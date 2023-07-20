親子DIY｜用紙碟製作各種海洋生物 七彩繽紛作裝飾掛牆一流
撰文：草草
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港媽安妮常在社交平台分享各種具特色的親子創作，創作過程中能令孩子學到相關知識之餘，亦能盡情發揮創意小宇宙。這次她分享了「紙碟上的海洋生物」的製作方法，分別有水母、螃蟹和八爪魚，完成後既可和孩子玩遊戲，又可以做裝飾，快來和孩子動手製作吧！
（資料授權：安妮媽媽親子日記）
紙碟的創作可以千變萬化，有立體感又較結實，安妮今次教兒子Aidan用紙碟創作海洋生物：水母，螃蟹和八爪魚。 完成後再配合上次製作的紙碟魚兒，就可以玩一個海洋遊戲了！Aidan會帶海洋生物游走全屋，又會扮螃蟹橫行，十分好笑！ 一個小小的創作，就可以讓他玩足一個下午，十分適合打發時間！
材料
紙碟
馬克筆
白畫紙
彩色紙條
廣告彩
剪刀
活動眼睛
水母製作步驟
1.把紙碟剪開一半 。
2.把彩色紙條卷曲。
3.用廣告彩以點印的方式上色，營造出迷幻的效果。
4.把彩色紙條貼上。
八爪魚製作步驟
1.用馬克筆畫上八爪魚的吸盤。
2.用廣告彩上色。
3.貼上八爪魚的嘴巴和眼睛。
螃蟹製作步驟
1.用馬克筆畫上螃蟹的眼睛和嘴巴
2.用廣告彩上色
3.組合螃蟹的身體結構
《本文獲安妮媽媽親子日記授權轉載》
作者介紹
安妮媽媽是一位喜歡購物、旅遊、食、買、玩的媽媽。最有興趣為兩個仔仔尋找最好玩、最抵買、最好食的各種好東西，希望他們能在充滿幸福快樂的環境下成長。