疫情期間晚期病人孤身上路 陳老太向善寧會求助終能與丈夫相依

撰文：糰子
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有人說: 「生命是步向死亡的過程」。縱然每個人對生命各有詮釋，但臨終時總希望在至親陪伴下，為生命劃上完美句號。然而，疫情嚴峻，公立醫院禁止家屬探訪，令許多晚期病人孤身上路，天人永隔，去者留者也背負遺憾。當中只有少數如陳伯伯，能在晚晴路上不孤單。
資料授權：善寧會 Society for the Promotion of Hospice Care

80多歲患有末期肝癌的陳伯伯，與患有心臟衰竭、須長期接受氧氣治療的陳老太，形影相隨數十年。由於兩人年邁多病，膝下無兒，又經常出入醫院，需要他人照顧，故早年雙雙入住安老院，姪女成為他倆的至親。

近年陳伯伯病情轉差，需接受寧養紓緩治療。然而，疫情緊張公立醫院暫停探訪，體弱的陳老太不但未能照顧陳伯伯，也擔心未能陪他走完人生。因此，姪女向善寧會尋求紓緩治療服務。

特別安排 早晚相依

「陳氏伉儷百病纏身，雙方只有一個願望『即使最終在病床度過，也要並肩同行，一起面對死亡。』當時我們考慮到兩人的情況及需要，繼而作出特別安排。」善寧會營運總監暨賽馬會善寧之家院長陳木光說。

位於沙田的賽馬會善寧之家，設有30間獨立套房，每間病房只設一張病床和沙發床，供病人和照顧者使用。由於陳伯伯的情況特殊，院舍特別安排兩張病床，以便他們互相陪伴。

陳氏伉儷早晚相依，加上醫護悉心照顧，陳伯伯的不適逐漸得到紓緩，心情亦變得安穩。每天早上10時及下午4時，陳老太便攜同步履蹣跚的陳伯伯，到院舍的花園散步。不論是住院的病人、探病的家屬或是院舍的員工，見二人儷影雙雙均大感欣慰，並給予掌聲以示鼓勵。

由於陳伯伯的情況特殊，院舍特別安排兩張病床，以便他們互相陪伴。（相片獲善寧會授權轉載）

倒數生命

人間有愛，時間無情。陳伯伯的人生餘下17天，身體機能嚴重衰退，他已不能起床到花園散步。臨終前，他叮囑陳老太要積極人生，好好活下去，不久便在親友陪伴下平靜地離開人世。從此，大家只能在回憶中，尋覓陳伯伯和陳老太在公園的身影。

隨著陳老太身體漸趨穩定，不久她便出院返回安老院，實踐陳伯伯遺願，積極人生。陳木光說：「早前負責個案的善別輔導社工，到安老舍探訪陳老太。她感恩入住賽馬會善寧之家，與陳伯伯以愛相伴47天，共度人生最開心的時光，一起面對死亡，心中沒遺憾。」

縱然恩愛逾恆，最終夫妻兩人總有一人要先行離開。面對離別，悲傷油然而生，但生命總要往前走。陳伯伯的告別，陳老太選擇信守承諾，坦然面對命運的安排，努力活著；這是愛的延續，也是對生命的回應。

面對離別，悲傷油然而生，但陳老太信守承諾，坦然面對命運的安排。（相片獲善寧會授權轉載）

資料及相片獲善寧會 Society for the Promotion of Hospice Care授權轉載

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