個你我他平淡卻真實的故事，以及每個中產家庭脆弱的本質。（三之二）

尋傭記

《爸媽不在家》情節來自新加坡導演陳哲藝的童年生活寫照，電影結局是菲傭Terry要回國，少主家樂只能剪下Auntie Terry的一撮頭髮，保留二人從「頭髮」開始結下的緣份。緣淺，卻情深。

現實還有續集，是「少主菲律賓尋傭記」。話說《爸媽》榮獲康城影展「金攝影機獎」，在菲律賓引起很大回響，當地人自告奮勇對片中的Terry展開「人肉搜尋」，以解陳哲藝對照顧他八年的Auntie Terry的思念。幾經波折終於找到她，她問：「為甚麼要找我？我已經很老，沒能力再幫他們打工了！只希望他們過得好。」

最後，陳哲藝兄弟到菲律賓中部ILO ILO（電影英文名字）一處窮鄉僻壤，與分開16年的Auntie Terry重逢，主僕相擁而泣，恍若隔世。可Terry生活並沒過得好，56歲的她和老伴只靠養幾隻雞鴨過活，兩人更因為沒錢買老花眼鏡，過著幾乎半盲的日子，身邊卻一直帶著他們三兄弟的照片。

陳家上下對Terry多年來心存感激之心！反觀今日繁榮的香港，知恩圖報的人卻少之又少，身邊只充斥著整天數算女傭不是的朋友、辱罵女傭像豬蠢的同事。看了《爸媽》或陳哲藝的故事，我們感到羞恥嗎？(三之三)

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18），視兒子為平生唯一的傑作，相信育兒該是365日365度都幸福，認為每個孩子都值得最快樂的教養！

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」