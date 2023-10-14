剛大學畢業便意外懷孕！女生大玩黑色幽默　拍攝喪禮造型憑弔自己

懷孕了，很多媽媽都會拍攝美美的孕婦照，裏面總是一臉幸福，因為對於腹中孕育了一個小生命，感到無限滿足。但美國有一位媽媽反其道而行，她拍攝了一系列哭哭孕婦照，向過去沒有孩子的日子告別。



最近，美國一位準媽媽以一個非常奇特的方式來宣佈自己懷孕。她發佈了一系列孕婦照，裏頭的她身穿全黑喪服，以此表達「安息吧！過去沒孩子的日子」，這引起了人們的注意。許多人向她表示祝賀，並評論說這樣公佈消息的方式是多麼有趣。

Cheridan Logsdon這番的黑色幽默，竟獲得許多人的共鳴：（按圖了解）

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哭哭宣布：我懷孕了

23歲的Cheridan Logsdon才剛要從大學畢業，但已經懷孕了，她決定在拍攝的照片中加入一點黑色幽默。她在臉書上寫道：「這位年輕、變態、富有的阿姨終於轉型為母親了。」一張照片中的她戴着深色面紗，拿着超音波檢查照片，抹去淚水。她的照片迅速走紅，獲得了14,000 個點贊，許多網民也熱情分享。Cheridan透露，她將拍攝更具創意的照片。

其實她對於即將成為媽媽是很開心的！雖然懷孕不在她的預期之中，但她一天比一天更期待成為媽媽。

成為媽媽=失去自由人生？

許多女性都看到了成她成為媽媽的人，似乎就會過上截然不同的人生，這絕沒有任何一位媽媽會否認。與爸爸不同的是，女性當知道自己懷孕的那一刻，她的想法就會開始轉變，都會把孩子的健康幸福列為優先考量。總是忙着忙着，就忘了自己。

這或許是Cheridan為何以趣味的方式拍攝孕婦照的原因，她像是參加喪禮一樣，穿着一深黑，象徵她要與過去的日子告別，成為媽媽將會過着與以往不同的人生。還是要說，這麼做真的是大膽有創意！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：自由的日子再會了！懷孕媽媽孕婦照以「喪禮哀悼」為主題，黑色幽默讓許多媽媽心有戚戚焉】