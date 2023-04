晚期舌癌患者入住善寧之家接受紓緩治療 達成心願安然釋懷

面對冠狀病毒病狙擊,我們與許多香港人一樣,為防範爆發疫情而感到徬徨。惟即使疫情嚴峻,我們仍堅持為晚期病人及家屬提供適切的紓緩服務。梁文聰醫生以光影與大家分享當中歷程。

資料授權:善寧會 Society for the Promotion of Hospice Care



患上晚期舌癌 入住善寧之家接受治療

50歲曾在韓國任職廚師的張先生,為了讓韓籍太太及兩名兒子生活過得充裕,獨自留港打拚。好景不常,他患上晚期舌癌,吞口水及進食時會感刺痛,需接受紓緩治療,於是入住「賽馬會善寧之家」。

癌魔令張先生身體十分虛弱。我為他仔細診症及評估,處方一些紓緩吞嚥困難的藥物給他。三天後,他恢復吞嚥功能,食量增加,家人份外驚喜。

然而,張先生沒因此而雀躍:「我早已放下一切,對生存沒抱半點奢望,只能靜待那天來臨。反覆的病情,令我感到迷網。」我感到他的煎熬和情緒困擾,於是鼓勵他把握現在,好好與家人共處,並安排他回家寧養。

(相片獲善寧會授權轉載)

父親一句說話令兒子安然釋懷

張先生老父照顧他日常起居,妻兒也由韓國來港,共享最後時光。一個月後,步入臨終階段的他再度入住賽馬會善寧之家。

看似豁達的張先生,表示有心理準備「離開」並無奢望,但內心深處卻一直放不下妻兒,擔心未能讓兒子升學。老父得悉後,對彌留的兒子說:「不用擔心,我會供養孫兒直至他們完成大學。」兒子安然離世,老父難過卻也安慰;因為自己能讓兒子釋懷,解開心結。

當生命到了盡頭,人們總希望盡最後一口力氣,趕及達成一些心願,了無牽掛地離去。能夠多行一步,讓病人重建力量,安然釋懷,也讓在世的親人得到安慰,這就是我們從事紓緩醫學專業的主要工作。

疫情下的「賽馬會善寧之家」