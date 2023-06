疫情期間晚期病人孤身上路 陳老太向善寧會求助終能與丈夫相依

有人說: 「生命是步向死亡的過程」。縱然每個人對生命各有詮釋,但臨終時總希望在至親陪伴下,為生命劃上完美句號。然而,疫情嚴峻,公立醫院禁止家屬探訪,令許多晚期病人孤身上路,天人永隔,去者留者也背負遺憾。當中只有少數如陳伯伯,能在晚晴路上不孤單。

資料授權:善寧會 Society for the Promotion of Hospice Care



80多歲患有末期肝癌的陳伯伯,與患有心臟衰竭、須長期接受氧氣治療的陳老太,形影相隨數十年。由於兩人年邁多病,膝下無兒,又經常出入醫院,需要他人照顧,故早年雙雙入住安老院,姪女成為他倆的至親。

近年陳伯伯病情轉差,需接受寧養紓緩治療。然而,疫情緊張公立醫院暫停探訪,體弱的陳老太不但未能照顧陳伯伯,也擔心未能陪他走完人生。因此,姪女向善寧會尋求紓緩治療服務。

特別安排 早晚相依

「陳氏伉儷百病纏身,雙方只有一個願望『即使最終在病床度過,也要並肩同行,一起面對死亡。』當時我們考慮到兩人的情況及需要,繼而作出特別安排。」善寧會營運總監暨賽馬會善寧之家院長陳木光說。

位於沙田的賽馬會善寧之家,設有30間獨立套房,每間病房只設一張病床和沙發床,供病人和照顧者使用。由於陳伯伯的情況特殊,院舍特別安排兩張病床,以便他們互相陪伴。

陳氏伉儷早晚相依,加上醫護悉心照顧,陳伯伯的不適逐漸得到紓緩,心情亦變得安穩。每天早上10時及下午4時,陳老太便攜同步履蹣跚的陳伯伯,到院舍的花園散步。不論是住院的病人、探病的家屬或是院舍的員工,見二人儷影雙雙均大感欣慰,並給予掌聲以示鼓勵。

由於陳伯伯的情況特殊,院舍特別安排兩張病床,以便他們互相陪伴。(相片獲善寧會授權轉載)

倒數生命

人間有愛,時間無情。陳伯伯的人生餘下17天,身體機能嚴重衰退,他已不能起床到花園散步。臨終前,他叮囑陳老太要積極人生,好好活下去,不久便在親友陪伴下平靜地離開人世。從此,大家只能在回憶中,尋覓陳伯伯和陳老太在公園的身影。

隨著陳老太身體漸趨穩定,不久她便出院返回安老院,實踐陳伯伯遺願,積極人生。陳木光說:「早前負責個案的善別輔導社工,到安老舍探訪陳老太。她感恩入住賽馬會善寧之家,與陳伯伯以愛相伴47天,共度人生最開心的時光,一起面對死亡,心中沒遺憾。」

縱然恩愛逾恆,最終夫妻兩人總有一人要先行離開。面對離別,悲傷油然而生,但生命總要往前走。陳伯伯的告別,陳老太選擇信守承諾,坦然面對命運的安排,努力活著;這是愛的延續,也是對生命的回應。

面對離別,悲傷油然而生,但陳老太信守承諾,坦然面對命運的安排。(相片獲善寧會授權轉載)

資料及相片獲善寧會 Society for the Promotion of Hospice Care授權轉載