4歲女童求助保安員　稱爸爸常「欺負」媽媽　事主尷尬到支吾以對

或因居住空間不足，或因父母認為小朋友還小，不了解男女之間的性愛情事，有時小朋友的提問會讓大人們不知怎麼回答，因為小朋友是用自己認知的方式詮釋他們眼見的事情。一位在社區大樓任保安的男網民，突然被社區內某住戶4歲的小朋友問到「為甚麼爸爸晚上都會欺負媽媽」時，不知要怎麼回答，因為這小朋友問題太奇妙，事主無法應付，只能在社群平台上發文「求救、求解」，事主也「好怕小朋友在她父母面前問事主這個問題」。



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事主在Dcard上貼文表示，有天這位小朋友問他說，「為甚麼每次晚上爸爸都要欺負媽媽，問媽媽都說，不知道去問爸爸？爸爸都說，以後長大就知道」，事主回說他也不知道；小朋友又問「可是爸爸說，長大就知道了，你不是長大了」，「可是媽媽有時候都會又哭又叫的，不然大哥哥可以幫幫媽咪嗎？以後媽咪被欺負，大哥哥你要幫媽咪哦」、「以後媽咪被欺負我打電話給你，或者叫媽媽找你，你幫忙保護媽咪好嗎」，事主心中大喊「就你爸就在跟你媽…」但口中回小朋友說，「不行喔，你爸爸會吃醋欸，大哥哥要忙了，你自己先玩喔」，匆匆結束這段對話。

有網民看完貼文後，喚起小時候的記憶：

．「我小時候跟爸媽睡，看到爸爸壓在媽媽身上，會去打爸爸的背叫他不要欺負媽媽」

．「跟她說，爸爸媽媽要給她生弟弟妹妹」

．「小時候我爸媽行房聲音太吵，我被吵醒氣得不行拖着小被被走到他們房間門口說吵死了啦」



也有人表示還是要告知一下小朋友的父母親：

．「你可以跟女孩的媽媽說，妳女兒跟我反應，她得知妳被丈夫欺負，很替妳抱不平，跑來跟我講，妳有需要我幫忙打113？這樣對方母親應該能懂，也能真正避免有問題沒人協助」



有網民覺得：

．「應該跟她爸爸稍微聊一下比較恰當吧，男生跟男生比較好開口」



當然有人覺得還是不要管太多：

．「古今中外不好回答的問題之一，爸媽都沒辦法解釋了，更何況你是外人」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】