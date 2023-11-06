名幼面試問題集合！學之園、St. Cat、迦南 KN/K1班面試考呢啲？

幼稚園面試開始喇！踏入11月，各間幼稚園的PN及K1班面試都陸續開始，家長有幫小朋友準備嗎？虎媽聯盟 (親子育兒教育)以下這條影片集結了學之園、St. Catherine、迦南、VEO等名幼的面試題目，讓家長可以預先了解，同時讓小朋友做好準備。過份的面試操練當然不建議，不過以遊戲的方式預先讓仔女熟悉面試可能會遇到的問題，絕對有助小朋友臨場發揮，當作平日親子小遊戲都不錯！

（影片內容獲虎媽聯盟 (親子育兒教育)授權轉載）



幼稚園面試大多就六大範疇考核小朋友的能力，分別是語言能力、認知能力、分析能力、空間能力、邏輯能力及創意能力。影片（PN / K1 面試必考題目 - 認知能力篇 2022-23 SC LH KM VEO 迦南）針對認知能力集合了多條問題，以互動方式讓小朋友練習面試題形，長度不足4分鐘，不會太長，適合幼兒每天觀看，慢慢熟練。影片的使用方法中建議父母每日花約5分鐘時間陪伴小朋友觀看影片，直至小朋友答對全部問題。

影片建議家長在播放前準備一張枱及小朋友坐的椅子，模擬面試情境，讓小朋友熟悉面試形式，更提醒父母指導小朋友完成回答後自行拉好椅子及說再見。題目方面，包含了各種事物的基本認知，如常見動物、形狀、顏色，也有簡單的英文單詞等。

家長們記得每次播放影片時都要陪伴在旁，當小朋友答對時大力表達讚賞。但若答錯或不懂得的話亦不要責怪或催促，耐心引導或給予小提示，讓孩子從中感受到成功感。切記過程中要保持輕鬆、愉快的氣氛，否則讓小朋友感到過份逼迫，反而會抗拒問答，弄巧反拙。