親子DIY｜紙杯創作還原一家人特徵 製成品更可用來玩「煮飯仔」

安妮媽媽平時喜愛與孩子一起做親子手作活動，亦經常在社交平台分享製作過程讓各位爸媽參考，創造美好的親子時光，同時培養孩子手眼協調能力。這次安妮媽媽分享了利用紙杯製作「我可愛的家人」的方法，孩子可以在創作過程中加入家人的特徵或喜愛的物品，培養觀察能力，更可以利用製成品玩煮飯仔遊戲。

（資料授權：安妮媽媽親子日記）



材料：

白畫紙

油粉彩

廣告彩

毛絨條

紙杯

膠水

飲管

繩

毛絨布

製作步驟：

1. 用油粉彩畫出家人的樣子和蛋糕禮物

2. 把畫好的物件剪出來

3. 在紙杯上用油粉彩畫出衣服的圖案或線條

4. 紙杯剩下的位置用廣告彩上色

5. 把家人的頭貼在紙杯上

6. 用毛絨條製作雙手

（要注意毛絨條的頭尾位置都比較尖，家長可以預先幫小朋友屈摺入一下，就可以防止小朋友𠝹到小手。）

7. 毛絨條小手拿著畫好的蛋糕禮物

8. 用彩色飲管剪出一粒粒穿起做頸鏈

9. 紅色毛絨布做爸爸的超人斗篷

《本文獲安妮媽媽親子日記授權轉載》

作者介紹

安妮媽媽是一位喜歡購物、旅遊、食、買、玩的媽媽。最有興趣為兩個仔仔尋找最好玩、最抵買、最好食的各種好東西，希望他們能在充滿幸福快樂的環境下成長。