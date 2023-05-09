60歲母染疫因併發症離世　女兒未及說再見自責害死媽媽萌尋死念頭

第五波疫情席捲數千性命，無數家屬在毫無準備下，無奈面對至親「不辭而別」。逝者心事未了，生者有話未訴，「善別」變得彌足珍貴。

資料授權：善寧會 Society for the Promotion of Hospice Care



疫情期間，社區尋求善別輔導的個案增加。善別輔導員阮慧敏指出，自2022年3月至6月，喪親者向單位尋求善別輔導的個案，比前年同期上升近兩成，當中大部份是疫情下因公立醫院不許探訪，家屬未能陪至親走完最後一程而情緒受困擾，須尋求輔導。

自責與遺憾

以晴是阮姑娘在疫情下，其中一個印象深刻的個案。

以晴和哥哥緯文的父親離世多年，與媽媽感情深厚。數年前緯文成家立室，家中餘下以晴與媽媽生活。

「年初疫情嚴峻，60多歲的媽媽困在家中兩個多月，向我們提議外出，豈料媽媽及後感染新冠病毒，入院治療，4月因併發症離逝。」以晴憶述當時非常自責，認為自己間接害死媽媽，加上當時公立醫院禁止探訪，未能與親友陪媽媽走完人生最後旅程，故感到非常遺憾，終日以淚洗面，最後由緯文陪同尋求善別輔導。

阮姑娘疏導以晴的哀傷情緒，交談間發現她有自毀傾向：「她常嚷著要尋死跟媽媽重聚。於是我借助家人力量，幫喪親者正面思考，我問『你走了，哥哥和家人怎樣呢？我無法取走你的傷，但我為你的傷而感到傷感。』話畢她有點紓解。」

釋放悲傷

以晴是會計師，工作壓力繁重，早年患上抑鬱症，但沒遵從指示按時服藥，加上母親離世、未能好好與媽媽善別，令其抑鬱加劇，並萌生自毀念頭。由於以晴的哀傷情況嚴重並患有抑鬱症，故阮姑娘加密輔導次數，並建議緯文陪她到精神科專科求醫，雙管齊下，助她走出陰霾。

阮姑娘說：「輔導注重『聆聽、同理、陪伴』，並引導喪親者回憶與親人的生活點滴。透過一些方法，幫助喪親者抒發內心抑壓的哀傷。」隨著以晴接受精神科專科治療及繼續接受輔導，其負面情緒得以釋放，逐漸重拾動力，面對未來。

我們難免面對生死。縱然天人永隔，愛卻永隨左右，守護彼此的回憶，提醒你我活在當下。

常見哀傷反應

• 感覺： 震驚、悲傷、否認、絕望、焦慮、憤怒、孤獨、沮喪

• 想法： 對親人離世一事難以置信、困惑、難以集中精神

• 身體： 胃痛、噁心、頭暈頭痛、肌肉無力、疲累

• 行為： 失眠、食慾不振、拒絕社交

資料及相片獲善寧會 Society for the Promotion of Hospice Care授權轉載