親子DIY｜用紙碟製作各種海洋生物 七彩繽紛作裝飾掛牆一流

港媽安妮常在社交平台分享各種具特色的親子創作，創作過程中能令孩子學到相關知識之餘，亦能盡情發揮創意小宇宙。這次她分享了「紙碟上的海洋生物」的製作方法，分別有水母、螃蟹和八爪魚，完成後既可和孩子玩遊戲，又可以做裝飾，快來和孩子動手製作吧！

（資料授權：安妮媽媽親子日記）



紙碟的創作可以千變萬化，有立體感又較結實，安妮今次教兒子Aidan用紙碟創作海洋生物：水母，螃蟹和八爪魚。 完成後再配合上次製作的紙碟魚兒，就可以玩一個海洋遊戲了！Aidan會帶海洋生物游走全屋，又會扮螃蟹橫行，十分好笑！ 一個小小的創作，就可以讓他玩足一個下午，十分適合打發時間！

材料



紙碟

馬克筆

白畫紙

彩色紙條

廣告彩

剪刀

活動眼睛

圖片授權：安妮媽媽的親子教室

水母製作步驟



1.把紙碟剪開一半 。

2.把彩色紙條卷曲。

3.用廣告彩以點印的方式上色，營造出迷幻的效果。

4.把彩色紙條貼上。

八爪魚製作步驟



1.用馬克筆畫上八爪魚的吸盤。

2.用廣告彩上色。

3.貼上八爪魚的嘴巴和眼睛。

螃蟹製作步驟



1.用馬克筆畫上螃蟹的眼睛和嘴巴

2.用廣告彩上色

3.組合螃蟹的身體結構

《本文獲安妮媽媽親子日記授權轉載》

作者介紹

安妮媽媽是一位喜歡購物、旅遊、食、買、玩的媽媽。最有興趣為兩個仔仔尋找最好玩、最抵買、最好食的各種好東西，希望他們能在充滿幸福快樂的環境下成長。