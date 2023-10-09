親子DIY｜紙杯創作還原一家人特徵 製成品更可用來玩「煮飯仔」

撰文：糰子
出版：更新：

安妮媽媽平時喜愛與孩子一起做親子手作活動，亦經常在社交平台分享製作過程讓各位爸媽參考，創造美好的親子時光，同時培養孩子手眼協調能力。這次安妮媽媽分享了利用紙杯製作「我可愛的家人」的方法，孩子可以在創作過程中加入家人的特徵或喜愛的物品，培養觀察能力，更可以利用製成品玩煮飯仔遊戲。
（資料授權：安妮媽媽親子日記）

材料：

白畫紙

油粉彩

廣告彩

毛絨條

紙杯

膠水

飲管

毛絨布

製作步驟：

1. 用油粉彩畫出家人的樣子和蛋糕禮物

2. 把畫好的物件剪出來

3. 在紙杯上用油粉彩畫出衣服的圖案或線條

4. 紙杯剩下的位置用廣告彩上色

5. 把家人的頭貼在紙杯上

6. 用毛絨條製作雙手

（要注意毛絨條的頭尾位置都比較尖，家長可以預先幫小朋友屈摺入一下，就可以防止小朋友𠝹到小手。）

7. 毛絨條小手拿著畫好的蛋糕禮物

8. 用彩色飲管剪出一粒粒穿起做頸鏈

9. 紅色毛絨布做爸爸的超人斗篷

《本文獲安妮媽媽親子日記授權轉載》

作者介紹

安妮媽媽是一位喜歡購物、旅遊、食、買、玩的媽媽。最有興趣為兩個仔仔尋找最好玩、最抵買、最好食的各種好東西，希望他們能在充滿幸福快樂的環境下成長。

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